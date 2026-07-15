Wie kann ich LinkedIn mit Slack verbinden?

Geben Sie einfach die URL einer beliebigen LinkedIn-Unternehmensseite, eines Newsletters oder einer Stellenausschreibung ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Fügen Sie dann unsere App zu Ihrem Slack-Arbeitsbereich hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.