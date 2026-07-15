Automatisierte Patentüberwachung, Docket Tracking & Legal Intelligence
RSS.app verwandelt Veröffentlichungen der Patentämter, Gerichtseinträge, Gesetzestexte und juristische Nachrichten in strukturierte, filterbare RSS-Feeds. Liefern Sie Einreichungen, Urteile und Richtlinienänderungen direkt an Slack, E-Mail, Notion oder Ihr Fallverwaltungssystem, damit Ihr juristisches Team kein wichtiges Update verpasst.
- Generierung von RSS-Feeds von Patentämtern, Markenregistern und Gerichtsportalen
- Leiten Sie Einreichungen, Urteile und regulatorische Aktualisierungen an Slack, E-Mail oder jedes RSS-kompatible Tool weiter.
- Filter nach Patentklassifikation, Name des Anmelders, Gerichtsbarkeit oder benutzerdefinierten Schlüsselwörtern
1M+
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Verarbeitete Artikel
15 min
Häufigkeit der Aktualisierung
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Betriebszeit-Zuverlässigkeit
Wie es funktioniert
RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.
Quellen
Reiseziele
Wie Teams Legal und IP Intelligence automatisieren
Regulatorische & Compliance-Überwachung
RSS.app überwacht rund um die Uhr Regierungszeitschriften, Gesetzestexte und Websites von Regulierungsbehörden. Es wandelt dichte politische Veröffentlichungen in strukturierte Feeds um, die Ihr Compliance-Team sofort auswerten kann, um sicherzustellen, dass keine Bekanntmachung von Vorschriften, keine Kommentierungsfrist und keine Durchsetzungsmaßnahme unentdeckt bleibt.
Funktioniert mit
Bundesregister → Slack Bot
Informieren Sie das Compliance-Team in #regulatory-watch, sobald ein Regelungsvorschlag oder eine endgültige Maßnahme in Ihrem Tätigkeitsbereich veröffentlicht wird.
Legislative Tracker → Email Digest
Wöchentliche Unterrichtung der externen und internen Anwälte über anstehende Anhörungen, Fristen für öffentliche Stellungnahmen und erlassene Rechtsvorschriften.
Durchsetzungsmaßnahmen der Agentur → Ticker Widget
Integrieren Sie einen scrollenden "Enforcement Pulse" in das Compliance-Dashboard Ihres Unternehmens, um sich in Echtzeit über neue Sanktionen, Bußgelder und Einverständniserklärungen zu informieren.
Regulatorischer Feed → Zapier-Automatisierung
Übertragen Sie amtliche Bekanntmachungen über Zapier oder Make in Ihre GRC-Plattform, SharePoint-Bibliothek oder Google Sheet, um eine prüfungsreife Dokumentation zu erhalten.
Strategische Erkenntnis
Das Versäumen einer Stellungnahmefrist oder einer Frist zur Durchsetzung von Vorschriften setzt Unternehmen einem regulatorischen Risiko aus. Die automatisierte Überwachung stellt sicher, dass Ihr Compliance-Team mit den neuesten Daten arbeitet und nicht mit der manuellen Prüfung von letzter Woche.
Patent- und Markenüberwachungsdienst
RSS.app generiert Feeds aus den Publikationsdatenbanken der Patentämter und Markenregistraturen weltweit. Filtern Sie nach IPC-Klassifikation, Rechtsnachfolger oder Schlüsselwort, um nur die für Ihr Portfolio relevanten Anmeldungen anzuzeigen und Ihre Verfolgungs- und Einspruchsteams so früh wie möglich über neue Erteilungen, Anmeldungen und Statusänderungen zu informieren.
Funktioniert mit
USPTO-Veröffentlichungen → Slack Bot
Versenden Sie taggleiche Benachrichtigungen an #ip-filings, wenn neue Patentanmeldungen in Ihrer Technologieklasse veröffentlicht werden oder ein überwachter Rechtsnachfolger benannt wird.
Markenanzeiger → E-Mail-Benachrichtigung
Benachrichtigen Sie Ihren Markenanwalt, sobald eine potenziell kollidierende Marke in das Widerspruchsfenster eintritt, damit Ihr Team den Antrag innerhalb der gesetzlichen Frist stellen kann.
Patentstatusänderungen → Listen-Widget
Zeigen Sie ein Live-Dashboard "Patent Watch" im Intranet Ihres Unternehmens an, das Erteilungsbescheide, Verzichtserklärungen und Fristen für Erhaltungsgebühren anzeigt.
