Handlungsorientiertes Financial Intelligence Hub
Leiten Sie institutionelle Meldungen, Nachrichten der Zentralbanken, Rohstoffsignale und Alpha Discovery-Feeds direkt in die Tools ein, die Ihr Trading Desk verwendet. Verwandeln Sie fragmentierte Marktdaten in Minutenschnelle in strukturierte, verteilbare Informationen.
- Verteilung von institutionellen Anträgen, aktivistischen Maßnahmen und Smart-Money-Signalen an Analysten in Echtzeit
- Leiten Sie makroökonomische, Rohstoff- und Zentralbanksignale in Slack, Dashboards und Automatisierungsplattformen ein.
- Exportieren Sie strukturierte Marktdaten als RSS, JSON oder Webhooks zur direkten Übernahme in Handelsmodelle
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Wie es funktioniert
RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.
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Wie Analysten Markt- und Krypto-Intelligenz automatisieren
Verteilen Sie institutionelle "Smart Money"-Signale
Institutionelle Anmeldungen, aktivistische Beteiligungen und die Offenlegung von Staatsfonds sind Frühindikatoren für die Marktrichtung. Automatisieren Sie die Erfassung dieser Signale und leiten Sie sie in Echtzeit an den Schreibtisch weiter, damit Ihre Analysten positioniert sind, bevor die Einzelhandelsströme reagieren.
Funktioniert mit
Staatliche Vermögensablagen → Slack
Bank RSS → RSS.app-Filter → Slack. Pushen Sie ADIA-, GIC- und Temasek-Filings direkt in Ihren #alpha-Kanal, sobald sie veröffentlicht werden.
Aktivistische Investoren-Erwähnungen → Telegram Bot
Finanznachrichtenbündel → Stichwortfilter → Telegram. Erhalten Sie mobile Benachrichtigungen, wenn Namen von Aktivisten auf über 50 Finanzseiten markiert werden.
Hedgefonds-Pressemitteilungen → E-Mail-Digest
Hedgefonds-Newsrooms → Aggregat → E-Mail. Erhalten Sie täglich eine Zusammenfassung der offiziellen Ankündigungen der Ziel-Hedgefonds und -Banken.
SEC & Regulatorische Einreichungen → Webhooks
SEC → RSS.app → Zapier/Webhooks. Übertragen Sie regulatorische Rohdaten in Make oder Zapier, um benutzerdefinierte Handelsmodelle und Airtable-Einträge auszulösen.
Strategische Erkenntnis
Ein einziger SEC-Bericht kann eine Aktie innerhalb von Minuten nach der Veröffentlichung um 3-5 % verändern. Die automatisierte Verteilung verschafft Ihrer Abteilung einen konstanten Vorsprung von 10 bis 60 Minuten gegenüber Teams, die Portale noch von Hand überprüfen.
Zentralisierung der Krypto-Projekt- und Ökosystem-Intelligenz
Krypto-Informationen sind auf Projekt-Blogs, Governance-Foren, Entwickler-Kanäle und Gründerbeiträge verteilt. Konsolidieren Sie das gesamte Ökosystem in einem einheitlichen Marktradar, damit Ihr Team Roadmap-Änderungen und Token-Abstimmungen mitbekommt, bevor sie den Preis beeinflussen.
Funktioniert mit
Projektplan-Updates → Discord-Bot
Projekt-Blogs → RSS.app → Discord. Synchronisieren Sie offizielle Krypto-Projektankündigungen direkt mit Ihrem Community-Kanal #announcements.
Governance-Abstimmungen → HTML-Widget
Governance-Foren → RSS.app → HTML/JS-Widget. Zeigen Sie eine sich automatisch aktualisierende Tafel mit organisatorischen Neuigkeiten auf Ihrem internen Handels-Dashboard an.
Gründer LinkedIn Beiträge → E-Mail-Benachrichtigung
Gründer LinkedIn → Filter → E-Mail. Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald wichtige Beiträge von wichtigen Gründern der Branche veröffentlicht werden.
Dev GitHub & Blogs → JSON-Feed
Entwickler-Blogs → RSS.app → JSON. Leiten Sie technische Aktualisierungen direkt in Ihre benutzerdefinierte Portfolio-Tracking-App über JSON für die programmatische Aufnahme ein.
Strategische Erkenntnis
Kryptomärkte bewegen sich aufgrund von Informationsasymmetrien. Die Zentralisierung von fragmentierten Updates aus Projektblogs, Governance-Foren und Entwicklerkanälen verschafft Ihrem Team einen Vorteil gegenüber denjenigen, die die Seiten noch manuell überprüfen.
