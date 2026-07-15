Twitter Email Bot

X / Twitter to Email Bot: Erhalten Sie Tweets in Ihrem Posteingang
Empfangen Sie neue Tweets direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jedes X-/Twitter-Profil, jeden Hashtag, jede Liste oder Suche - und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
X / Twitter-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen X-/Twitter-Profil, einem Hashtag, einer Liste oder einer Suchanfrage.
Automatisch an E-Mail senden
Jeder neue Tweet wird automatisch in Ihrem E-Mail-Posteingang oder in der Übersicht angezeigt.
Warum den X / Twitter to Email Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Warnungen
Verpassen Sie keine wichtigen Tweets. Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Beiträge von Konten, die Ihnen am wichtigsten sind.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie einen X / Twitter to Email Bot ein
X verbinden / Twitter1
Geben Sie ein beliebiges X / Twitter-Profil, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suche ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
E-Mail verbinden2
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.
Automatisierung genießen3
Neue Tweets landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.
X / Twitter + E-Mail-Integration
Der einfachste Weg, um Tweet-Benachrichtigungen in Ihrem Posteingang zu erhalten. Perfekt für die Überwachung von Markenerwähnungen, Wettbewerbern und Branchennachrichten.
Leistungsstarke Funktionen für X / Twitter to Email Automation
Alles, was Sie brauchen, um Tweet-Benachrichtigungen direkt an Ihre E-Mail zu automatisieren.
Sofort- oder Verdauungsmodus
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Tweets nach Stichwort, Hashtag oder Autor ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur die relevantesten Inhalte.
Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen
Steuern Sie, wie Tweets in E-Mails erscheinen. Fügen Sie Bilder, Links und formatierten Text ein.
Mehrere E-Mail-Adressen
Senden Sie Tweet-Benachrichtigungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten von einem einzigen Feed aus.
X / Twitter to Email in Aktion sehen
Wer nutzt den X / Twitter to Email Bot?
Führungskräfte und vielbeschäftigte Berufstätige
Bleiben Sie auf dem Laufenden über Branchentrends und Aktivitäten Ihrer Mitbewerber, ohne sich in den sozialen Medien anzumelden.
PR- und Kommunikationsteams
Überwachen Sie Markenerwähnungen und Medienberichte. Erhalten Sie Sofortwarnungen für zeitkritische Situationen.
Forscher und Analysten
Verfolgen Sie Vordenker, Organisationen und Themen. Archivieren Sie wichtige Tweets in Ihrer E-Mail.
Häufig gestellte Fragen: X / Twitter zu E-Mail-Bot
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