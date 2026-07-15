Twitter Email Bot

Bots
X / Twitter to Email Bot
Automation Bot

X / Twitter to Email Bot: Erhalten Sie Tweets in Ihrem Posteingang

Empfangen Sie neue Tweets direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jedes X-/Twitter-Profil, jeden Hashtag, jede Liste oder Suche - und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

X / Twitter-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen X-/Twitter-Profil, einem Hashtag, einer Liste oder einer Suchanfrage.

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Automatisch an E-Mail senden

Jeder neue Tweet wird automatisch in Ihrem E-Mail-Posteingang oder in der Übersicht angezeigt.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den X / Twitter to Email Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Warnungen
Automatisierte 24/7-Warnungen

Verpassen Sie keine wichtigen Tweets. Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Beiträge von Konten, die Ihnen am wichtigsten sind.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie einen X / Twitter to Email Bot ein

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X verbinden / Twitter

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Geben Sie ein beliebiges X / Twitter-Profil, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suche ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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E-Mail verbinden

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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.

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Automatisierung genießen

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Neue Tweets landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
X / Twitter + E-Mail-Integration

Der einfachste Weg, um Tweet-Benachrichtigungen in Ihrem Posteingang zu erhalten. Perfekt für die Überwachung von Markenerwähnungen, Wettbewerbern und Branchennachrichten.

Leistungsstarke Funktionen für X / Twitter to Email Automation

Alles, was Sie brauchen, um Tweet-Benachrichtigungen direkt an Ihre E-Mail zu automatisieren.

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Sofort- oder Verdauungsmodus

Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Tweets nach Stichwort, Hashtag oder Autor ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur die relevantesten Inhalte.

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Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen

Steuern Sie, wie Tweets in E-Mails erscheinen. Fügen Sie Bilder, Links und formatierten Text ein.

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Mehrere E-Mail-Adressen

Senden Sie Tweet-Benachrichtigungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten von einem einzigen Feed aus.

X / Twitter to Email in Aktion sehen

Neuer Tweet veröffentlicht
Neuer Tweet veröffentlicht
Automatisiert
Sofortige Zustellung in den Posteingang
Sofortige Zustellung in den Posteingang

Wer nutzt den X / Twitter to Email Bot?

Führungskräfte und vielbeschäftigte Berufstätige
Führungskräfte und vielbeschäftigte Berufstätige

Bleiben Sie auf dem Laufenden über Branchentrends und Aktivitäten Ihrer Mitbewerber, ohne sich in den sozialen Medien anzumelden.

PR- und Kommunikationsteams
PR- und Kommunikationsteams

Überwachen Sie Markenerwähnungen und Medienberichte. Erhalten Sie Sofortwarnungen für zeitkritische Situationen.

Forscher und Analysten
Forscher und Analysten

Verfolgen Sie Vordenker, Organisationen und Themen. Archivieren Sie wichtige Tweets in Ihrer E-Mail.

Häufig gestellte Fragen: X / Twitter zu E-Mail-Bot

Wie verbinde ich X / Twitter mit E-Mail?
Geben Sie einfach eine beliebige X / Twitter-Profil-URL, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der X / Twitter to Email Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Tweets?
Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Tweets. Sie können sofortige E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten, je nach Ihrer Präferenz.
Kann ich filtern, welche Tweets an meine E-Mail gesendet werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Tweets auf der Grundlage von Inhalt, Hashtags oder Autoren ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp filtern und Zeichenbeschränkungen festlegen.
Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten?
Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Digest-E-Mails fassen alle neuen Tweets in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.
Funktioniert es mit X/Twitter-Profilen, Hashtags und Suchen?
Ja, unser Bot unterstützt alle X/Twitter-Inhaltstypen: Benutzerprofile, Hashtags, Listen, Suchanfragen und sogar Antworten und Retweets von bestimmten Konten.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to E-Mail-Bot
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Google Nachrichten to E-Mail-Bot
Integration einrichten
TikTok to E-Mail-Bot
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YouTube to E-Mail-Bot
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🚀Startet kostenlos

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Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar