Instagram Slack Bot

Bots
Instagram to Slack Bot
Automation Bot

Instagram to Slack Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts

Posten Sie automatisch neue Instagram-Inhalte in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jedes Instagram-Profil und teilen Sie Updates mit Ihrem Team in Echtzeit.

Instagram-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem öffentlichen Instagram-Profil oder Hashtag.

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Automatisch auf Slack posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum sollten Sie sich für den Instagram zu Slack Bot entscheiden?

24/7 Automatisierte Buchung
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Verpasse nie einen Beitrag. Ihr Bot überwacht Instagram rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie einen Instagram-zu-Slack-Bot ein

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Instagram verbinden

1

Geben Sie eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Schlupf verbinden

2

Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.

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Automatisierung genießen

3

Neue Beiträge werden automatisch in Slack angezeigt. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von Instagram und Slack

Der einfachste Weg, Instagram-Posts automatisch auf Slack zu teilen. Zuverlässig von Marketing-Teams, Agenturen und Marken weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Instagram zu Slack

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Instagram und Slack zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack geteilt.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Hashtag oder Bildunterschrift ein oder aus. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.

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Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Bildern, Links und umfangreichen Anhängen an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Beiträge über einen einzigen Feed an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche.

Instagram zu Slack in Aktion sehen

Neuer Beitrag hochgeladen
Neuer Beitrag hochgeladen
Automatisiert
Sofort in Slack geteilt
Sofort in Slack geteilt

Wer nutzt den Instagram-zu-Slack-Bot?

Teams für Marketing und soziale Medien
Teams für Marketing und soziale Medien

Überwachen Sie Konkurrenten, Influencer-Partnerschaften und Markenerwähnungen. Erhalten Sie sofortige Warnungen in Ihrem Team-Kanal.

PR- und Kommunikationsteams
PR- und Kommunikationsteams

Verfolgen Sie die Berichterstattung über Marken und Kooperationen mit Influencern. Bleiben Sie über visuelle Inhalte in der gesamten Branche informiert.

Kreativ- und Designteams
Kreativ- und Designteams

Folgen Sie Konten mit Design-Inspiration und teilen Sie visuelle Trends automatisch mit Ihrem Kreativteam.

Häufig gestellte Fragen: Instagram zu Slack Bot

Wie kann ich Instagram mit Slack verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Instagram-zu-Slack-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Wenn ein neuer Beitrag entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal geteilt.
Kann ich filtern, welche Beiträge für Slack freigegeben werden?
Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Beschriftungen, Hashtags oder Inhaltstypen ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp filtern.
Kann ich anpassen, wie Beiträge in Slack angezeigt werden?
Ja! Passen Sie die Formatierung der Nachricht an, einschließlich Beschriftung, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.
Funktioniert es mit Instagram-Profilen und Hashtags?
Ja, unser Bot unterstützt öffentliche Instagram-Profile und Hashtag-Feeds. Verfolgen Sie Schöpfer, Marken oder Trendthemen automatisch.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Slack-Bot
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Google Nachrichten to Slack-Bot
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TikTok to Slack-Bot
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YouTube to Slack-Bot
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Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar