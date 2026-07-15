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LinkedIn zu Slack Bot
Automation Bot

LinkedIn zu Slack Bot: Updates sofort automatisch teilen

Posten Sie automatisch LinkedIn-Unternehmensaktualisierungen, Newsletter und Stellenausschreibungen in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jede Unternehmensseite oder jeden Newsletter - teilen Sie Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

LinkedIn-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder LinkedIn-Unternehmensseite, jedem Newsletter oder jeder Stellenausschreibung.

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Automatisch auf Slack posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den LinkedIn to Slack Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpassen Sie keine Unternehmensaktualisierungen. Ihr Bot überwacht die LinkedIn-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie den LinkedIn zu Slack Bot ein

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Verbinden LinkedIn

1

Geben Sie eine beliebige LinkedIn-Unternehmensseite, einen Newsletter oder die URL einer Stellenausschreibung ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Schlupf verbinden

2

Fügen Sie unsere App zu Ihrem Slack-Arbeitsbereich hinzu und wählen Sie einen Kanal aus. Dauert nur 30 Sekunden.

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Automatisierung genießen

3

Beiträge erscheinen automatisch in Slack. Passen Sie Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
LinkedIn + Slack-Integration

Der einfachste Weg, LinkedIn-Updates automatisch auf Slack zu teilen. Vertraut von Vertriebsteams, Personalvermittlern und Unternehmensteams weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für LinkedIn to Slack Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen LinkedIn und Slack zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack geteilt.

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Intelligente Inhaltsfilter

Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein oder aus. Teilen Sie nur das, was am wichtigsten ist.

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Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Slack angezeigt werden. Passen Sie Nachrichten mit Text, Bildern und umfangreichen Formatierungen an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Beiträge an mehrere Slack-Kanäle von einer einzigen LinkedIn-Quelle aus.

LinkedIn zu Slack in Aktion sehen

Neuer LinkedIn-Beitrag veröffentlicht
Neuer LinkedIn-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Slack geteilt
Sofort in Slack geteilt

Wer nutzt den LinkedIn zu Slack Bot?

Vertrieb und Geschäftsentwicklung
Vertrieb und Geschäftsentwicklung

Verfolgen Sie Aktualisierungen des Zielunternehmens in Slack. Überwachen Sie Interessenten und Kunden auf Kaufsignale und Wettbewerbsinformationen.

Rekrutierung von Teams
Rekrutierung von Teams

Teilen Sie Stellenausschreibungen und Inhalte zur Unternehmenskultur mit Ihrem HR-Kanal. Bleiben Sie auf dem Laufenden über Einstellungstrends und den Talentmarkt.

Marketing-Teams
Marketing-Teams

Beobachten Sie die Inhalte von Wettbewerbern und Branchenvordenkern. Halten Sie Ihr Team über Markttrends auf dem Laufenden.

Häufig gestellte Fragen: LinkedIn zu Slack Bot

Wie kann ich LinkedIn mit Slack verbinden?
Geben Sie einfach die URL einer beliebigen LinkedIn-Unternehmensseite, eines Newsletters oder einer Stellenausschreibung ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Fügen Sie dann unsere App zu Ihrem Slack-Arbeitsbereich hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Wie viel kostet der LinkedIn-zu-Slack-Bot?
Wir bieten flexible Preispläne ab 9,99 $/Monat. Alle Tarife beinhalten Automatisierungsfunktionen, und höhere Stufen schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Beiträge auf Slack geteilt werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Inhalt, Typ oder Engagement-Metriken ein- oder auszuschließen.
Kann ich anpassen, wie Beiträge in Slack angezeigt werden?
Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Text, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und konfigurieren Sie eine umfangreiche Nachrichtenformatierung.
Funktioniert es mit Unternehmensseiten, Newslettern und Stellenausschreibungen?
Ja, unser Bot unterstützt LinkedIn-Unternehmensseiten, Newsletter und Stellenausschreibungen. Verfolgen Sie alle öffentlichen LinkedIn-Inhalte.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Slack-Bot
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Google Nachrichten to Slack-Bot
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TikTok to Slack-Bot
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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar