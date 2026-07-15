Instagram Slack Bot

Wie kann ich Instagram mit Slack verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der Instagram-zu-Slack-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen? Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Wenn ein neuer Beitrag entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal geteilt.

Kann ich filtern, welche Beiträge für Slack freigegeben werden? Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Beschriftungen, Hashtags oder Inhaltstypen ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp filtern.

Kann ich anpassen, wie Beiträge in Slack angezeigt werden? Ja! Passen Sie die Formatierung der Nachricht an, einschließlich Beschriftung, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.