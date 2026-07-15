Instagram Discord Bot

Bots
Instagram to Discord Bot
Automation Bot

Instagram to Discord Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts

Posten Sie automatisch neue Instagram-Inhalte auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jedes Instagram-Profil und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Instagram-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem öffentlichen Instagram-Profil oder Hashtag.

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Automatisch in Discord posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den Instagram zu Discord Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpasse nie einen Beitrag. Ihr Bot überwacht Instagram rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch auf Discord.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Wie man einen Instagram zu Discord Bot einrichtet

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Instagram verbinden

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Geben Sie eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Diskord verbinden

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Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.

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Automatisierung genießen

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Neue Beiträge erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von Instagram und Discord

Der einfachste Weg, Instagram-Posts automatisch auf Discord zu teilen. Verlassen Sie sich auf Fan-Communities, Creators und Markenserver weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Instagram zu Discord

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Instagram und Discord zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord geteilt.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Hashtag oder Bildunterschrift ein oder aus. Teilen Sie nur, was für Ihre Community wichtig ist.

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Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Discord angezeigt werden. Passen Sie Einbettungen mit Bildern, Beschriftungen und umfangreichen Formatierungen an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Beiträge an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einem einzigen Feed aus.

Instagram zu Discord in Aktion sehen

Neuer Beitrag hochgeladen
Neuer Beitrag hochgeladen
Automatisiert
Sofort in Discord geteilt
Sofort in Discord geteilt

Anpassen des Erscheinungsbilds von Instagram an den Discord-Bot

Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen

Einen Webhook hinzufügen
Einen Webhook hinzufügen

Nachdem Sie Ihren Instagram-zu-Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Posts auf Ihrem Discord-Server erscheinen.

Bot-Name ändern
Bot-Name ändern

Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.

Avatar hochladen
Avatar hochladen

Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.

Karten-Elemente
Karten-Elemente

Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.

Wer nutzt den Instagram-zu-Discord-Bot?

Fan-Gemeinschaften
Fan-Gemeinschaften

Aktualisieren Sie Ihren Discord-Server automatisch mit Beiträgen von beliebten Influencern, Prominenten oder Künstlern.

Brand & Creator Server
Brand & Creator Server

Teilen Sie Instagram-Inhalte mit Ihrer Discord-Community. Halten Sie Ihre Fans mit den neuesten Beiträgen auf dem Laufenden.

Teams für soziale Medien
Teams für soziale Medien

Überwachen Sie Konkurrentenkonten und Markenerwähnungen. Teilen Sie Aktualisierungen direkt auf den Teamkanälen.

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern

Discord-Kanäle
Discord-Kanäle

Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.

Discord-Einbettung
Discord-Einbettung

Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten

Multi-Server-Unterstützung
Multi-Server-Unterstützung

Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können

Erwähnungen und Rollen
Erwähnungen und Rollen

Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.

Discord-Aktionen
Discord-Aktionen

Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.

Diskord-Filter
Diskord-Filter

Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.

Häufig gestellte Fragen: Instagram zu Discord Bot

Wie kann ich Instagram mit Discord verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Erstellen Sie dann einen Discord-Webhook und fügen Sie die URL ein. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Bot von Instagram zu Discord kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen auf allen Plänen. Wenn ein neuer Beitrag entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden an Ihren Discord-Kanal weitergeleitet.
Kann ich filtern, welche Beiträge für Discord freigegeben werden?
Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Bildunterschriften, Hashtags oder Inhaltstyp ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp (Fotos, Videos, Reels) filtern.
Kann ich einstellen, wie Beiträge in Discord angezeigt werden?
Ja! Passen Sie Discord-Einbettungen an, einschließlich Beschriftung, Bilder und Links. Fügen Sie eigenen Text hinzu und aktivieren oder deaktivieren Sie Rich-Media-Einbettungen.
Funktioniert es mit Instagram-Profilen und Hashtags?
Ja, unser Bot unterstützt öffentliche Instagram-Profile und Hashtag-Feeds. Verfolgen Sie Schöpfer, Marken oder Trendthemen automatisch.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Diskord-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Diskord-Bot
Integration einrichten
TikTok to Diskord-Bot
Integration einrichten
YouTube to Diskord-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar