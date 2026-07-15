Nachrichtenquellen und Medienberichterstattung automatisch überwachen
RSS.app sammelt Schlagzeilen aus Google News, Branchenpublikationen, Nischenblogs und Medien in strukturierten RSS-Feeds. Liefern Sie aktuelle Nachrichten, Markttrends und Medienberichte an Slack, Discord, E-Mail oder andere Tools, die Ihr Team verwendet.
- Verfolgen Sie automatisch aktuelle Nachrichten und Branchenschlagzeilen aus Tausenden von Quellen
- Kombinieren Sie mehrere Publikationen in einem einheitlichen News-Feed mit Feed-Bündeln
- Liefern Sie kuratierte News Digests an Slack, E-Mail, Telegram oder jedes RSS-kompatible Tool
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Häufigkeit der Aktualisierung
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Betriebszeit-Zuverlässigkeit
Wie es funktioniert
RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.
Quellen
Reiseziele
Wie Teams Nachrichten und Medien beobachten
Verfolgen Sie die Schlagzeilen der Branche über Google News
RSS.app generiert Feeds aus Google News-Suchanfragen und versorgt Ihr Team mit einem ständig aktualisierten Strom von Branchenschlagzeilen. Filtern Sie nach Thema, Region oder Sprache, um das Rauschen zu eliminieren und nur die Meldungen anzuzeigen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.
Funktioniert mit
Google News → Slack-Kanal
Posten Sie aktuelle Branchenschlagzeilen im #news-feed, damit Ihr Team in Echtzeit reagieren kann.
Google News → E-Mail-Verteiler
Versenden Sie ein tägliches oder wöchentliches Nachrichtenbriefing an die Führungsebene, in dem die wichtigsten Meldungen zusammengefasst werden.
Google News → Zapier-Automatisierung
Lösen Sie Workflows aus, wenn bestimmte Nachrichten-Schlüsselwörter erscheinen, z. B. indem Sie Artikel durch KI für Zusammenfassungen leiten.
Google News → CSV-Archiv
Erstellen Sie ein durchsuchbares Archiv der Branchenberichterstattung für vierteljährliche Berichte und Trendanalysen.
Strategische Erkenntnis
Google News fasst die Berichterstattung von Tausenden von Herausgebern zusammen. Dadurch erhalten die Teams einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen in der Branche, ohne Dutzende von Websites manuell überprüfen zu müssen.
Nischenpublikationen und Blogs überwachen
Nicht jede Publikation bietet einen RSS-Feed an. RSS.app generiert Feeds von jeder Website, indem es neue Inhalte automatisch erkennt. Überwachen Sie Fachzeitschriften, Analysten-Blogs, Regierungspublikationen oder jede andere Nischenquelle, auf die sich Ihr Team verlässt.
Funktioniert mit
Fachveröffentlichung → Slack
Leiten Sie neue Artikel aus branchenspezifischen Publikationen direkt in den Slack-Kanal Ihres Teams.
Analysten-Blog → Telegramm
Erhalten Sie mobile Benachrichtigungen, wenn ein wichtiger Analyst neue Studien oder Kommentare veröffentlicht.
Amtliche Bekanntmachungen → E-Mail
Überwachen Sie die Websites der Behörden und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn neue Richtlinien, Leitlinien oder Berichte veröffentlicht werden.
Blog-Feed → Diskord
Halten Sie Ihre Community auf dem Laufenden, indem Sie relevante Blog-Inhalte automatisch auf Ihrem Discord-Server posten.
Strategische Erkenntnis
Die wertvollsten Informationen stammen oft aus Nischenquellen, die nicht in den Schlagzeilen der großen Medien stehen. Die Beobachtung dieser Publikationen verschafft den Teams einen Informationsvorsprung gegenüber Konkurrenten, die nur die großen Medien verfolgen.
