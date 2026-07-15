Active Intelligence Command Center für Ihr Portfolio
Verwandeln Sie verstreute Portfoliosignale in eine Echtzeit-Kommandozentrale. Leiten Sie Einstellungstrends, Presseerwähnungen und Stimmungen in Slack, LP-Dashboards und KI-Zusammenfassungen weiter, bevor die Finanzdaten aufholen.
- Leiten Sie Einstellungs-, Presse- und soziale Aktivitäten von jedem Portfoliounternehmen in einen Slack- oder Discord-Arbeitsbereich
- Übertragen Sie Live-Portfolio-Daten auf LP-Dashboards und -Widgets, ohne Folien manuell zu aktualisieren.
- Leiten Sie Feeds über Zapier, Make oder Webhooks weiter, um KI-Geschäftsnotizen und Stimmungsanalysen auszulösen.
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Wie es funktioniert
RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.
Quellen
Reiseziele
Wie Fondsmanager ein Active Intelligence Command Center betreiben
Stille-Signal-Erkennung & LP-Berichterstattung
Frühzeitige Signale wie Einstellungsspitzen oder soziales Momentum erscheinen oft Monate vor den Finanzergebnissen. Mit diesem System werden diese Signale automatisch gefiltert und angezeigt, sodass Sie früher handeln können.
Funktioniert mit
LinkedIn-Einstellungstrends → Slack-Alarm
LinkedIn Stellenanzeigen → Webhook. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Portfoliounternehmen ihre Ingenieur- oder Vertriebsteams vergrößern.
Gründer-Updates → Internes LP-Dashboard
Nischen-Blogs/Soziales → HTML-Widget. Halten Sie einen visuellen Live-Feed von Unternehmensaktualisierungen für Ihr nächstes LP-Briefing bereit.
Globale Presse → Automatisierte Stimmungsanalyse
Globale Nachrichten → Zapier/AI. Verwandeln Sie die globale Berichterstattung in strukturierte Stimmungseinblicke ohne eine einzige Stunde manueller Überprüfung.
Erwähnungen von Führungskräften → Telegrammbot
Tech Blogs → Stichwortfilter → Telegram. Erhalten Sie mobile Benachrichtigungen, sobald die CEOs oder Gründer Ihres Portfolios in der Presse genannt werden.
Strategische Erkenntnis
Soziale Aktivitäten und Einstellungsmuster sind Frühindikatoren, die oft schon 3 bis 6 Monate, bevor sie sich in den Finanzzahlen niederschlagen, Wachstumskurven oder interne Probleme vorhersagen. Die Automatisierung der Signalverteilung verwandelt Ihre Kommandozentrale in ein Echtzeit-Frühwarnsystem.
Zentralisierung der Presse- und Veröffentlichungsüberwachung
Pressemitteilungen und Finanzierungsmitteilungen sind über Dutzende von Websites von Portfoliounternehmen verstreut und können leicht einzeln übersehen werden. Führen Sie alle Nachrichtenredaktionen in einem einheitlichen Feed zusammen, damit der richtige Partner die richtige Meldung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung sieht.
Funktioniert mit
Newsroom-Aggregator → Magazin-Widget
Presseseiten → Feed-Bündel → HTML-Widget. Fassen Sie die Pressebereiche Ihres gesamten Portfolios in einem visuellen Magazin für die Treffen Ihrer Partner zusammen.
Partnerschaftswarnungen → Slack Bot
Portfolio-Blogs → RSS.app → Slack. Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald ein Portfoliounternehmen einen neuen strategischen Partner auf seiner Website aufführt.
Finanzierung & M&A Nachrichten → Email Digest
Google News → Aggregieren → E-Mail. Erhalten Sie wöchentlich eine Zusammenfassung offizieller Nachrichten aus Ihren Betrieben direkt in Ihren Posteingang.
Behördliche Anmeldungen → Automatisierung Webhook
Behördenportale → RSS.app → Zapier/Webhooks. Automatisieren Sie die Archivierung rechtlicher oder regulatorischer Aktualisierungen direkt in Ihrem Deal-CRM.
Strategische Erkenntnis
Durch die Zentralisierung der Presseräume von mehr als 20 Portfoliounternehmen entfällt das tägliche Ritual, jede Website manuell zu überprüfen. Nichts geht mehr verloren, wenn alle Nachrichtenredaktionen in einen einzigen Befehlsfeed geleitet werden.
