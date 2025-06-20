Die Feeds werden bei allen Tarifen alle 15 Minuten aktualisiert. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden auf Ihren Kanälen veröffentlicht.

Wie oft werden die Feeds auf Aktualisierungen überprüft?

Ja! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Beiträge einzuschließen oder auszuschließen. Filtern Sie nach Hashtags, Autoren, Länge des Inhalts und mehr.

Kann ich filtern, welche Inhalte veröffentlicht werden?

Ganz und gar nicht. Unsere visuelle Schnittstelle macht die Einrichtung einfach. Die meisten Benutzer erstellen ihren ersten Bot in weniger als 2 Minuten.

Unbedingt. Passen Sie Titel, Beschreibungen, Bilder, Farben und Formatierung an Ihre Marke an.

Kann ich das Aussehen der Beiträge anpassen?

Wie fange ich an?

Melden Sie sich an, verbinden Sie Ihre Quelle und Ihr Ziel, und Ihr Bot wird automatisch mit der Veröffentlichung beginnen. Die meisten Nutzer sind in weniger als 2 Minuten live.