Automatisch in Discord, Slack und Telegram posten
Verbinden Sie jeden RSS-Feed, Twitter/X, YouTube, Instagram oder TikTok mit Ihren Kanälen. Neue Beiträge erscheinen automatisch. Mehr als 10.000 Marketing-Teams weltweit vertrauen darauf.Jetzt loslegen
Warum Teams RSS.app lieben
Zuverlässige Automatisierung, die einfach funktioniert. Keine Entwickler erforderlich.
Immer eingeschaltet, immer in Betrieb
Ihre Bots überwachen die Quellen 24/7/365. Neue Inhalte werden automatisch veröffentlicht - auch wenn Sie schlafen.
Schnelle 15-Minuten-Updates
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Seien Sie unter den Ersten, die aktuelle Nachrichten und aktuelle Inhalte teilen.
Vollständige Kontrolle
Filtern Sie nach Schlüsselwörtern, legen Sie Zeitpläne für die Veröffentlichung fest und passen Sie jede Nachricht an. Teilen Sie nur, was wichtig ist.
Kein Code. Niemals.
Die visuelle Einrichtung dauert 2 Minuten. Verbinden Sie Konten mit einem Klick. Keine technischen Kenntnisse erforderlich.
Beliebige Quelle → Beliebiger Kanal
Erzeugen Sie RSS-Feeds von beliebigen Websites oder sozialen Profilen und posten Sie diese automatisch in Discord, Telegram, Slack oder per E-Mail.
Categories
Categories
Wählen Sie eine Quelle zur Verbindung mit Telegram
Senden Sie neue X-Posts an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe
Senden Sie neue Instagram-Posts an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe
Senden Sie neue RSS-Feed-Updates an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe
Senden Sie neue YouTube-Videos an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe
Senden Sie neue TikTok-Videos an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe
Neue Google News-Artikel in Telegram-Kanal oder -Gruppe senden
Senden Sie neue Facebook-Posts an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe
Neue Reddit-Beiträge in deinem Telegram-Kanal oder deiner Gruppe posten
Senden Sie neue LinkedIn-Updates an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe
Live gehen in 3 einfachen Schritten
1. Wählen Sie Ihre Quelle1
RSS-Feeds, Twitter/X, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Facebook oder Google News.
2. Verbinden Sie Ihren Kanal2
Ein-Klick-Autorisierung für Discord, Telegram oder Slack. Oder fügen Sie einfach Ihre E-Mail hinzu.
3. Zurücklehnen und entspannen3
Ihr Bot stellt automatisch neue Inhalte ein. Alle 15 Minuten. Für immer.
Alles, was Sie zur Automatisierung von Inhalten benötigen
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Hashtag oder Autor ein oder aus. Erhalten Sie genau das, was Sie wollen.
Schöne reiche Einbettungen
Nachrichten mit Bildern, Titeln, Beschreibungen und Links. Vollständig anpassbar, um Ihrem Stil zu entsprechen.
Tägliche und wöchentliche Digests
Bündeln Sie Aktualisierungen in geplanten Zusammenfassungen anstelle von einzelnen Beiträgen. Verringern Sie Benachrichtigungsmüdigkeit.
Mehrere Zielorte
Senden Sie eine Quelle an viele Kanäle. Unterschiedliche Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen.
Lieferprotokolle
Sehen Sie genau, was wann gepostet wurde. Volle Transparenz bei jeder Nachricht.
API & Webhook-Zugang
Erstellen Sie individuelle Integrationen mit unserer entwicklerfreundlichen REST-API.
Beliebte Anwendungsfälle
Marketing-Teams
Teilen Sie Ihre Blogbeiträge, Presseerwähnungen und sozialen Inhalte automatisch über alle Teamkanäle.
Community-Manager
Halten Sie die Discord- und Telegram-Communities mit neuen Inhalten und Updates aktiv.
Competitive Intelligence
Beobachten Sie Blogs von Mitbewerbern, Nachrichten und Branchentrends in Echtzeit.
Forschung & Wissenschaft
Verfolgen Sie arXiv-, PubMed- und Patent-Feeds. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über neue Veröffentlichungen.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.