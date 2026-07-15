Anzeigen von Markenerwähnungen auf Ihrer Website

Verwandeln Sie Markenerwähnungen in soziale Beweise für Ihre Kunden oder in umsetzbare Erkenntnisse für Ihr Team. Verwenden Sie RSS.app Widgets, um automatisch aktualisierte Live-Feeds direkt auf Ihrer öffentlichen Website oder Ihren internen Dashboards einzubetten. Zeigen Sie der Welt, was die Leute sagen, oder halten Sie Ihre Mitarbeiter mit aktuellem Feedback auf dem Laufenden - und das alles, ohne Code schreiben zu müssen.

Funktioniert mit

WordPress WordPress Squarespace Squarespace Wix Wix Shopify Shopify Weebly Weebly Begriff Begriff Benutzerdefiniertes HTML Benutzerdefiniertes HTML

Trustpilot Bewertungen → News Wall Widget Präsentieren Sie die Liebe Ihrer Kunden auf Ihrer Homepage oder Preisseite mit einem modernen, kartenbasierten Raster. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → HTML HTML Einrichten Reddit-Erwähnungen → Listen-Widget Eine übersichtliche, kompakte, blätterbare Liste der neuesten Diskussionen. Reddit Reddit → RSS.app RSS.app → HTML HTML Einrichten Google News → Ticker Widget Ergänzen Sie Ihr internes PR-Portal um einen Live-Puls" mit Schlagzeilen der Marke. Google News Google News → RSS.app RSS.app → HTML HTML Einrichten All-in-One-Karussell für soziale Beweise Fassen Sie Trustpilot-, Reddit- und News-Erwähnungen in einem einzigen, interaktiven Karussell in Ihrem Notion- oder Unternehmens-Wiki zusammen. RSS RSS → RSS.app RSS.app → HTML HTML Einrichten