Ablage von Daten → Webhook zu IP Management
Übermitteln Sie strukturierte Anmeldemetadaten per Webhook direkt an Ihr IP-Docking-System oder Ihr Portfolio-Analysetool.
Strategische Erkenntnis
Eine verpasste Einspruchsfrist oder ein übersehener Hinweis auf den Stand der Technik kann Millionen kosten. Automatisierte Überwachungsdienste sorgen dafür, dass Ihr IP-Team so früh wie möglich über relevante Anmeldungen in allen Rechtsordnungen informiert wird.
Gerichtskartei & Prozessverfolgung
RSS.app konvertiert Veröffentlichungen auf Gerichtswebsites, Datenbanken mit Gerichtsgutachten und Eintragsseiten in strukturierte Feeds. Ihr Prozessteam wird sofort über neue Anträge, Anordnungen, Stellungnahmen und Terminänderungen informiert, ohne PACER oder die Portale der staatlichen Gerichte manuell aktualisieren zu müssen.
Funktioniert mit
Federal Docket → Slack Bot
Benachrichtigen Sie das Prozessteam in #case-updates, sobald ein neuer Antrag, eine neue Verfügung oder eine geänderte Klage in einem verfolgten Verfahren eingereicht wird.
Gerichtliche Stellungnahmen → Email Digest
Wöchentlicher Überblick über veröffentlichte Urteile und Memoranden von bestimmten Gerichten für Partner, die aktive Angelegenheiten betreuen.
Aktenordner → Begriffsdatenbank
Füllen Sie Ihren Notion Case Tracker automatisch mit neuen Einträgen im Terminkalender und verknüpfen Sie jeden Eintrag mit der entsprechenden Vorgangsnummer und dem zuständigen Anwalt.
Buchungseingabe → Zapier-Automatisierung
Leiten Sie neue Eingaben an Ihr Fallverwaltungssystem weiter und erstellen Sie automatisch Kalendereinträge für Antwortfristen und Anhörungstermine.
Strategische Erkenntnis
Die Fristen für einen Rechtsstreit werden vom Gericht festgelegt, nicht von Ihrem Zeitplan. Das Versäumen einer Einreichungs- oder Antwortfrist kann zu einem Versäumnisurteil oder zum Verzicht auf Rechte führen. Mit der automatisierten Verfolgung des Terminkalenders ist Ihr Team jeder verfahrensrechtlichen Entwicklung voraus.
Überwachung durch Dritte
Mit RSS.app können Rechtsteams kontinuierliche Überwachungs-Feeds für bestimmte gegnerische Parteien, Mitbeklagte oder Unternehmen von Interesse erstellen. Überwachen Sie deren Patentaktivitäten, Gerichtseinreichungen, Presseberichte und Unternehmensankündigungen über ein einziges Dashboard. Sie erfahren sofort, wenn ein Gegner eine neue Klage einreicht, ein Urteil erhält oder eine für Ihren Fall relevante öffentliche Erklärung abgibt.
Funktioniert mit
Gegnerische Nachrichten → Slack Bot
Verfolgen Sie eine gegnerische Partei anhand ihres Namens in Google News und alarmieren Sie Prozessanwälte unter #adverse-party, wenn neue Presseberichte, Erklärungen von Führungskräften oder Unternehmensunterlagen erscheinen.
Nachteilige Patentanmeldungen → E-Mail-Benachrichtigung
Überwachen Sie die Datenbanken der Patentämter auf neue Anmeldungen oder Erteilungen, in denen das gegnerische Unternehmen als Rechtsnachfolger genannt wird, und benachrichtigen Sie das IP-Streitbeilegungsteam unverzüglich.
Aktivität des gegnerischen Rechtsbeistands → Feed-Bündel
Führen Sie Nachrichten, Gerichtsakten und behördliche Erwähnungen für dieselbe gegnerische Partei in einem konsolidierten Informations-Feed für das gesamte Rechtsteam zusammen.
Entitätsüberwachung → Webhook zum Fall-System
Übertragen Sie die Daten zu den Aktivitäten der Gegenpartei per Webhook direkt in Ihre Prozessmanagement-Plattform, so dass alle Informationen über den Fall zentral erfasst werden.
Strategische Erkenntnis
Eine wirksame Strategie bei Rechtsstreitigkeiten hängt davon ab, dass Sie das gesamte Bild Ihres Gegners kennen. Die automatisierte Überwachung des Gegners zeigt Einreichungen, öffentliche Erklärungen und Unternehmensbewegungen auf, die Sie sonst zu spät entdecken würden, um darauf zu reagieren.