Investor Relations & LP-Ready Widgets
LPs erwarten heute Nachweise für ein aktives Portfoliomanagement, die über die vierteljährlichen Finanzberichte hinausgehen. Automatisieren Sie Portfoliomedien in Form von Live-Widgets und strukturierten Exporten, damit die Berichterstattung nur Minuten und nicht Tage dauert.
Funktioniert mit
Positive Presse → LP Portalwand
Google News → RSS.app → HTML-Widget. Binden Sie eine Portfolio Wins-Wand in Ihr LP-Portal ein, die sich automatisch mit neuen Meldungen aktualisiert.
Krisenwarnungen → Slack
News Feeds → Schlüsselwortfilter → Slack. Erhalten Sie sofortige interne Warnmeldungen zu Stichworten wie Klage, Entlassung oder Ausstieg, um Ihr PR-Team zu mobilisieren.
Mediengalerie → Magazin-Widget
Tier-1 Presse → RSS.app → Magazin-Widget. Kuratieren Sie erstklassige Medienerwähnungen in einer präsentationsbereiten Galerie für jeden LP-Bericht.
Abdeckung Archiv → JSON/Webhook
Monatliche Berichterstattung → RSS.app → JSON. Exportieren Sie strukturierte Portfolio-Mediendaten direkt in Ihr Fonds-Performance-Audit oder CRM.
Strategische Erkenntnis
LPs erwarten zunehmend mehr als nur Finanzkennzahlen. Automatisierte Live-Widgets und strukturierte Exporte verwandeln die vierteljährliche Berichterstattung in eine Echtzeitdarstellung des aktiven Portfoliomanagements.
AI-gestützte Portfolio-Analyse
Partner haben nicht die Zeit, 50 Portfolio-Artikel pro Woche zu lesen - sie brauchen ein Briefing in zwei Absätzen. Leiten Sie aggregierte Feeds über Zapier oder Make in GPT-4o, Claude oder Ihr internes LLM für eine sofortige Synthese und Bereitstellung ein.
Funktioniert mit
Automatisierte Geschäftsnotizen → OpenAI
PortCo Presse → Zapier → GPT-4o. Generieren Sie für jede neue Pressemitteilung eine Zusammenfassung der Marktauswirkungen in 3 Sätzen.
Stimmungserfassung → Claude
Erwähnungen in den Nachrichten → Machen → Klären. Erkennen Sie negative Stimmungsumschwünge in Ihrem Portfolio, bevor sie zu PR-Krisen eskalieren.
Wettbewerber-Benchmarking → JSON-Feed
Portfolio + Wettbewerber → RSS.app → JSON. Leiten Sie Feeds in einen benutzerdefinierten KI-Agenten ein, um die Produktgeschwindigkeit Woche für Woche zu vergleichen.
Wöchentliche LP-Zusammenfassung → E-Mail
Portfolio Feeds → AI Summarizer → E-Mail. Stellen Sie automatisch ein Briefing über Portfoliogewinne zusammen und senden Sie es an Ihre Limited Partners.
Strategische Erkenntnis
Jede Partnerstunde, die mit dem Lesen von Rohdaten verbracht wird, ist eine Partnerstunde, die nicht in Gründermeetings verbracht wird. Die KI-Zusammenfassung kehrt das Verhältnis um - 95 % der Berichterstattung wird destilliert, bevor ein Mensch sie liest, und die Partner befassen sich nur mit den Artikeln, die als diskussionswürdig gekennzeichnet sind.
Werkzeuge für Portfolio Intelligence
RSS.app bietet die Infrastruktur, um Ihr gesamtes Portfolio von einer Plattform aus zu verfolgen, zu filtern und zu analysieren.
Erweiterte Filter
Filtern Sie Portfolio-Feeds nach Stichworten wie "Finanzierung", "Übernahme" oder "Entlassung", um nur die Signale anzuzeigen, die für Ihre Investitionsthese von Bedeutung sind.
Keine Duplikate
Entfernen Sie automatisch doppelte Erwähnungen, wenn dieselbe Nachricht in mehreren Quellen auftaucht, und halten Sie Ihren Portfolio-Feed sauber und handlungsfähig.
Globale Übersetzung
Überwachen Sie internationale Portfoliounternehmen in ihrer Landessprache und übersetzen Sie Aktualisierungen für Ihr Team automatisch ins Englische.
Futterbündel
Führen Sie Presseräume, LinkedIn-Aktivitäten und Nachrichtenerwähnungen von mehr als 20 Portfoliounternehmen in einem einzigen, einheitlichen Feed zusammen.