Erstellen von Themen-Feeds aus Schlüsselwörtern
Geben Sie ein beliebiges Stichwort oder einen Satz in den RSS.app-Feed-Generator ein, und er zieht automatisch relevante Artikel aus dem gesamten Internet. Verwenden Sie Google News-Schlüsselwort-Feeds, themenbasierte Generatoren oder webseitenspezifische Suchen, um selbst aktualisierte Inhaltsströme zu jedem Thema zu erstellen, das Ihr Team verfolgen muss.
Funktioniert mit
Schlüsselwort-Feed → Slack-Kanal
Geben Sie ein Stichwort wie "KI-Regulierung" oder "Unterbrechung der Lieferkette" ein und leiten Sie jeden passenden Artikel an einen speziellen Slack-Kanal für Ihr Team weiter.
Industrie Begriff → Telegram Bot
Erstellen Sie einen mobilfreundlichen Alarm für Nischenthemen. Geben Sie Ihr Stichwort ein und erhalten Sie passende Artikel auf Telegram, sobald sie veröffentlicht werden.
Multi-Keyword-Bundle → Email Digest
Generieren Sie separate Keyword-Feeds für verschiedene Themen und bündeln Sie diese in einem wöchentlichen E-Mail-Briefing, das alles abdeckt, was Ihr Team verfolgt.
Themen-Feed → News Wall Widget
Binden Sie eine stichwortgesteuerte Live-Newswall in Ihr Intranet oder Dashboard ein, die automatisch aktualisiert wird, sobald neue Artikel Ihrer Suche entsprechen.
Strategische Erkenntnis
Dank der auf Schlüsselwörtern basierenden Themen-Feeds können Teams aufkommende Trends, regulatorische Änderungen oder Wettbewerbsvorstöße verfolgen, ohne an bestimmte Publikationen gebunden zu sein. Der Feed wird aktualisiert, sobald irgendwo im Internet neue passende Inhalte erscheinen.
Globale Medienbeobachtung mit Übersetzung
RSS.app kann einen Feed von jeder fremdsprachigen Nachrichtenseite generieren und den Inhalt dann automatisch mit dem integrierten RSS.app-Übersetzer, Google Translate oder DeepL übersetzen. Verfolgen Sie internationale Publikationen, regionale Medien und ausländische Regierungsankündigungen in Ihrer bevorzugten Sprache ohne manuelle Übersetzungsarbeit.
Funktioniert mit
Ausländische Nachrichtenseite → Übersetztes Slack Feed
Erstellen Sie einen RSS-Feed von einer beliebigen internationalen Nachrichtenquelle und aktivieren Sie die automatische Übersetzung, um vollständig übersetzte Schlagzeilen und Zusammenfassungen an Ihren Slack-Kanal zu liefern.
Regionale Medien → Übersetzter E-Mail-Digest
Sie verfolgen die regionalen Veröffentlichungen in ihrer Muttersprache und erhalten eine übersetzte wöchentliche Zusammenfassung der internationalen Marktentwicklungen.
Mehrsprachiges Bundle → News Wall Widget
Führen Sie Feeds von Nachrichtenquellen aus verschiedenen Ländern zusammen, übersetzen Sie sie ins Englische und zeigen Sie sie auf einer einheitlichen Nachrichtenwand für Ihr globales Team an.
Übersetztes Futter → Zapier-Pipeline
Leiten Sie übersetzte internationale Artikel über Zapier zur KI-Zusammenfassung, Kategorisierung oder Archivierung in Google Sheets weiter.
Strategische Erkenntnis
Globale Ereignisse bewegen die Märkte unabhängig von der Sprache, in der sie berichtet werden. Die automatisierte Übersetzung beseitigt die Sprachbarriere bei der internationalen Medienbeobachtung, so dass Ihr Team ausländische Quellen genauso schnell und umfassend erfassen kann wie inländische.
Aufbau eines einheitlichen Nachrichten-Dashboards
Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds aus verschiedenen Nachrichtenquellen - Google News, Branchenblogs, Presseseiten von Mitbewerbern, Newslettern - zu einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenführen. Zeigen Sie ihn in Ihrem Intranet an, betten Sie ihn als Widget ein, oder leiten Sie ihn in Ihr benutzerdefiniertes Dashboard ein.
