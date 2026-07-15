Aktive Orchestrierung von Regulierungsdaten
Integrieren Sie Gesetzesänderungen, behördliche Aktivitäten und Richtlinienaktualisierungen direkt in die Arbeitsabläufe, die Ihre Rechts-, Richtlinien- und Compliance-Teams bereits ausführen. Jeder Gesetzentwurf, jede Durchsetzungsmaßnahme und jede ESG-Änderung erreicht das richtige Team, sobald sie veröffentlicht wird.
- Weiterleitung von Gesetzesentwürfen und Änderungen des Gesetzesstatus von offiziellen Portalen direkt in juristische Workflows
- Orchestrierung von Daten zur Durchsetzung von Behördenvorschriften und Kommentierungsfristen in Slack, Dashboards oder Webhooks
- Übertragen Sie ESG- und Richtlinienaktualisierungen in Zapier, Make oder n8n, um automatische Compliance-Reaktionen auszulösen.
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Wie es funktioniert
RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.
Quellen
Reiseziele
Wie Policy-Teams regulatorische Daten orchestrieren
Weiterleitung von Gesetzesänderungen an die richtigen Teams
Änderungen an der Gesetzgebung sind nur dann von Bedeutung, wenn sie die richtigen Personen rechtzeitig erreichen. Diese Einrichtung leitet Aktualisierungen aus offiziellen Quellen direkt in die Arbeitsabläufe Ihres Teams ein, sodass nichts verpasst oder verzögert wird.
Funktioniert mit
Gesetzgebungsportale → Slack Alerts
Kongress.gov → Webhook. Benachrichtigen Sie Rechtsteams sofort über Gesetzesänderungen, damit sie vor Ablauf der Fristen handeln können.
Globale Agenturtätigkeit → Internes Dashboard
RSS-Feeds zu Rechtsvorschriften → HTML-Widget. Bieten Sie politischen Teams einen visuellen Live-Feed von Durchsetzungsmaßnahmen und Aktualisierungen von Rechtsvorschriften.
ESG-Standards → Automatisierte Antwort
NGOs und Normungsgremien → Make.com. Leiten Sie sich entwickelnde ESG-Anforderungen ohne manuelle Überprüfung direkt in Ihre Compliance-Workflows ein.
Nachrichten zur Politik → Executive Briefing
Google News → E-Mail-Digest. Liefern Sie prägnante, entscheidungsreife Updates an Stakeholder ohne stundenlange manuelle Berichterstattung.
Strategische Erkenntnis
Änderungen in der Gesetzgebung können Monate dauern, aber sie wirken sich unmittelbar nach ihrem Inkrafttreten aus. Die automatisierte Orchestrierung stellt sicher, dass Ihr Rechtsteam die Statusänderungen an dem Tag erfährt, an dem sie eintreten, und nicht erst Wochen später in einem Newsletter.
Orchestrierung globaler Agentur- und Compliance-Daten
Die Behörden veröffentlichen Tausende von Regelwerken, Zustimmungsbeschlüssen und Kommentierungsfristen auf Dutzenden von Portalen. Bündeln Sie alle Behörden in einem einheitlichen Stream, damit die Compliance-Teams relevante Maßnahmen sofort nach der Veröffentlichung sehen, gefiltert nach Ihrer Branche.
Funktioniert mit
Pressemitteilungen der Agentur → Regulatory Pulse Widget
Agentur-RSS → RSS.app → HTML-Widget. Zeigen Sie eine sich automatisch aktualisierende Regulatory Pulse Wand im Portal Ihrer Rechtsabteilung an.
Fristen für die Kommentierung → Slack Alerts
Agenturportale → Schlüsselwortfilter → Slack. Verpassen Sie nie wieder eine für Ihre Branche relevante Frist für offene Kommentare.
Internationale politische Verschiebungen → Telegrammbot
Europäische Kommission → Auto-Translate → Telegram. Überwachen Sie globale Unternehmen in Ihrer Muttersprache mit mobilen Warnmeldungen für Unternehmensjuristen.
Durchsetzungsmaßnahmen → Risikobewertung JSON
Geldbußen und Strafen → RSS.app → JSON/Webhooks. Übertragen Sie strukturierte Durchsetzungsdaten direkt in Ihr GRC-Tool oder Risiko-Dashboard.
Strategische Erkenntnis
Aufsichtsbehörden veröffentlichen jährlich Tausende von Aktualisierungen auf verstreuten Portalen. Die automatisierte Orchestrierung mit Schlüsselwortfiltern stellt sicher, dass Ihr Compliance-Team nur die Ankündigungen sieht, die Ihre Branche und Ihren Rechtsraum betreffen.
