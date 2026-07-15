YouTube Slack Bot

YouTube to Slack Bot: Videos sofort automatisch teilen
Posten Sie neue YouTube-Videos automatisch in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jeden YouTube-Kanal, jede Wiedergabeliste oder Suche - und teilen Sie Aktualisierungen in Echtzeit mit Ihrem Team.
YouTube-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen YouTube-Kanal, einer Wiedergabeliste oder einer Suchanfrage.
Automatisch auf Slack posten
Jedes neue Video wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.
Warum den YouTube to Slack Bot wählen?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpasse nie ein Video. Ihr Bot überwacht YouTube rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie den YouTube-zu-Slack-Bot ein
YouTube verbinden1
Geben Sie eine beliebige YouTube-Kanal-URL, eine Wiedergabeliste oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Schlupf verbinden2
Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.
Automatisierung genießen3
Neue Videos werden automatisch in Slack angezeigt. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.
Integration von YouTube und Slack
Der einfachste Weg, YouTube-Videos automatisch auf Slack zu teilen. Zuverlässig von Marketing-Teams, Pädagogen und Unternehmen weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für YouTube to Slack Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Videoaustausch zwischen YouTube und Slack zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Videos werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack gepostet.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Videos nach Stichwort, Titel oder Dauer ein- oder ausschließen. Geben Sie nur das frei, was für Ihr Team relevant ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Videos in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Miniaturansichten, Links und umfangreichen Anhängen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Videos über einen einzigen Feed an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche.
YouTube zu Slack in Aktion sehen
Wer nutzt den YouTube-zu-Slack-Bot?
Teams für Marketing und Inhalt
Verfolgen Sie Videos von Mitbewerbern, Brancheninhalte und Kampagneninhalte. Erhalten Sie sofortige Warnmeldungen in Ihrem Teamkanal.
Teams für Lernen und Entwicklung
Geben Sie Schulungsvideos, Tutorials und Lerninhalte automatisch an Ihre Organisation weiter.
Produkt- und Entwicklungsteams
Überwachen Sie Produktdemos, technische Anleitungen und Ankündigungen von Veröffentlichungen über die wichtigsten Kanäle.
Häufig gestellte Fragen: YouTube zu Slack Bot
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