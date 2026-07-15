Nachrichtenquellen und Medienberichterstattung automatisch überwachen

RSS.app sammelt Schlagzeilen aus Google News, Branchenpublikationen, Nischenblogs und Medien in strukturierten RSS-Feeds. Liefern Sie aktuelle Nachrichten, Markttrends und Medienberichte an Slack, Discord, E-Mail oder andere Tools, die Ihr Team verwendet.

Start der Überwachung von NachrichtenSehen Sie, wie es funktioniert
  • Verfolgen Sie automatisch aktuelle Nachrichten und Branchenschlagzeilen aus Tausenden von Quellen
  • Kombinieren Sie mehrere Publikationen in einem einheitlichen News-Feed mit Feed-Bündeln
  • Liefern Sie kuratierte News Digests an Slack, E-Mail, Telegram oder jedes RSS-kompatible Tool

1M+

Aktive RSS-Feeds

100M+

Verarbeitete Artikel

15 min

Häufigkeit der Aktualisierung

99.9%

Betriebszeit-Zuverlässigkeit

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Wie es funktioniert

RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.

Quellen

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Reiseziele

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Wie Teams Nachrichten und Medien beobachten

Verfolgen Sie die Schlagzeilen der Branche über Google News

RSS.app generiert Feeds aus Google News-Suchanfragen und versorgt Ihr Team mit einem ständig aktualisierten Strom von Branchenschlagzeilen. Filtern Sie nach Thema, Region oder Sprache, um das Rauschen zu eliminieren und nur die Meldungen anzuzeigen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.

Funktioniert mit

SlackSlackEmailE-MailZapierZapierMakeMachen Sie

Google News → Slack-Kanal

Posten Sie aktuelle Branchenschlagzeilen im #news-feed, damit Ihr Team in Echtzeit reagieren kann.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Einrichten

Google News → E-Mail-Verteiler

Versenden Sie ein tägliches oder wöchentliches Nachrichtenbriefing an die Führungsebene, in dem die wichtigsten Meldungen zusammengefasst werden.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Einrichten

Google News → Zapier-Automatisierung

Lösen Sie Workflows aus, wenn bestimmte Nachrichten-Schlüsselwörter erscheinen, z. B. indem Sie Artikel durch KI für Zusammenfassungen leiten.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
Einrichten

Google News → CSV-Archiv

Erstellen Sie ein durchsuchbares Archiv der Branchenberichterstattung für vierteljährliche Berichte und Trendanalysen.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appCSVCSV
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Google News fasst die Berichterstattung von Tausenden von Herausgebern zusammen. Dadurch erhalten die Teams einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen in der Branche, ohne Dutzende von Websites manuell überprüfen zu müssen.

Tutorial ansehen
Google News Feed einrichtenSetup-Anleitung anzeigen

Nischenpublikationen und Blogs überwachen

Nicht jede Publikation bietet einen RSS-Feed an. RSS.app generiert Feeds von jeder Website, indem es neue Inhalte automatisch erkennt. Überwachen Sie Fachzeitschriften, Analysten-Blogs, Regierungspublikationen oder jede andere Nischenquelle, auf die sich Ihr Team verlässt.

Funktioniert mit

SlackSlackTelegramTelegrammEmailE-MailDiscordDiskord

Fachveröffentlichung → Slack

Leiten Sie neue Artikel aus branchenspezifischen Publikationen direkt in den Slack-Kanal Ihres Teams.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Einrichten

Analysten-Blog → Telegramm

Erhalten Sie mobile Benachrichtigungen, wenn ein wichtiger Analyst neue Studien oder Kommentare veröffentlicht.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Einrichten

Amtliche Bekanntmachungen → E-Mail

Überwachen Sie die Websites der Behörden und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn neue Richtlinien, Leitlinien oder Berichte veröffentlicht werden.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Einrichten

Blog-Feed → Diskord

Halten Sie Ihre Community auf dem Laufenden, indem Sie relevante Blog-Inhalte automatisch auf Ihrem Discord-Server posten.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Die wertvollsten Informationen stammen oft aus Nischenquellen, die nicht in den Schlagzeilen der großen Medien stehen. Die Beobachtung dieser Publikationen verschafft den Teams einen Informationsvorsprung gegenüber Konkurrenten, die nur die großen Medien verfolgen.

