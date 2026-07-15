Instagram Discord Bot

Instagram to Discord Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts
Posten Sie automatisch neue Instagram-Inhalte auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jedes Instagram-Profil und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
Instagram-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem öffentlichen Instagram-Profil oder Hashtag.
Automatisch in Discord posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.
Warum den Instagram zu Discord Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpasse nie einen Beitrag. Ihr Bot überwacht Instagram rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch auf Discord.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man einen Instagram zu Discord Bot einrichtet
Instagram verbinden1
Geben Sie eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Diskord verbinden2
Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Neue Beiträge erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.
Integration von Instagram und Discord
Der einfachste Weg, Instagram-Posts automatisch auf Discord zu teilen. Verlassen Sie sich auf Fan-Communities, Creators und Markenserver weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Instagram zu Discord
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Instagram und Discord zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord geteilt.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Hashtag oder Bildunterschrift ein oder aus. Teilen Sie nur, was für Ihre Community wichtig ist.
Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Discord angezeigt werden. Passen Sie Einbettungen mit Bildern, Beschriftungen und umfangreichen Formatierungen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einem einzigen Feed aus.
Instagram zu Discord in Aktion sehen
Anpassen des Erscheinungsbilds von Instagram an den Discord-Bot
Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen
Einen Webhook hinzufügen
Nachdem Sie Ihren Instagram-zu-Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Posts auf Ihrem Discord-Server erscheinen.
Bot-Name ändern
Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.
Avatar hochladen
Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.
Karten-Elemente
Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.
Wer nutzt den Instagram-zu-Discord-Bot?
Fan-Gemeinschaften
Aktualisieren Sie Ihren Discord-Server automatisch mit Beiträgen von beliebten Influencern, Prominenten oder Künstlern.
Brand & Creator Server
Teilen Sie Instagram-Inhalte mit Ihrer Discord-Community. Halten Sie Ihre Fans mit den neuesten Beiträgen auf dem Laufenden.
Teams für soziale Medien
Überwachen Sie Konkurrentenkonten und Markenerwähnungen. Teilen Sie Aktualisierungen direkt auf den Teamkanälen.
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern
Discord-Kanäle
Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.
Discord-Einbettung
Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten
Multi-Server-Unterstützung
Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können
Erwähnungen und Rollen
Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.
Discord-Aktionen
Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.
Diskord-Filter
Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.
Häufig gestellte Fragen: Instagram zu Discord Bot
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