Strategische Erkenntnis

Jede Partnerstunde, die mit dem Lesen von Rohdaten verbracht wird, ist eine Partnerstunde, die nicht in Gründermeetings verbracht wird. Die KI-Zusammenfassung kehrt das Verhältnis um - 95 % der Berichterstattung wird destilliert, bevor ein Mensch sie liest, und die Partner befassen sich nur mit den Artikeln, die als diskussionswürdig gekennzeichnet sind.