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Website-Feed erstellenSetup-Anleitung anzeigen

Erstellen von Themen-Feeds aus Schlüsselwörtern

Geben Sie ein beliebiges Stichwort oder einen Satz in den RSS.app-Feed-Generator ein, und er zieht automatisch relevante Artikel aus dem gesamten Internet. Verwenden Sie Google News-Schlüsselwort-Feeds, themenbasierte Generatoren oder webseitenspezifische Suchen, um selbst aktualisierte Inhaltsströme zu jedem Thema zu erstellen, das Ihr Team verfolgen muss.

Funktioniert mit

SlackSlackTelegramTelegrammEmailE-MailDiscordDiskord

Schlüsselwort-Feed → Slack-Kanal

Geben Sie ein Stichwort wie "KI-Regulierung" oder "Unterbrechung der Lieferkette" ein und leiten Sie jeden passenden Artikel an einen speziellen Slack-Kanal für Ihr Team weiter.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Einrichten

Industrie Begriff → Telegram Bot

Erstellen Sie einen mobilfreundlichen Alarm für Nischenthemen. Geben Sie Ihr Stichwort ein und erhalten Sie passende Artikel auf Telegram, sobald sie veröffentlicht werden.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Einrichten

Multi-Keyword-Bundle → Email Digest

Generieren Sie separate Keyword-Feeds für verschiedene Themen und bündeln Sie diese in einem wöchentlichen E-Mail-Briefing, das alles abdeckt, was Ihr Team verfolgt.

RSSRSSRSS.appRSS.appEmailEmail
Einrichten

Themen-Feed → News Wall Widget

Binden Sie eine stichwortgesteuerte Live-Newswall in Ihr Intranet oder Dashboard ein, die automatisch aktualisiert wird, sobald neue Artikel Ihrer Suche entsprechen.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Dank der auf Schlüsselwörtern basierenden Themen-Feeds können Teams aufkommende Trends, regulatorische Änderungen oder Wettbewerbsvorstöße verfolgen, ohne an bestimmte Publikationen gebunden zu sein. Der Feed wird aktualisiert, sobald irgendwo im Internet neue passende Inhalte erscheinen.

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Einen Themen-Feed erstellenSetup-Anleitung anzeigen

Globale Medienbeobachtung mit Übersetzung

RSS.app kann einen Feed von jeder fremdsprachigen Nachrichtenseite generieren und den Inhalt dann automatisch mit dem integrierten RSS.app-Übersetzer, Google Translate oder DeepL übersetzen. Verfolgen Sie internationale Publikationen, regionale Medien und ausländische Regierungsankündigungen in Ihrer bevorzugten Sprache ohne manuelle Übersetzungsarbeit.

Funktioniert mit

SlackSlackEmailE-MailWebsiteWebsite-WidgetsZapierZapier

Ausländische Nachrichtenseite → Übersetztes Slack Feed

Erstellen Sie einen RSS-Feed von einer beliebigen internationalen Nachrichtenquelle und aktivieren Sie die automatische Übersetzung, um vollständig übersetzte Schlagzeilen und Zusammenfassungen an Ihren Slack-Kanal zu liefern.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Einrichten

Regionale Medien → Übersetzter E-Mail-Digest

Sie verfolgen die regionalen Veröffentlichungen in ihrer Muttersprache und erhalten eine übersetzte wöchentliche Zusammenfassung der internationalen Marktentwicklungen.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Einrichten

Mehrsprachiges Bundle → News Wall Widget

Führen Sie Feeds von Nachrichtenquellen aus verschiedenen Ländern zusammen, übersetzen Sie sie ins Englische und zeigen Sie sie auf einer einheitlichen Nachrichtenwand für Ihr globales Team an.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Einrichten

Übersetztes Futter → Zapier-Pipeline

Leiten Sie übersetzte internationale Artikel über Zapier zur KI-Zusammenfassung, Kategorisierung oder Archivierung in Google Sheets weiter.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Globale Ereignisse bewegen die Märkte unabhängig von der Sprache, in der sie berichtet werden. Die automatisierte Übersetzung beseitigt die Sprachbarriere bei der internationalen Medienbeobachtung, so dass Ihr Team ausländische Quellen genauso schnell und umfassend erfassen kann wie inländische.

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Übersetzten Feed einrichtenÜbersetzungsleitfaden anzeigen

Aufbau eines einheitlichen Nachrichten-Dashboards

Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds aus verschiedenen Nachrichtenquellen - Google News, Branchenblogs, Presseseiten von Mitbewerbern, Newslettern - zu einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenführen. Zeigen Sie ihn in Ihrem Intranet an, betten Sie ihn als Widget ein, oder leiten Sie ihn in Ihr benutzerdefiniertes Dashboard ein.