Juristische Nachrichten & Precedent Intelligence
RSS.app fasst die Berichterstattung der wichtigsten juristischen Publikationen, juristischen Fachzeitschriften, Anwaltszeitschriften und Google News in einem einzigen kuratierten Feed zusammen. Halten Sie Anwälte auf dem Laufenden über Präzedenzfallentscheidungen, Trends bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften und Entwicklungen in Ihrem Rechtsgebiet, ohne dass jemand manuell Leselisten zusammenstellen muss.
Funktioniert mit
Rechtliche Nachrichten → Slack Bot
Posten Sie aktuelle juristische Analysen und bahnbrechende Urteile unter #legal-intel, damit Anwälte relevante Entwicklungen noch am Tag ihrer Veröffentlichung erkennen.
Artikel der juristischen Fachzeitschrift → Email Digest
Bereitstellung einer wöchentlichen Leseliste aus den besten juristischen Fachzeitschriften und Anwaltsblättern für Partner, Associates und Anwälte der Kanzlei.
Praxisbereich Updates → News Wall Widget
Binden Sie eine "Legal Trends"-Wand in das Intranet Ihrer Kanzlei ein, auf der die neuesten Entwicklungen nach Rechtsgebieten gefiltert dargestellt werden.
Legal Feed → AI Zusammenfassung über Zapier
Leiten Sie juristische Nachrichten über ChatGPT via Zapier weiter, um täglich zusammengefasste Informationen für Partner zu generieren.
Strategische Erkenntnis
Anwälte, die neue Rechtsprechung und regulatorische Trends verfolgen, bieten eine strategischere Beratung. Automatisierte juristische Informationen stellen sicher, dass die gesamte Kanzlei von zeitnahen, relevanten Aktualisierungen profitiert, ohne dass sich der Rechercheaufwand für den Einzelnen erhöht.
Überwachung des IP-Portfolios von Wettbewerbern
RSS.app überwacht Patentanmeldungen, Markenregistrierungen und öffentliche Veröffentlichungen von geistigem Eigentum von Wettbewerbern, um strategische Informationen über deren F&E-Ausrichtung und Portfolioerweiterung zu erhalten. Geben Sie Ihrem IP-Strategieteam eine frühzeitige Warnung vor Wettbewerbsbedrohungen, Risiken für die Betriebsfreiheit und potenziellen Lizenzierungsmöglichkeiten.
Funktioniert mit
Patente von Wettbewerbern → Slack Bot
Alarmieren Sie das IP-Strategieteam in #competitor-ip, wenn ein Konkurrent ein Patent in Ihrem Technologiebereich anmeldet oder erteilt bekommt, einschließlich Fortsetzungs- und Teilanmeldungen.
Wettbewerber-Marken → E-Mail-Benachrichtigung
Benachrichtigen Sie das Markenschutzteam, wenn ein Konkurrent eine neue Marke anmeldet, die zu Verwechslungen oder Verwässerungen auf dem Markt führen könnte.
IP-Landschaft → Einspeisebündel
Zusammenführung von Patent-, Marken- und Nachrichten-Feeds für mehrere Wettbewerber in einem einzigen "Competitive IP Radar" für Analysen auf Portfolioebene.
Ablage von Daten → JSON-Feed
Exportieren Sie strukturierte Metadaten für die Anmeldung von Wettbewerbern als JSON, um sie in Ihre IP-Analyseplattform oder Business-Intelligence-Dashboards aufzunehmen.
Strategische Erkenntnis
Die Schutzrechtsanmeldungen Ihrer Konkurrenten geben Aufschluss über deren F&E-Prioritäten und künftige Produktausrichtung. Die automatisierte Portfolio-Überwachung gibt Ihrem Team die Informationen, die es braucht, um die Schritte der Konkurrenz zu antizipieren, Probleme mit der Betriebsfreiheit zu erkennen und offensive oder defensive Strategien proaktiv zu planen.
Speziell entwickelte Tools für juristische und IP-Workflows
RSS.app bietet die Infrastruktur, die IP-Experten benötigen, um rechtliche Informationen zu filtern, zu übersetzen und in großem Umfang zu nutzen.
Filter für Schlüsselwörter und Klassifizierung
Filtern Sie Feeds nach Patentklassifikation (IPC/CPC), Name des Anmelders, Gerichtsbarkeit, Gesetzesnummer oder einem beliebigen benutzerdefinierten Schlüsselwortmuster, um nur verwertbare Anmeldungen anzuzeigen.