Verbreiten Sie makroökonomische und Rohstoffsignale
Verfolgen Sie die zugrundeliegenden Faktoren für die Marktvolatilität, wie z. B. Kraftstoffpreise, Nachrichten der Zentralbanken und Regierungspositionen. Erstellen Sie ein automatisiertes Frühwarnsystem für makroökonomische Veränderungen, damit Ihr Team seine Strategien anpassen kann, bevor die Konkurrenz reagiert.
Funktioniert mit
Zentralbank-Warnungen → Slack
Bank RSS → RSS.app-Filter → Slack-Kanal. Stellen Sie sicher, dass Ihre Händler keine Zinserhöhung oder Änderung der Politik verpassen, indem Sie Bank-Updates an einen #macro-alerts-Kanal weiterleiten.
Globale Rohstoffnachrichten → Multi-Channel-Telegramm
Ausländische Energieblogs → Auto-Translate → Telegram. Übersetzen Sie automatisch Nischenenergie-Nachrichten aus ausländischen Märkten und senden Sie die englische Zusammenfassung an Ihr globales Team.
Marktindizes → Einheitliches Dashboard-Widget
Preis-Feeds → RSS.app → HTML/JS-Widget. Fassen Sie Preisdaten in einem einzigen Feed zusammen, der in das interne Dashboard Ihres Unternehmens eingebettet ist.
Wirtschaftskalender-Updates → Automatisierungsplattform
Government Filings → RSS.app → Zapier/Webhooks. Senden Sie wirtschaftliche Rohdaten an Ihre benutzerdefinierten Modelle oder Datenbanken, um automatische Handelssignale auszulösen.
Strategische Erkenntnis
Makrosignale gehen den sektorspezifischen Auswirkungen oft um Tage oder Wochen voraus. Ein automatisiertes Frühwarnsystem für politische Veränderungen und Rohstoffbewegungen gibt Analysten Zeit, sich zu positionieren, bevor der breite Markt reagiert.
Alternative Oberflächendaten & "Alpha"-Signale
Die aussagekräftigsten Marktsignale tauchen oft in Nischen-Subreddits, unabhängigen YouTube-Analysten und Community-Kanälen auf, Tage bevor sie von institutionellen Terminals erfasst werden. Leiten Sie nach Stichworten gefilterte Feeds in Ihren Stack ein, damit Ihre Modelle signalstarke Chatter anstelle des Bloomberg-Konsenses aufnehmen.
Funktioniert mit
Analysten YouTube-Kanäle → Telegram Bot
YouTube → RSS.app → Telegram. Holen Sie sich die neuesten Videoeinblicke von Top-Kryptoanalysten direkt auf Ihr Mobilgerät.
Nischen-Subreddit-Trends → Discord-Bot
Reddit → RSS.app → Discord. Beobachten Sie r/BitcoinMining oder r/CryptoCurrency, um die Stimmung im Einzelhandel abzuschätzen, bevor die Menge umschwenkt.
Schlüsselwortgefilterte Suche → Webhook
Nachrichtenbündel → "Long"/"Short"-Filter → Webhooks. Senden Sie nur Meldungen mit hohem Signal direkt an Ihre Handels-Webapp oder Ihr benutzerdefiniertes Modell.
Alternative Quellen → JSON/XML-Feed
Nischenblogs → RSS.app → JSON/XML. Exportieren Sie strukturierte Daten für die direkte Einbindung in Zapier-, Make- oder n8n-Automatisierungsabläufe.
Strategische Erkenntnis
Das Ziel ist nicht, jede alternative Datenquelle zu lesen, sondern sie in strukturierte Inputs zu filtern, die Ihre Modelle aufnehmen können. Über Webhooks verknüpfte Feeds verwandeln Einzelhandelsgespräche in quantifizierbare Stimmungsmerkmale, die sich direkt in bestehende Alpha-Strategien einfügen.
Werkzeuge für Financial Intelligence
RSS.app bietet die Infrastruktur, um Marktdaten in großem Umfang zu aggregieren, zu filtern und zu verbreiten.
Erweiterte Filter
Isolieren Sie die Signale, auf die es ankommt. Filtern Sie Feeds nach Tickersymbolen, Fondsnamen, regulatorischen Begriffen oder benutzerdefinierten Watchlist-Schlüsselwörtern, um das Marktrauschen zu durchbrechen.
Keine Duplikate
Eliminieren Sie überflüssige Meldungen, wenn ein und dieselbe Geschichte in mehreren Medien erscheint. Ihr Team sieht jedes Marktereignis nur einmal, nicht zwanzigmal.
