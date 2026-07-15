Twitter Email Bot

Wie verbinde ich X / Twitter mit E-Mail? Geben Sie einfach eine beliebige X / Twitter-Profil-URL, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der X / Twitter to Email Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Tweets? Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Tweets. Sie können sofortige E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten, je nach Ihrer Präferenz.

Kann ich filtern, welche Tweets an meine E-Mail gesendet werden? Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Tweets auf der Grundlage von Inhalt, Hashtags oder Autoren ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp filtern und Zeichenbeschränkungen festlegen.

Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten? Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Digest-E-Mails fassen alle neuen Tweets in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.