Funktioniert mit
Nachrichtenbündel → News Wall Widget
Zeigen Sie einen kartenbasierten Live-Newsfeed im Intranet oder internen Portal Ihres Unternehmens an.
Nachrichtenbündel → Ticker Widget
Fügen Sie Ihrem Dashboard oder Ihrem Lobbybildschirm einen Laufschriftticker hinzu.
Nachrichtenbündel → JSON API
Füttern Sie Ihr benutzerdefiniertes Dashboard oder Ihre mobile App mit aggregierten Nachrichtendaten über JSON.
Nachrichtenbündel → Webhook
Übermitteln Sie neue Artikel per Webhook an Ihre internen Systeme zur individuellen Verarbeitung.
Strategische Erkenntnis
Ein vereinheitlichtes Nachrichten-Dashboard verhindert die Überlastung der Registerkarten. Anstatt mehrere Websites zu überprüfen, sieht Ihr Team alles an einem Ort, der automatisch aktualisiert wird.
Newsletter und E-Mail-Veröffentlichungen überwachen
Viele Brancheninformationen sind in E-Mail-Newslettern eingeschlossen. RSS.app wandelt Newsletter in RSS-Feeds um, damit Ihr Team sie in Slack lesen, in Dashboards einbetten oder mit Automatisierungstools verarbeiten kann - ohne dass der Posteingang überladen wird.
Funktioniert mit
Newsletter → Slack
Teilen Sie Newsletter-Highlights in einem speziellen Slack-Kanal, anstatt E-Mails weiterzuleiten.
Newsletter → Listen-Widget
Binden Sie einen Abschnitt "Neueste Newsletter" in Ihr Team-Wiki oder Ihren Notion-Arbeitsbereich ein.
Newsletter → Zapier-Pipeline
Extrahieren Sie automatisch die wichtigsten Artikel aus Newslettern und speichern Sie sie in Airtable oder Google Sheets.
Newsletter → E-Mail-Verteiler
Kombinieren Sie mehrere Newsletter zu einer einzigen wöchentlichen Zusammenfassung für Ihr Team.
Strategische Erkenntnis
Newsletter enthalten kuratierte Brancheninformationen, die oft besser verwertbar sind als reine Nachrichten. Die Umwandlung in RSS macht diese Inhalte durchsuchbar, gemeinsam nutzbar und automatisierbar.
Automatisieren Sie Nachrichten-Workflows mit Zapier, Make und n8n
Verwandeln Sie die Nachrichtenüberwachung in eine automatisierte Pipeline. RSS.app-Feeds funktionieren als Auslöser in Zapier, Make und n8n. So können Sie Workflows erstellen, die Nachrichteninhalte ohne manuellen Aufwand zusammenfassen, kategorisieren, archivieren oder weiterverteilen.
Funktioniert mit
News Feed → AI Zusammenfassung in Slack
Leiten Sie Nachrichtenartikel über ChatGPT via Zapier weiter, um tägliche KI-generierte Zusammenfassungen auf Slack zu posten.
News Feed → Google Sheets-Archiv
Protokollieren Sie jeden Artikel automatisch in einem Arbeitsblatt für Trendanalysen und Berichte.
News Feed → Kategorisierte Benachrichtigungen
Verwenden Sie n8n, um Artikel basierend auf thematischen Schlüsselwörtern an verschiedene Slack-Kanäle weiterzuleiten.
Nachrichten-Feed → Benutzerdefinierter Webhook
Übermitteln Sie Artikelrohdaten an Ihre internen APIs zur individuellen Verarbeitung und Speicherung.
Strategische Erkenntnis
Die Automatisierung verwandelt die Überwachung von Nachrichten vom passiven Lesen in aktive Intelligenz. Teams können individuelle Pipelines erstellen, die genau die Informationen extrahieren, zusammenfassen und verteilen, die sie benötigen.