Globale Übersetzung
Überwachen Sie internationale Märkte in Ihrer Sprache. Übersetzen Sie automatisch Finanznachrichten aus mehr als 40 Sprachen, damit Ihr Team keine regulatorischen Änderungen im Ausland verpasst.
Futterbündel
Kombinieren Sie institutionelle Berichte, Krypto-Blogs, Makronachrichten und Nischenquellen in einem einzigen, einheitlichen Informations-Feed für eine optimierte Überwachung.
Für Entwickler geeignete Formate
Exportieren Sie Marktdaten als RSS/XML, JSON oder CSV, um sie direkt in Handels-Dashboards, Portfolio-Tracker oder kundenspezifische Analyse-Pipelines zu integrieren.
Webhooks und Automatisierung
Lösen Sie automatisierte Workflows aus, sobald neue Marktdaten eintreffen. Verbinden Sie Feeds mit Zapier, Make, n8n oder jedem System, das Webhooks akzeptiert.
Überall Marktinformationen bereitstellen
Ein RSS-Feed. Jede Handelsabteilung.
RSS ist ein standardisiertes XML-Format, das von Tausenden von Anwendungen unterstützt wird. Ihre Financial Intelligence Feeds lassen sich direkt in Slack, Discord, Telegram, E-Mail-Clients, benutzerdefinierte Dashboards und Automatisierungsplattformen wie Zapier, Make und n8n integrieren. Einmal erstellen, überall bereitstellen - die Daten bleiben portabel, unabhängig davon, welche Tools Ihr Trading Desk oder Research-Team bevorzugt.
Häufig gestellte Fragen
RSS.app generiert strukturierte RSS-Feeds von Finanznachrichtenseiten, Regierungsportalen, Krypto-Blogs und anderen Webquellen. Sie geben die URLs oder Schlüsselwörter an, die Sie verfolgen möchten, und RSS.app erstellt eine Feed-URL, die nach einem Zeitplan aktualisiert wird (je nach Plan alle 15-60 Minuten). Verbinden Sie diesen Feed mit Slack, Discord, E-Mail oder einem anderen RSS-kompatiblen Tool, um automatisch Updates zu erhalten.
Die Aktualisierungsfrequenz der Feeds hängt von Ihrem Plan ab. Feeds werden alle 15-60 Minuten aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die Quelle auf neue Inhalte überprüft, und alle neuen Elemente werden Ihrem Feed hinzugefügt. Für zeitkritische Märkte gewährleistet das schnellste Aktualisierungsintervall eine minimale Verzögerung zwischen Veröffentlichung und Auslieferung.
Ja. RSS.app kann Feeds von SEC.gov, Regierungsportalen und Websites von Regulierungsbehörden generieren. Richten Sie RSS.app auf die Seite, die Sie überwachen möchten, und es wird neue Einreichungen oder Ankündigungen erkennen, sobald sie veröffentlicht werden.
Ja. Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds von institutionellen Nachrichten, Krypto-Blogs, Rohstoff-Trackern und makroökonomischen Quellen in einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenführen. So hat Ihr Team nur eine URL, die es überwachen muss, anstatt mit Dutzenden von separaten Quellen zu jonglieren.
Ja. RSS.app-Feeds sind als RSS/XML, JSON und CSV verfügbar. Sie können diese Formate direkt in benutzerdefinierten Handels-Dashboards, Portfolio-Trackern oder internen Tools verwenden. Webhook-Unterstützung ist auch für die Push-basierte Lieferung an jeden Endpunkt verfügbar.
Erstellen Sie Feeds von offiziellen Projektblogs, Governance-Foren, Entwickler-Update-Seiten und Krypto-Nachrichten. Bündeln Sie diese in einem einzigen "Marktradar"-Feed und stellen Sie ihn in Discord, Slack oder Ihrem eigenen Dashboard zur zentralen Überwachung bereit.
RSS.app-Feeds sind standardmäßige RSS/XML-Feeds, die von Zapier, Make, n8n, IFTTT und den meisten Automatisierungsplattformen nativ unterstützt werden. Fügen Sie Ihre Feed-URL als RSS-Auslöser hinzu, um Workflows zu erstellen, wie z. B. die automatische Protokollierung von Einreichungen in Google Sheets, die Erstellung von Kalenderereignissen für wirtschaftliche Ankündigungen oder das Senden gefilterter Benachrichtigungen an Telegram.
RSS.app bietet kostenlose und kostenpflichtige Abonnements an. Kostenpflichtige Tarife schalten schnellere Aktualisierungsintervalle, mehr Feeds, Feed-Bündel, Stichwortfilter und Prioritätssupport frei. Besuchen Sie die Preisseite für aktuelle Tarifdetails und Grenzen.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
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