Für Entwickler geeignete Formate
Exportieren Sie Portfolio-Informationen als RSS/XML, JSON oder CSV, um sie in CRMs, interne Dashboards oder benutzerdefinierte Analysetools einzuspeisen.
Webhooks und Automatisierung
Lösen Sie automatisierte Workflows in Zapier, Make oder n8n aus, wenn ein Portfoliounternehmen Neuigkeiten veröffentlicht, Mitarbeiter einstellt oder Medienberichte erhält.
Portfolio Intelligence überall bereitstellen
Ein RSS-Feed. Jeder Investitions-Workflow.
RSS-Feeds sind ein universelles Datenformat, das von Tausenden von Tools unterstützt wird. Verbinden Sie Ihre Portfolioüberwachungsfeeds mit Slack für Echtzeitwarnungen, leiten Sie sie in CRMs wie Affinity oder Salesforce für den Geschäftskontext ein, betten Sie sie auf LP-Portalen als Live-Widgets ein oder leiten Sie sie durch KI-Tools für automatische Stimmungsanalysen und Zusammenfassungen für Führungskräfte.
Häufig gestellte Fragen
RSS.app überwacht die öffentlich zugänglichen Aktivitäten Ihrer Portfoliounternehmen - ihre Presseräume, Blog-Posts, LinkedIn-Updates, Stellenausschreibungen und Erwähnungen in den Nachrichten. Sie benötigen keinen API-Zugang oder Zugangsdaten von den Unternehmen selbst. Geben Sie einfach die URLs oder Schlüsselwörter an, die Sie verfolgen möchten, und RSS.app erzeugt strukturierte Feeds, die alle 15-60 Minuten aktualisiert werden.
Ja. RSS.app kann Feeds von LinkedIn-Unternehmensseiten und Profilen von Führungskräften generieren. Verfolgen Sie, wann Ihre Portfoliounternehmen Updates posten, Meilensteine ankündigen oder neue Stellenangebote auflisten - alles als Standard-RSS-Feed an Slack, E-Mail oder ein beliebiges Automatisierungstool geliefert.
Verwenden Sie Feed-Bündel, um die Feeds der einzelnen Unternehmen zu einem einzigen, einheitlichen Stream zusammenzufassen. Erstellen Sie einen Feed für die Presseseite, LinkedIn und Nachrichtenerwähnungen jedes Portfoliounternehmens und bündeln Sie sie dann. Sie erhalten eine URL, die alles enthält und nach Stichworten gefiltert werden kann.
Ja. Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um gezielte Warnströme zu erstellen. Filtern Sie zum Beispiel nach "Finanzierung", "Übernahme" oder "Partnerschaft", um Wachstumssignale zu verfolgen, oder filtern Sie nach "Klage", "Entlassung" oder "gescheitert", um Risikoindikatoren zu erkennen. Leiten Sie jeden gefilterten Feed an verschiedene Slack-Kanäle oder Teammitglieder weiter.
Verbinden Sie Ihre Portfolio-RSS-Feeds mit Automatisierungsplattformen wie Zapier oder Make, und leiten Sie neue Elemente an KI-Tools wie ChatGPT oder Claude weiter. Zu den gängigen Workflows gehören automatische Zusammenfassungen von Geschäftsnotizen, Stimmungsanalysen über Portfolioerwähnungen und die Erstellung wöchentlicher LP-Briefings - alles automatisch ausgelöst, wenn neue Inhalte erscheinen.
Ja. Exportieren Sie die Portfolio-Berichterstattung als CSV-Datei für Quartalsberichte, betten Sie ein "Portfolio Wins"-Widget in Ihr LP-Portal ein oder verwenden Sie AI, um automatisch wöchentliche Briefings zu erstellen. RSS.app verwandelt verstreute Portfolionachrichten in strukturierte, präsentationsbereite Daten.
RSS.app unterstützt RSS/XML-, JSON- und CSV-Exporte. Verwenden Sie RSS/XML für Echtzeit-Integrationen mit Slack, Zapier oder Make. Verwenden Sie JSON für benutzerdefinierte Dashboards und CRM-Integrationen. Verwenden Sie CSV für kalkulationsbasierte Berichte und historische Analysen.
RSS.app bietet Pläne an, die auf der Anzahl der Feeds und der Aktualisierungsfrequenz basieren. Die meisten Fondsmanager beginnen mit einem Plan, der 20-50 Feeds (einen pro Portfoliounternehmen pro Quelle) mit 15-minütigen Aktualisierungsintervallen unterstützt. Besuchen Sie unsere Preisseite für aktuelle Tarifdetails.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
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