Erwecken Sie Ihre Inhalte mit dem Imageboard-Widget zum Leben

Wie kann ich das Imageboard-Widget einbetten? Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie Imageboard und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.

Kann ich mehrere Feeds in meinem Imageboard verwenden? Ja, Sie können mehrere Feeds in einem einzigen Feed zusammenfassen, indem Sie unsere Bündelungsfunktion verwenden. Fügen Sie einfach alle Feeds, die Sie einbinden möchten, zu einem Bündel hinzu, und das Imageboard zeigt die neuesten Beiträge aus allen Quellen an.

Was kann ich in meinem Imageboard anzeigen? Sie können Überschriften von Artikeln, Blogbeiträgen, Produktangeboten oder Feeds in sozialen Medien anzeigen. Wenn es einen Titel und ein Bild hat, kann das Imageboard es anzeigen.