Quellenübergreifende Deduplizierung
Entfernen Sie automatisch doppelte Einträge, wenn derselbe Antrag oder dieselbe Entscheidung in mehreren Datenbanken, Gerichts-Feeds oder Nachrichtenagenturen erscheint.
Multi-Jurisdiktion Übersetzung
Übersetzung ausländischer Patentzusammenfassungen, internationaler behördlicher Bekanntmachungen und nicht-englischer Gerichtsveröffentlichungen in mehr als 40 Sprachen für grenzüberschreitende IP-Arbeit.
Multi-Source-Bündel
Führen Sie Feeds von Patentämtern, Gerichtsakten, Amtsblättern und juristischen Nachrichten zu einem einheitlichen Informationsstrom pro Angelegenheit oder Rechtsgebiet zusammen.
Entwickler-bereite Exporte
Exportieren Sie juristische Daten in RSS/XML, JSON oder CSV zur Integration in IP-Verwaltungssysteme, Docking-Software oder individuelle Analyse-Dashboards.
Webhook- und API-Integration
Verbinden Sie Feeds mit Fallverwaltungsplattformen, GRC-Tools oder anderen Systemen, die Webhooks oder RSS-Trigger für automatische Anmeldungen und Benachrichtigungen akzeptieren.
Warnungen überall dort bereitstellen, wo Ihr juristisches Team arbeitet
Eine Einspeisung. Ein beliebiges Ziel.
RSS ist ein standardisiertes XML-Format, das von Tausenden von Anwendungen unterstützt wird. Jedes System, das RSS akzeptiert, kann Ihre juristischen Überwachungsfeeds konsumieren, von Slack und Microsoft Teams bis hin zu benutzerdefinierter Fallverwaltungssoftware und Business Intelligence Dashboards.
Häufig gestellte Fragen
RSS.app generiert RSS-Feeds von Websites von Patentämtern und Markenregistern. Es prüft alle 15 bis 60 Minuten auf neue Inhalte und fügt alle neuen Anmeldungen oder Statusänderungen zu Ihrem Feed hinzu. Sie können diesen Feed dann an Slack, E-Mail oder jedes andere RSS-kompatible Tool weiterleiten.
Ja. Verwenden Sie die erweiterten Filter, um Schlüsselwortregeln festzulegen, die mit bestimmten Patentklassifikationen, Technologiebegriffen oder Anmeldernamen übereinstimmen. Nur übereinstimmende Einträge werden in Ihrem Feed angezeigt, um das Rauschen zu vermeiden.
RSS.app kann Feeds von jeder öffentlich zugänglichen Gerichtswebsite oder jedem Terminsystem erzeugen, das Aktualisierungen im Internet veröffentlicht. Für Systeme hinter der Authentifizierung können Sie den RSS Builder von RSS.app verwenden, um Feeds aus den öffentlich zugänglichen Teilen zu erstellen.
Ja. Erstellen Sie nach Schlüsselwörtern gefilterte Feeds unter Verwendung des Namens des Unternehmens, des Anwalts oder der Fallnummer. Kombinieren Sie Google News-Erwähnungen, Patentanmeldungen und Gerichtseinträge zu einem einzigen Feed mit Informationen über die Gegenpartei mithilfe von Feed-Bündeln.
Ja. Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds von Patentämtern, Gerichtsakten, behördlichen Websites und juristischen Nachrichten in einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenfassen. So erhält Ihr Team eine einzige URL für alle juristischen Informationen.
Sie können RSS-Feeds über Webhooks oder über Zapier/Make-Integrationen mit Microsoft Teams verbinden. RSS.app generiert den Feed; Ihr Automatisierungstool liefert ihn an Teams-Kanäle.
Ja. Die Funktion Global Translation kann Feed-Inhalte aus mehr als 40 Sprachen automatisch in Ihre bevorzugte Sprache übersetzen, was die Überwachung internationaler Patentämter und fremdsprachiger Regulierungsbehörden erleichtert.
RSS.app verarbeitet öffentlich zugängliche Inhalte und liefert sie über Standard-RSS/XML-Feeds. Es werden keine vertraulichen Kundendaten durch RSS.app geleitet. Die Feeds sind schreibgeschützt und können hinter Ihrer bestehenden Sicherheitsinfrastruktur konsumiert werden.
Die Aktualisierungsfrequenz der Feeds hängt von Ihrem Plan ab. Feeds werden alle 15 bis 60 Minuten aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die Quelle auf neue Inhalte geprüft und neue Elemente werden dem Feed automatisch hinzugefügt.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
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