Funktioniert mit

WebsiteWebsite-WidgetsJSONJSONWebhooksWebhakenNotionBegriff

Nachrichtenbündel → News Wall Widget

Zeigen Sie einen kartenbasierten Live-Newsfeed im Intranet oder internen Portal Ihres Unternehmens an.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Einrichten

Nachrichtenbündel → Ticker Widget

Fügen Sie Ihrem Dashboard oder Ihrem Lobbybildschirm einen Laufschriftticker hinzu.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Einrichten

Nachrichtenbündel → JSON API

Füttern Sie Ihr benutzerdefiniertes Dashboard oder Ihre mobile App mit aggregierten Nachrichtendaten über JSON.

RSSRSSRSS.appRSS.appJSONJSON
Einrichten

Nachrichtenbündel → Webhook

Übermitteln Sie neue Artikel per Webhook an Ihre internen Systeme zur individuellen Verarbeitung.

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Ein vereinheitlichtes Nachrichten-Dashboard verhindert die Überlastung der Registerkarten. Anstatt mehrere Websites zu überprüfen, sieht Ihr Team alles an einem Ort, der automatisch aktualisiert wird.

Tutorial ansehen
Feed-Bündel erstellenBundle-Anleitung anzeigen

Newsletter und E-Mail-Veröffentlichungen überwachen

Viele Brancheninformationen sind in E-Mail-Newslettern eingeschlossen. RSS.app wandelt Newsletter in RSS-Feeds um, damit Ihr Team sie in Slack lesen, in Dashboards einbetten oder mit Automatisierungstools verarbeiten kann - ohne dass der Posteingang überladen wird.

Funktioniert mit

SlackSlackEmailE-MailZapierZapierWebsiteWebsite-Widgets

Newsletter → Slack

Teilen Sie Newsletter-Highlights in einem speziellen Slack-Kanal, anstatt E-Mails weiterzuleiten.

EmailEmailRSS.appRSS.appSlackSlack
Einrichten

Newsletter → Listen-Widget

Binden Sie einen Abschnitt "Neueste Newsletter" in Ihr Team-Wiki oder Ihren Notion-Arbeitsbereich ein.

EmailEmailRSS.appRSS.appHTMLHTML
Einrichten

Newsletter → Zapier-Pipeline

Extrahieren Sie automatisch die wichtigsten Artikel aus Newslettern und speichern Sie sie in Airtable oder Google Sheets.

EmailEmailRSS.appRSS.appZapierZapier
Einrichten

Newsletter → E-Mail-Verteiler

Kombinieren Sie mehrere Newsletter zu einer einzigen wöchentlichen Zusammenfassung für Ihr Team.

EmailEmailRSS.appRSS.appEmailEmail
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Newsletter enthalten kuratierte Brancheninformationen, die oft besser verwertbar sind als reine Nachrichten. Die Umwandlung in RSS macht diese Inhalte durchsuchbar, gemeinsam nutzbar und automatisierbar.

Tutorial ansehen
Konvertieren von Newslettern in RSSNewsletter-Leitfaden anzeigen

Automatisieren Sie Nachrichten-Workflows mit Zapier, Make und n8n

Verwandeln Sie die Nachrichtenüberwachung in eine automatisierte Pipeline. RSS.app-Feeds funktionieren als Auslöser in Zapier, Make und n8n. So können Sie Workflows erstellen, die Nachrichteninhalte ohne manuellen Aufwand zusammenfassen, kategorisieren, archivieren oder weiterverteilen.

Funktioniert mit

ZapierZapierMakeMachen Sien8nn8nWebhooksWebhakenJSONJSONCSVCSV

News Feed → AI Zusammenfassung in Slack

Leiten Sie Nachrichtenartikel über ChatGPT via Zapier weiter, um tägliche KI-generierte Zusammenfassungen auf Slack zu posten.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Einrichten

News Feed → Google Sheets-Archiv

Protokollieren Sie jeden Artikel automatisch in einem Arbeitsblatt für Trendanalysen und Berichte.

RSSRSSRSS.appRSS.appMakeMake
Einrichten

News Feed → Kategorisierte Benachrichtigungen

Verwenden Sie n8n, um Artikel basierend auf thematischen Schlüsselwörtern an verschiedene Slack-Kanäle weiterzuleiten.

