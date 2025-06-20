Neue Beiträge automatisch mit dem Feed-Widget anzeigen
Binden Sie frische Updates von Ihren Lieblingsplattformen direkt auf Ihrer Website ein. Keine Codierung erforderlich.Mein Feed-Widget erstellen
Warum das Feed Widget wählen?
Mit dem Feed Widget können Sie die neuesten Beiträge aus beliebigen Quellen in einem übersichtlichen, scrollbaren Format anzeigen.
Sofortige Einrichtung
Das Feed Widget wird für Sie erstellt, sobald Sie einen Feed erzeugen.
Übersichtliches Layout
Einfache Titel, Daten und Quellenangaben helfen den Besuchern, den Inhalt zu durchsuchen und das zu finden, was sie interessiert.
Keine Wartung
Ihr Feed aktualisiert sich selbständig mit den neuesten Inhalten. Keine manuellen Aktualisierungen erforderlich.
Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden
Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.
Instagram Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.
LinkedIn-Widget
Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.
X Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.
TikTok-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.
YouTube-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.
Facebook-Widget
Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.
Google Nachrichten Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Widget für Themen
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Reddit-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.
Bluesky Widget
Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.
Telegramm-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.
& Mehr
Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.
Hauptmerkmale des Feed-Widgets
Automatisch aktualisierte Inhalte
Ihr Widget bleibt frisch, da neue Beiträge automatisch zu Ihrem Widget hinzugefügt werden.
Erweiterte Filter
Blockieren Sie Schlüsselwörter, blenden Sie Duplikate aus und filtern Sie Beiträge mit fehlenden Informationen heraus, damit Ihr Feed relevant bleibt.
Benutzerdefinierte Anzeigeoptionen
Bestimmen Sie genau, was Ihr Publikum sieht. Blenden Sie Titel, Datum, Autoren und mehr ein oder aus.
Ansprechbar durch Design
Vom Desktop bis zum Handy passt sich das Widget automatisch an, so dass Ihre Inhalte auf jedem Bildschirm gut aussehen.
Keine Kodierung erforderlich
Kopieren Sie ein Codeschnipsel, fügen Sie es in Ihre Website ein und sehen Sie es sofort live.
Ihr Feed Widget in 3 Schritten
generateTitle1
Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erzeugen, wird Ihr Feed-Widget automatisch erstellt.
Anpassen der Anzeige2
Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.
Zur Website hinzufügen3
Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.
Feed Widget gibt Ihnen
Automatische Aktualisierungen
Ihr Widget bleibt aktuell, wenn neue Beiträge hinzugefügt werden, eine manuelle Aktualisierung ist nicht erforderlich.
Mehr Engagement
Klare, leicht zu lesende Beiträge tragen dazu bei, dass Besucher länger bleiben und mehr klicken.
Zentralisierte Quellen
Ziehen Sie Inhalte aus mehreren Quellen in ein einfaches, blätterbares Layout.
Inhaltliche Kontrolle
Kontrollieren Sie mit Stichwortfiltern, Whitelists und der Bereinigung von Duplikaten, was angezeigt wird.
Konsistentes Branding
Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Website mit individuellen Schriftarten, Farben und Abständen an.
Schnelles Einrichten
Fügen Sie das Widget in wenigen Minuten zu Ihrer Website hinzu, ohne dass Sie einen Code oder Plugins benötigen.
Beliebteste Website-Baukästen
Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.
Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.
Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.
Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.
Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.
Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.
Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.
Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.
Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.
Wer verwendet das Feed Widget?
Ideal für Teams, Kreative und Organisationen, die ihre Website ohne manuelle Arbeit aktualisieren möchten.
Medien- und Nachrichtenseiten
Zeigen Sie die neuesten Schlagzeilen dort an, wo die Leser sie erwarten.
Blogger und Schriftsteller
Heben Sie aktuelle Beiträge hervor oder werben Sie für Inhalte von Partnern.
Elektronischer Geschäftsverkehr
Ankündigung von Produktaktualisierungen, Änderungsprotokollen oder Content-Marketing-Beiträgen.
Unternehmen & Internes
Teilen Sie Unternehmensnachrichten, Versionshinweise oder Abteilungsupdates.
Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit
Das Wall-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich
Schnelle Leistung
Leichtes Einbetten und langsame Aktualisierungen sorgen für schnelle und reaktionsschnelle Seiten.
SEO-freundliches Markup
Sauberes, strukturiertes HTML hilft den Suchmaschinen, Ihre Inhalte zu verstehen und zu indizieren.
WCAG-konform
Vollständig zugänglich für alle Nutzer mit Screenreader und Tastaturunterstützung.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.