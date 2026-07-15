LinkedIn zu Slack Bot: Updates sofort automatisch teilen
Posten Sie automatisch LinkedIn-Unternehmensaktualisierungen, Newsletter und Stellenausschreibungen in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jede Unternehmensseite oder jeden Newsletter - teilen Sie Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
LinkedIn-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder LinkedIn-Unternehmensseite, jedem Newsletter oder jeder Stellenausschreibung.
Automatisch auf Slack posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.
Warum den LinkedIn to Slack Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpassen Sie keine Unternehmensaktualisierungen. Ihr Bot überwacht die LinkedIn-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie den LinkedIn zu Slack Bot ein
Verbinden LinkedIn1
Geben Sie eine beliebige LinkedIn-Unternehmensseite, einen Newsletter oder die URL einer Stellenausschreibung ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Schlupf verbinden2
Fügen Sie unsere App zu Ihrem Slack-Arbeitsbereich hinzu und wählen Sie einen Kanal aus. Dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Beiträge erscheinen automatisch in Slack. Passen Sie Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung an.
LinkedIn + Slack-Integration
Der einfachste Weg, LinkedIn-Updates automatisch auf Slack zu teilen. Vertraut von Vertriebsteams, Personalvermittlern und Unternehmensteams weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für LinkedIn to Slack Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen LinkedIn und Slack zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack geteilt.
Intelligente Inhaltsfilter
Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein oder aus. Teilen Sie nur das, was am wichtigsten ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Slack angezeigt werden. Passen Sie Nachrichten mit Text, Bildern und umfangreichen Formatierungen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge an mehrere Slack-Kanäle von einer einzigen LinkedIn-Quelle aus.
LinkedIn zu Slack in Aktion sehen
Wer nutzt den LinkedIn zu Slack Bot?
Vertrieb und Geschäftsentwicklung
Verfolgen Sie Aktualisierungen des Zielunternehmens in Slack. Überwachen Sie Interessenten und Kunden auf Kaufsignale und Wettbewerbsinformationen.
Rekrutierung von Teams
Teilen Sie Stellenausschreibungen und Inhalte zur Unternehmenskultur mit Ihrem HR-Kanal. Bleiben Sie auf dem Laufenden über Einstellungstrends und den Talentmarkt.
Marketing-Teams
Beobachten Sie die Inhalte von Wettbewerbern und Branchenvordenkern. Halten Sie Ihr Team über Markttrends auf dem Laufenden.
Häufig gestellte Fragen: LinkedIn zu Slack Bot
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