ESG- und Standarddaten in Compliance-Workflows
Die Rahmenwerke zur Offenlegung von ESG (ISSB, GRI, SASB, CSRD, SEC-Klimaregeln) entwickeln sich schneller weiter, als die Berichtszyklen Schritt halten können. Integrieren Sie diese Aktualisierungen direkt in Ihre Compliance-Automatisierung, damit sich die Berichterstattungs- und IR-Teams rechtzeitig vor Ablauf der Fristen anpassen können.
Funktioniert mit
ESG-Standardisierungsgremien → E-Mail-Benachrichtigung
ISSB/SASB/GRI → RSS.app → E-Mail. Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald neue ESG-Berichtsstandards aktualisiert oder veröffentlicht werden.
Umweltpolitik Nachrichten → Magazin Widget
Nachhaltigkeitsnachrichten → RSS.app → HTML-Widget. Binden Sie ein ESG-Nachrichtenmagazin live in Ihr internes Politikportal oder Ihre LP-Seite ein.
COP & Gipfelankündigungen → Slack
Globale Gipfeltreffen → Schlüsselwortfilter → Slack. Leiten Sie wichtige Konferenzergebnisse (COP, Davos) direkt in den Kanal Ihres ESG-Teams.
Aktualisierungen von NGOs und Rahmenbedingungen → Automatisierung der Einhaltung von Vorschriften
NGO-Veröffentlichungen → RSS.app → Zapier/Make. Lösen Sie automatische Aktualisierungen der Compliance-Checkliste aus, wenn sich ESG-Rahmenbedingungen ändern.
Strategische Erkenntnis
Die ESG-Vorschriften entwickeln sich in den verschiedenen Rechtsordnungen rasch weiter. Durch die Automatisierung der Orchestrierung von Standardaktualisierungen in Compliance-Workflows kann Ihr Team die Berichterstattung und die Abläufe vor Ablauf der Fristen anpassen und so kostspielige Hektik in letzter Minute vermeiden.
Validierung der Marktwirkung mit Mainstream-Medien
Nicht jede regulatorische Änderung braucht ein Briefing für die Geschäftsleitung - nur diejenigen, die ein breites Marktsignal haben, sind notwendig. Prüfen Sie technische Änderungen anhand der Berichterstattung von Reuters, AP und WSJ, damit die Führungskräfte nur die Ankündigungen sehen, die Maßnahmen erfordern.
Funktioniert mit
Reuters/WSJ-Politikvalidierung → Slack
Mainstream-Medien → Schlüsselwortfilter → Slack. Benachrichtigen Sie die Führungsebene nur, wenn eine technische Änderung der Politik in die Mainstream-Finanzpresse gelangt.
Geopolitisches Risiko → Listen-Widget
Sanktionen/Handelsnachrichten → RSS.app → HTML-Widget. Verfolgen Sie Updates zu internationalen Sanktionen und Handelskriegen, die sich auf Ihre Lieferkette auswirken.
Zentralbank-Berichterstattung → Wall Widget
Makro-Nachrichten → RSS.app → HTML-Widget. Zeigen Sie einen kuratierten Feed von Zentralbankankündigungen und Zinsberichten für Politikteams an.
Medienstimmung → Google Sheets über Make
Policy News → RSS.app → Make/Webhooks. Streaming politikbezogener Medientreffer in Google Sheets für Stimmungs-Trendanalysen.
Strategische Erkenntnis
Wenn die Mainstream-Finanzmedien über eine regulatorische Änderung berichten, signalisiert dies marktweite Auswirkungen. Der Abgleich mit der Berichterstattung von Reuters und WSJ hilft Ihrem Team, Routine-Updates von Ereignissen mit hoher Priorität zu unterscheiden, die Maßnahmen der Geschäftsleitung erfordern.
Werkzeuge für Regulatory Intelligence
RSS.app bietet die Infrastruktur zum Verfolgen, Filtern und Verteilen von Richtliniendaten in Ihren Rechts- und Compliance-Teams.
Erweiterte Filter
Filtern Sie die Feeds nach Rechtsprechung, Thema, Name der Behörde oder benutzerdefinierten Schlüsselwortmustern, um nur die Aktualisierungen von Vorschriften anzuzeigen, die Ihre Branche und Ihre Compliance-Verpflichtungen betreffen.
