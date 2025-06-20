Erwecken Sie Ihre Inhalte mit dem Imageboard-Widget zum Leben
Verwandeln Sie Artikel, Blogposts oder Updates in ein visuelles Raster, das überall auf Ihrer Website Platz findet. Keine Codierung erforderlich.Mein Imageboard-Widget erstellen
Warum das Imageboard-Widget wählen?
Präsentieren Sie visuelle Inhalte in einem Layout, das fett, reaktionsschnell und aufmerksamkeitsstark ist.
Visuelle Auswirkungen
Stellen Sie Ihre Bilder in den Vordergrund, um die Beiträge auffälliger und anklickbarer zu machen.
Flexible Layouts
Wählen Sie zwischen Raster-, Mauerwerk- oder gemischten Layouts, die zu Ihrer Marke passen.
Höheres Engagement
Visuelles Design führt zu mehr Klicks, längeren Sitzungen und höheren Interaktionsraten.
Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden
Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.
Instagram Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.
LinkedIn-Widget
Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.
X Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.
TikTok-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.
YouTube-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.
Facebook-Widget
Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.
Google Nachrichten Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Widget für Themen
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Reddit-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.
Bluesky Widget
Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.
Telegramm-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.
& Mehr
Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.
Hauptmerkmale des Imageboard-Widgets
Vollständig anpassbar
Passen Sie Farben, Abstände, Schriftarten, Layout und Overlays an Ihre Marke an.
Erweiterte Filter
Steuern Sie, was angezeigt wird, indem Sie Beiträge mit bestimmten Schlüsselwörtern, doppelten Titeln oder fehlenden Elementen ausblenden.
Mehrere Layout-Optionen
Wählen Sie zwischen Raster, Mauerwerk oder gemischten Stilen, um Inhalte nach Ihren Vorstellungen zu präsentieren.
Überall ansprechbar
Sieht auf Desktop, Tablet und Handy großartig aus. Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.
Keine Kodierung erforderlich
Kopieren Sie ein einzelnes Snippet und fügen Sie es auf Ihrer Website ein. Das Widget wird sofort geladen und automatisch aktualisiert.
Ihr Imageboard-Widget in 3 Schritten
generateTitle1
Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Imageboard-Widget automatisch erstellt.
Layout anpassen2
Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.
Überall einbetten3
Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.
Was Sie mit dem Imageboard-Widget erhalten
Visuelles Storytelling
Präsentieren Sie Ihre Beiträge in einem auffälligen Layout, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht und die wichtigsten Inhalte hervorhebt.
Layout-Vielfalt
Wählen Sie zwischen Raster-, Karten- oder gemischten Layouts für verschiedene Bereiche oder Kampagnen.
Inhaltliche Kontrolle
Verwenden Sie Filter, um nur die wichtigsten Artikel oder Aktualisierungen anzuzeigen.
Konsistenz der Marke
Stimmen Sie Schriftarten, Farben und Abstände auf den visuellen Stil Ihrer Website ab.
Besseres Engagement
Auffälliges Bildmaterial fördert mehr Klicks und Interaktionen.
Schnelle Leistung
Optimiert für Geschwindigkeit mit trägem Laden und leichter Struktur.
Beliebteste Website-Baukästen
Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.
Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.
Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.
Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.
Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.
Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.
Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.
Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.
Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.
Wer verwendet das Imageboard-Widget?
Perfekt für medienintensive Websites, die Inhalte visuell präsentieren und einen starken ersten Eindruck hinterlassen wollen.
Medien- und Nachrichtenseiten
Kombinieren Sie Schlagzeilen mit plakativen Bildern, um maximale Wirkung zu erzielen.
E-Commerce-Geschäfte
Zeigen Sie Produkte, Kollektionen und saisonale Angebote an.
Kreative Portfolios
Präsentieren Sie Design-, Fotografie- oder Kunstprojekte.
Unternehmens-Websites
Präsentieren Sie Fallstudien, Teamvorstellungen oder Markengeschichten.
Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit
Imageboard wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.
Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit
Leichtgewichtig und optimiert für reibungslosen Bildlauf und schnelle Ladezeiten.
SEO-freundliches Markup
Eine saubere HTML-Struktur gewährleistet, dass Suchmaschinen Ihren Inhalt indizieren können.
WCAG-konform
Vollständig zugänglich für Benutzer mit unterstützenden Technologien.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.