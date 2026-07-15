Aufbau eines einheitlichen Nachrichten-Dashboards

Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds aus verschiedenen Nachrichtenquellen - Google News, Branchenblogs, Presseseiten von Mitbewerbern, Newslettern - zu einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenführen. Zeigen Sie ihn in Ihrem Intranet an, betten Sie ihn als Widget ein, oder leiten Sie ihn in Ihr benutzerdefiniertes Dashboard ein.

Funktioniert mit

Website-Widgets Website-Widgets JSON JSON Webhaken Webhaken Begriff Begriff

Nachrichtenbündel → News Wall Widget Zeigen Sie einen kartenbasierten Live-Newsfeed im Intranet oder internen Portal Ihres Unternehmens an. RSS RSS → RSS.app RSS.app → HTML HTML Einrichten Nachrichtenbündel → Ticker Widget Fügen Sie Ihrem Dashboard oder Ihrem Lobbybildschirm einen Laufschriftticker hinzu. RSS RSS → RSS.app RSS.app → HTML HTML Einrichten Nachrichtenbündel → JSON API Füttern Sie Ihr benutzerdefiniertes Dashboard oder Ihre mobile App mit aggregierten Nachrichtendaten über JSON. RSS RSS → RSS.app RSS.app → JSON JSON Einrichten Nachrichtenbündel → Webhook Übermitteln Sie neue Artikel per Webhook an Ihre internen Systeme zur individuellen Verarbeitung. RSS RSS → RSS.app RSS.app → Webhooks Webhooks Einrichten