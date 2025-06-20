Neue Beiträge automatisch mit dem Feed-Widget anzeigen

Binden Sie frische Updates von Ihren Lieblingsplattformen direkt auf Ihrer Website ein. Keine Codierung erforderlich.

Mein Feed-Widget erstellen
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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt

Warum das Feed Widget wählen?

Mit dem Feed Widget können Sie die neuesten Beiträge aus beliebigen Quellen in einem übersichtlichen, scrollbaren Format anzeigen.

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Sofortige Einrichtung

Das Feed Widget wird für Sie erstellt, sobald Sie einen Feed erzeugen.

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Übersichtliches Layout

Einfache Titel, Daten und Quellenangaben helfen den Besuchern, den Inhalt zu durchsuchen und das zu finden, was sie interessiert.

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Keine Wartung

Ihr Feed aktualisiert sich selbständig mit den neuesten Inhalten. Keine manuellen Aktualisierungen erforderlich.

Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden

Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.

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Instagram Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.

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LinkedIn-Widget

Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.

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X Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.

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TikTok-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.

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YouTube-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.

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Facebook-Widget

Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.

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Google Nachrichten Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

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Widget für Themen

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

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Reddit-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.

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Bluesky Widget

Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.

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Telegramm-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.

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& Mehr

Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.

Hauptmerkmale des Feed-Widgets

Automatisch aktualisierte Inhalte

Ihr Widget bleibt frisch, da neue Beiträge automatisch zu Ihrem Widget hinzugefügt werden.

Automatisch aktualisierte Inhalte

Erweiterte Filter

Blockieren Sie Schlüsselwörter, blenden Sie Duplikate aus und filtern Sie Beiträge mit fehlenden Informationen heraus, damit Ihr Feed relevant bleibt.

Erweiterte Filter

Benutzerdefinierte Anzeigeoptionen

Bestimmen Sie genau, was Ihr Publikum sieht. Blenden Sie Titel, Datum, Autoren und mehr ein oder aus.

Benutzerdefinierte Anzeigeoptionen

Ansprechbar durch Design

Vom Desktop bis zum Handy passt sich das Widget automatisch an, so dass Ihre Inhalte auf jedem Bildschirm gut aussehen.

Ansprechbar durch Design

Keine Kodierung erforderlich

Kopieren Sie ein Codeschnipsel, fügen Sie es in Ihre Website ein und sehen Sie es sofort live.

Keine Kodierung erforderlich

Ihr Feed Widget in 3 Schritten

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1

Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erzeugen, wird Ihr Feed-Widget automatisch erstellt.

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Anpassen der Anzeige

2

Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.

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Zur Website hinzufügen

3

Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.

Meinen Feed generieren

Feed Widget gibt Ihnen

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Automatische Aktualisierungen

Ihr Widget bleibt aktuell, wenn neue Beiträge hinzugefügt werden, eine manuelle Aktualisierung ist nicht erforderlich.

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Mehr Engagement

Klare, leicht zu lesende Beiträge tragen dazu bei, dass Besucher länger bleiben und mehr klicken.

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Zentralisierte Quellen

Ziehen Sie Inhalte aus mehreren Quellen in ein einfaches, blätterbares Layout.

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Inhaltliche Kontrolle

Kontrollieren Sie mit Stichwortfiltern, Whitelists und der Bereinigung von Duplikaten, was angezeigt wird.

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Konsistentes Branding

Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Website mit individuellen Schriftarten, Farben und Abständen an.

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Schnelles Einrichten

Fügen Sie das Widget in wenigen Minuten zu Ihrer Website hinzu, ohne dass Sie einen Code oder Plugins benötigen.

Beliebteste Website-Baukästen

Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.

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Shopify

Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.

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Wix

Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.

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HTML

Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.

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WordPress

Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.

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Squarespace

Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.

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Weebly

Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.

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Drupal

Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.

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Joomla

Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.

Wer verwendet das Feed Widget?

Ideal für Teams, Kreative und Organisationen, die ihre Website ohne manuelle Arbeit aktualisieren möchten.

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Medien- und Nachrichtenseiten

Zeigen Sie die neuesten Schlagzeilen dort an, wo die Leser sie erwarten.

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Blogger und Schriftsteller

Heben Sie aktuelle Beiträge hervor oder werben Sie für Inhalte von Partnern.

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Elektronischer Geschäftsverkehr

Ankündigung von Produktaktualisierungen, Änderungsprotokollen oder Content-Marketing-Beiträgen.

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Unternehmen & Internes

Teilen Sie Unternehmensnachrichten, Versionshinweise oder Abteilungsupdates.

Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit

Das Wall-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich

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Schnelle Leistung

Leichtes Einbetten und langsame Aktualisierungen sorgen für schnelle und reaktionsschnelle Seiten.

SEOTitle

SEO-freundliches Markup

Sauberes, strukturiertes HTML hilft den Suchmaschinen, Ihre Inhalte zu verstehen und zu indizieren.

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WCAG-konform

Vollständig zugänglich für alle Nutzer mit Screenreader und Tastaturunterstützung.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

Kann ich mehrere Feeds in einem Feed-Widget kombinieren?
Ja. Verwenden Sie die Bündelungsfunktion, um Inhalte aus verschiedenen Quellen in einem Stream zusammenzufassen und auf Ihrer Website mit dem Feed-Widget anzuzeigen.
Wie oft wird das Widget aktualisiert?
Das Widget aktualisiert sich automatisch. Je nach Tarif sehen Sie alle 15 bis 60 Minuten neue Beiträge.
Kann ich filtern, was angezeigt wird?
Ja. Sie können Beiträge nach Schlüsselwörtern ausblenden, Duplikate blockieren und genau die Beiträge auf die Whitelist setzen, die Sie anzeigen möchten.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um das Widget zu verwenden?
Keineswegs. Fügen Sie einfach den Einbettungscode in Ihre Website oder Ihr CMS ein und es funktioniert sofort.

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