RSSRSSRSS.appRSS.appn8nn8n
Einrichten

Nachrichten-Feed → Benutzerdefinierter Webhook

Übermitteln Sie Artikelrohdaten an Ihre internen APIs zur individuellen Verarbeitung und Speicherung.

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Die Automatisierung verwandelt die Überwachung von Nachrichten vom passiven Lesen in aktive Intelligenz. Teams können individuelle Pipelines erstellen, die genau die Informationen extrahieren, zusammenfassen und verteilen, die sie benötigen.

Tutorial ansehen
News Feed erstellenIntegrationsleitfaden anzeigen

Was Sie mit Nachrichtendaten tun können

RSS.app bietet die Werkzeuge, die Sie zum Filtern, Übersetzen und Skalieren Ihrer Nachrichtenüberwachung benötigen.

Erweiterte Filter

Filtern Sie Nachrichten nach Schlüsselwörtern, Themen oder Mustern, um sicherzustellen, dass Ihr Team nur die wirklich wichtigen Meldungen sieht.

Keine Duplikate

Entfernen Sie automatisch doppelte Artikel, wenn die gleiche Meldung in mehreren Quellen erscheint.

Globale Übersetzung

Überwachen Sie fremdsprachige Nachrichtenquellen und übersetzen Sie Artikel automatisch in über 40 Sprachen.

Futterbündel

Führen Sie Feeds von mehreren Publikationen zu einem einheitlichen Nachrichtenstrom zusammen.

Für Entwickler geeignete Formate

Exportieren Sie Nachrichtendaten in RSS/XML, JSON oder CSV für individuelle Dashboards und Integrationen.

Webhooks und Automatisierung

Verbinden Sie Newsfeeds mit jedem System, das Webhooks oder RSS-Trigger unterstützt.

Liefern Sie Nachrichten überall dort, wo Ihr Team arbeitet

Eine Einspeisung. Ein beliebiges Ziel.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSS ist ein standardisiertes XML-Format, das von Tausenden von Anwendungen unterstützt wird. Jedes System, das RSS akzeptiert, kann Ihre News-Monitoring-Feeds konsumieren, so dass die Daten portabel und herstellerneutral bleiben.

Häufig gestellte Fragen

RSS.app generiert strukturierte RSS-Feeds aus Nachrichtenquellen wie Google News, Blogs und Websites. Sie geben die Themen oder URLs an, die Sie überwachen möchten, und RSS.app erstellt eine Feed-URL, die alle 15-60 Minuten aktualisiert wird. Verbinden Sie diesen Feed mit Slack, E-Mail oder einem beliebigen RSS-kompatiblen Tool.

Ja. RSS.app kann Feeds von jeder Website generieren, indem es neue Inhalte automatisch erkennt. Wenn eine Publikation oder ein Blog keinen nativen RSS-Feed anbietet, erstellt RSS.app einen für Sie.

Ja. Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds aus mehreren Publikationen, Google News-Abfragen und Blogs zu einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenführen. Ihr Team erhält eine einzige URL für alle Nachrichten, anstatt Dutzende von separaten Feeds zu verwalten.

Ja. RSS.app unterstützt die Überwachung von Nachrichtenquellen in jeder Sprache. Sie können auch die automatische Übersetzung aktivieren, um fremdsprachige Artikel in Ihre bevorzugte Sprache zu konvertieren.

RSS.app bietet einbettbare Widgets - News Walls, Listenansichten, Ticker und Karussells -, die Ihren Newsfeed auf jeder beliebigen Webseite anzeigen. Fügen Sie das Widget mit einem einfachen HTML-Snippet hinzu. Der Feed wird automatisch aktualisiert.

Ja. Mit den erweiterten Filtern können Sie Artikel auf der Grundlage von Schlüsselwörtern, Phrasen oder Mustern ein- oder ausschließen. Erstellen Sie Filter, um nur die für Ihr Team relevanten Artikel anzuzeigen und das Rauschen zu eliminieren.

Ja. RSS.app kann E-Mail-Newsletter in RSS-Feeds umwandeln, so dass Sie sie in Slack lesen, in Dashboards einbetten oder mit Automatisierungstools verarbeiten können, anstatt Ihren Posteingang zu verstopfen.

Die Aktualisierungsfrequenz der Feeds hängt von Ihrem Plan ab. Feeds werden alle 15-60 Minuten aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die Quelle auf neue Inhalte überprüft und neue Elemente zum Feed hinzugefügt.

Was ist RSS.app?

RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.

  • Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
  • Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
  • Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader

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