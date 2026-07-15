Die Aktualisierungsfrequenz der Feeds hängt von Ihrem Plan ab. Feeds werden alle 15-60 Minuten aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die Quelle auf neue Inhalte überprüft, und alle neuen Elemente werden Ihrem Feed hinzugefügt. Für zeitkritische Märkte gewährleistet das schnellste Aktualisierungsintervall eine minimale Verzögerung zwischen Veröffentlichung und Auslieferung.