Erwecken Sie Ihre Inhalte mit dem Imageboard-Widget zum Leben

Verwandeln Sie Artikel, Blogposts oder Updates in ein visuelles Raster, das überall auf Ihrer Website Platz findet. Keine Codierung erforderlich.

Mein Imageboard-Widget erstellen
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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt

Warum das Imageboard-Widget wählen?

Präsentieren Sie visuelle Inhalte in einem Layout, das fett, reaktionsschnell und aufmerksamkeitsstark ist.

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Visuelle Auswirkungen

Stellen Sie Ihre Bilder in den Vordergrund, um die Beiträge auffälliger und anklickbarer zu machen.

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Flexible Layouts

Wählen Sie zwischen Raster-, Mauerwerk- oder gemischten Layouts, die zu Ihrer Marke passen.

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Höheres Engagement

Visuelles Design führt zu mehr Klicks, längeren Sitzungen und höheren Interaktionsraten.

Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden

Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.

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Instagram Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.

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LinkedIn-Widget

Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.

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X Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.

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TikTok-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.

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YouTube-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.

widget-common:platformFacebookTitle

Facebook-Widget

Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Google Nachrichten Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

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Widget für Themen

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

widget-common:platformRedditTitle

Reddit-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.

widget-common:platformBlueskyTitle

Bluesky Widget

Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.

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Telegramm-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.

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& Mehr

Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.

Hauptmerkmale des Imageboard-Widgets

Vollständig anpassbar

Passen Sie Farben, Abstände, Schriftarten, Layout und Overlays an Ihre Marke an.

Vollständig anpassbar

Erweiterte Filter

Steuern Sie, was angezeigt wird, indem Sie Beiträge mit bestimmten Schlüsselwörtern, doppelten Titeln oder fehlenden Elementen ausblenden.

Erweiterte Filter

Mehrere Layout-Optionen

Wählen Sie zwischen Raster, Mauerwerk oder gemischten Stilen, um Inhalte nach Ihren Vorstellungen zu präsentieren.

Mehrere Layout-Optionen

Überall ansprechbar

Sieht auf Desktop, Tablet und Handy großartig aus. Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Überall ansprechbar

Keine Kodierung erforderlich

Kopieren Sie ein einzelnes Snippet und fügen Sie es auf Ihrer Website ein. Das Widget wird sofort geladen und automatisch aktualisiert.

Keine Kodierung erforderlich

Ihr Imageboard-Widget in 3 Schritten

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1

Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Imageboard-Widget automatisch erstellt.

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Layout anpassen

2

Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.

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Überall einbetten

3

Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.

Meinen Feed generieren

Was Sie mit dem Imageboard-Widget erhalten

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Visuelles Storytelling

Präsentieren Sie Ihre Beiträge in einem auffälligen Layout, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht und die wichtigsten Inhalte hervorhebt.

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Layout-Vielfalt

Wählen Sie zwischen Raster-, Karten- oder gemischten Layouts für verschiedene Bereiche oder Kampagnen.

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Inhaltliche Kontrolle

Verwenden Sie Filter, um nur die wichtigsten Artikel oder Aktualisierungen anzuzeigen.

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Konsistenz der Marke

Stimmen Sie Schriftarten, Farben und Abstände auf den visuellen Stil Ihrer Website ab.

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Besseres Engagement

Auffälliges Bildmaterial fördert mehr Klicks und Interaktionen.

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Schnelle Leistung

Optimiert für Geschwindigkeit mit trägem Laden und leichter Struktur.

Beliebteste Website-Baukästen

Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.

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Shopify

Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.

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Wix

Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.

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HTML

Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.

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WordPress

Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.

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Squarespace

Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.

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Weebly

Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.

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Drupal

Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.

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Joomla

Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.

Wer verwendet das Imageboard-Widget?

Perfekt für medienintensive Websites, die Inhalte visuell präsentieren und einen starken ersten Eindruck hinterlassen wollen.

useCasesGlobalSearchTitle

Medien- und Nachrichtenseiten

Kombinieren Sie Schlagzeilen mit plakativen Bildern, um maximale Wirkung zu erzielen.

useCasesPeopleTitle

E-Commerce-Geschäfte

Zeigen Sie Produkte, Kollektionen und saisonale Angebote an.

useCasesBookSquareTitle

Kreative Portfolios

Präsentieren Sie Design-, Fotografie- oder Kunstprojekte.

useCasesCourtHouseTitle

Unternehmens-Websites

Präsentieren Sie Fallstudien, Teamvorstellungen oder Markengeschichten.

Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit

Imageboard wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.

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Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit

Leichtgewichtig und optimiert für reibungslosen Bildlauf und schnelle Ladezeiten.

SEOTitle

SEO-freundliches Markup

Eine saubere HTML-Struktur gewährleistet, dass Suchmaschinen Ihren Inhalt indizieren können.

WCAGTitle

WCAG-konform

Vollständig zugänglich für Benutzer mit unterstützenden Technologien.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

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M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich das Imageboard-Widget einbetten?
Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie Imageboard und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.
Kann ich mehrere Feeds in meinem Imageboard verwenden?
Ja, Sie können mehrere Feeds in einem einzigen Feed zusammenfassen, indem Sie unsere Bündelungsfunktion verwenden. Fügen Sie einfach alle Feeds, die Sie einbinden möchten, zu einem Bündel hinzu, und das Imageboard zeigt die neuesten Beiträge aus allen Quellen an.
Was kann ich in meinem Imageboard anzeigen?
Sie können Überschriften von Artikeln, Blogbeiträgen, Produktangeboten oder Feeds in sozialen Medien anzeigen. Wenn es einen Titel und ein Bild hat, kann das Imageboard es anzeigen.
Kann ich mein Imageboard individuell gestalten?
Ja! Klicken Sie einfach auf "Anpassen" und fangen Sie an, herumzuklicken. Sie können Farben, Schriftarten und Layouts ändern, bis es genau so aussieht, wie Sie es wollen. Keine Designkenntnisse erforderlich.

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