Keine Duplikate
Entfernen Sie automatisch doppelte Ankündigungen, wenn dieselbe Gesetzesaktualisierung in mehreren Behördenportalen, Nachrichtenkanälen oder Behörden-Feeds erscheint.
Globale Übersetzung
Übersetzen Sie internationale Vorschriften, fremdsprachige Grundsatzdokumente und nicht englischsprachige Regierungspublikationen in mehr als 40 Sprachen für die grenzüberschreitende Compliance-Arbeit.
Futterbündel
Kombinieren Sie Feeds von mehreren Regulierungsbehörden, Gesetzesverfolgern und Regierungsportalen zu einem einzigen, einheitlichen Informationsstrom pro Gerichtsbarkeit oder Politikbereich.
Für Entwickler geeignete Formate
Exportieren Sie gesetzliche Daten in RSS/XML, JSON oder CSV zur Integration in Compliance-Management-Systeme, GRC-Plattformen oder benutzerdefinierte Audit-Dashboards.
Webhooks und Automatisierung
Lösen Sie Compliance-Workflows automatisch aus, wenn neue Vorschriften veröffentlicht werden. Verbinden Sie Feeds mit Slack, E-Mail, Zapier, Make oder anderen Systemen, die Webhooks akzeptieren.
Regulierungswarnungen überall bereitstellen
Ein RSS-Feed. Jeder Compliance-Workflow.
RSS-Feeds lassen sich nativ in die Tools integrieren, die Ihre Rechts- und Compliance-Teams bereits verwenden. Leiten Sie Warnmeldungen zu Vorschriften an Slack-Kanäle, E-Mail-Benachrichtigungen, Microsoft Teams, Notion-Datenbanken oder GRC-Plattformen weiter. Stellen Sie eine Verbindung zu Zapier, Make oder n8n her, um automatisierte Compliance-Workflows zu erstellen, die Aktualisierungen einreichen, Tickets erstellen und Stakeholder ohne manuelle Eingriffe benachrichtigen.
Häufig gestellte Fragen
Ja. RSS.app kann RSS-Feeds von jeder öffentlich zugänglichen Regierungswebsite, jedem Gesetzgebungsportal oder jeder Seite einer Regulierungsbehörde erzeugen. Es prüft alle 15 bis 60 Minuten auf neue Inhalte und fügt neue Veröffentlichungen automatisch zu Ihrem Feed hinzu.
Erstellen Sie separate Feeds für jede Gerichtsbarkeit oder Behörde und fassen Sie diese dann in einem einzigen Feed-Bündel zusammen. Sie können Schlüsselwortfilter auf jeden Feed anwenden, so dass nur relevante Aktualisierungen aus jeder Quelle im vereinheitlichten Stream erscheinen.
Ja. Richten Sie Schlüsselwortfilter für Begriffe wie "offen für Kommentare", "Kommentarfrist" oder "öffentliche Bekanntmachung" in Feeds von relevanten Regulierungsbehörden ein. Leiten Sie diese an Slack oder E-Mail weiter, damit sie sofort sichtbar sind.
Ja. Sie können Feeds von NGO-Websites, internationalen Klimabehörden, ESG-Standardisierungsorganisationen und Nachhaltigkeitsnachrichtenquellen erstellen. Kombinieren Sie diese zu einem speziellen ESG-Informations-Feed für Ihr Berichtsteam.
Ja. Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds von der SEC, EPA, EMA und anderen Behörden zu einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenfassen. Auf diese Weise erhält Ihr Compliance-Team eine einzige URL für alle behörden- und länderübergreifenden Informationen.
Ja. Die Funktion Global Translation übersetzt automatisch Feed-Inhalte aus mehr als 40 Sprachen in die von Ihnen bevorzugte Sprache, so dass Sie ausländische Aufsichtsbehörden und internationale politische Organisationen problemlos überwachen können.
RSS.app unterstützt den Export in den Formaten RSS/XML, JSON und CSV. Sie können automatische Exporte über Zapier oder Make einrichten, um regulatorische Aktualisierungen in Google Sheets, SharePoint oder Ihre GRC-Plattform für eine revisionssichere Dokumentation zu übertragen.
Ja. Die Enterprise-Tarife umfassen schnellere Aktualisierungsintervalle, höhere Feed-Limits, vorrangigen Support und ein spezielles Onboarding. Setzen Sie sich mit unserem Team in Verbindung, um Volumenpreise und individuelle Konfigurationen für Ihre Rechtsabteilung oder Abteilung für Regierungsangelegenheiten zu besprechen.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
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