Neue Beiträge automatisch mit dem Feed-Widget anzeigen

Kann ich mehrere Feeds in einem Feed-Widget kombinieren? Ja. Verwenden Sie die Bündelungsfunktion, um Inhalte aus verschiedenen Quellen in einem Stream zusammenzufassen und auf Ihrer Website mit dem Feed-Widget anzuzeigen.

Wie oft wird das Widget aktualisiert? Das Widget aktualisiert sich automatisch. Je nach Tarif sehen Sie alle 15 bis 60 Minuten neue Beiträge.

Kann ich filtern, was angezeigt wird? Ja. Sie können Beiträge nach Schlüsselwörtern ausblenden, Duplikate blockieren und genau die Beiträge auf die Whitelist setzen, die Sie anzeigen möchten.