Was Sie mit Nachrichtendaten tun können
RSS.app bietet die Werkzeuge, die Sie zum Filtern, Übersetzen und Skalieren Ihrer Nachrichtenüberwachung benötigen.
Erweiterte Filter
Filtern Sie Nachrichten nach Schlüsselwörtern, Themen oder Mustern, um sicherzustellen, dass Ihr Team nur die wirklich wichtigen Meldungen sieht.
Keine Duplikate
Entfernen Sie automatisch doppelte Artikel, wenn die gleiche Meldung in mehreren Quellen erscheint.
Globale Übersetzung
Überwachen Sie fremdsprachige Nachrichtenquellen und übersetzen Sie Artikel automatisch in über 40 Sprachen.
Futterbündel
Führen Sie Feeds von mehreren Publikationen zu einem einheitlichen Nachrichtenstrom zusammen.
Für Entwickler geeignete Formate
Exportieren Sie Nachrichtendaten in RSS/XML, JSON oder CSV für individuelle Dashboards und Integrationen.
Webhooks und Automatisierung
Verbinden Sie Newsfeeds mit jedem System, das Webhooks oder RSS-Trigger unterstützt.
Liefern Sie Nachrichten überall dort, wo Ihr Team arbeitet
Eine Einspeisung. Ein beliebiges Ziel.
RSS ist ein standardisiertes XML-Format, das von Tausenden von Anwendungen unterstützt wird. Jedes System, das RSS akzeptiert, kann Ihre News-Monitoring-Feeds konsumieren, so dass die Daten portabel und herstellerneutral bleiben.
Häufig gestellte Fragen
RSS.app generiert strukturierte RSS-Feeds aus Nachrichtenquellen wie Google News, Blogs und Websites. Sie geben die Themen oder URLs an, die Sie überwachen möchten, und RSS.app erstellt eine Feed-URL, die alle 15-60 Minuten aktualisiert wird. Verbinden Sie diesen Feed mit Slack, E-Mail oder einem beliebigen RSS-kompatiblen Tool.
Ja. RSS.app kann Feeds von jeder Website generieren, indem es neue Inhalte automatisch erkennt. Wenn eine Publikation oder ein Blog keinen nativen RSS-Feed anbietet, erstellt RSS.app einen für Sie.
Ja. Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds aus mehreren Publikationen, Google News-Abfragen und Blogs zu einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenführen. Ihr Team erhält eine einzige URL für alle Nachrichten, anstatt Dutzende von separaten Feeds zu verwalten.
Ja. RSS.app unterstützt die Überwachung von Nachrichtenquellen in jeder Sprache. Sie können auch die automatische Übersetzung aktivieren, um fremdsprachige Artikel in Ihre bevorzugte Sprache zu konvertieren.
RSS.app bietet einbettbare Widgets - News Walls, Listenansichten, Ticker und Karussells -, die Ihren Newsfeed auf jeder beliebigen Webseite anzeigen. Fügen Sie das Widget mit einem einfachen HTML-Snippet hinzu. Der Feed wird automatisch aktualisiert.
Ja. Mit den erweiterten Filtern können Sie Artikel auf der Grundlage von Schlüsselwörtern, Phrasen oder Mustern ein- oder ausschließen. Erstellen Sie Filter, um nur die für Ihr Team relevanten Artikel anzuzeigen und das Rauschen zu eliminieren.
Ja. RSS.app kann E-Mail-Newsletter in RSS-Feeds umwandeln, so dass Sie sie in Slack lesen, in Dashboards einbetten oder mit Automatisierungstools verarbeiten können, anstatt Ihren Posteingang zu verstopfen.
Die Aktualisierungsfrequenz der Feeds hängt von Ihrem Plan ab. Feeds werden alle 15-60 Minuten aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die Quelle auf neue Inhalte überprüft und neue Elemente zum Feed hinzugefügt.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
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