Instagram Slack Bot

Instagram to Slack Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts
Posten Sie automatisch neue Instagram-Inhalte in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jedes Instagram-Profil und teilen Sie Updates mit Ihrem Team in Echtzeit.
Instagram-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem öffentlichen Instagram-Profil oder Hashtag.
Automatisch auf Slack posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.
Warum sollten Sie sich für den Instagram zu Slack Bot entscheiden?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpasse nie einen Beitrag. Ihr Bot überwacht Instagram rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie einen Instagram-zu-Slack-Bot ein
Instagram verbinden1
Geben Sie eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Schlupf verbinden2
Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.
Automatisierung genießen3
Neue Beiträge werden automatisch in Slack angezeigt. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.
Integration von Instagram und Slack
Der einfachste Weg, Instagram-Posts automatisch auf Slack zu teilen. Zuverlässig von Marketing-Teams, Agenturen und Marken weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Instagram zu Slack
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Instagram und Slack zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack geteilt.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Hashtag oder Bildunterschrift ein oder aus. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Bildern, Links und umfangreichen Anhängen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge über einen einzigen Feed an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche.
Instagram zu Slack in Aktion sehen
Wer nutzt den Instagram-zu-Slack-Bot?
Teams für Marketing und soziale Medien
Überwachen Sie Konkurrenten, Influencer-Partnerschaften und Markenerwähnungen. Erhalten Sie sofortige Warnungen in Ihrem Team-Kanal.
PR- und Kommunikationsteams
Verfolgen Sie die Berichterstattung über Marken und Kooperationen mit Influencern. Bleiben Sie über visuelle Inhalte in der gesamten Branche informiert.
Kreativ- und Designteams
Folgen Sie Konten mit Design-Inspiration und teilen Sie visuelle Trends automatisch mit Ihrem Kreativteam.
Häufig gestellte Fragen: Instagram zu Slack Bot
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