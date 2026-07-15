Überwachen Sie Markenerwähnungen im gesamten Web
RSS.app konvertiert Markenerwähnungen von Reddit, Google News, Bewertungsplattformen und Tausenden von anderen Websites in strukturierte RSS-Feeds. Leiten Sie diese Feeds an Slack, Discord, Telegram, E-Mail oder jedes andere Automatisierungstool weiter, das Ihr Team bereits verwendet.
- Verfolgen Sie Marken-Keywords über Reddit, Google News, Trustpilot und mehr
- Übermittlung von Erwähnungen an Slack, Discord, Telegram, E-Mail oder jedes RSS-kompatible Tool
- Eliminieren Sie die manuelle Suche mit geplanten Feed-Aktualisierungen alle 15-60 Minuten
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Wie es funktioniert
RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.
Quellen
Reiseziele
Wie Teams soziale Erwähnungen überwachen
Reddit-Markenerwähnungen überwachen
Von Nischen-Subreddits bis hin zur Startseite überwacht RSS.app Reddit rund um die Uhr für Ihre Marken-Keywords. Überspringen Sie die manuelle Suche und lassen Sie sich automatisch über neue Beiträge informieren, egal wo Ihr Team arbeitet. Richten Sie benutzerdefinierte Filter ein, um Rauschen zu eliminieren und nur die wichtigen Diskussionen zu sehen.
Funktioniert mit
Reddit → Slack
Leiten Sie Erwähnungen an #marketing-alerts weiter, um mit Kunden in Echtzeit in Kontakt zu treten.
Reddit → Diskord
Halten Sie Community-Manager mit einem speziellen #reddit-watch-Kanal auf dem Laufenden.
Reddit → E-Mail-Digest
Eine klare tägliche Zusammenfassung der Markenstimmung für Stakeholder und Führungskräfte.
Reddit → Telegramm
Sofortige, mobilfreundliche Warnmeldungen für Schlüsselwörter mit hoher Priorität, wenn Sie unterwegs sind.
Strategische Erkenntnis
Reddit-Diskussionen zeigen ungefilterte Kundenmeinungen auf, bevor sie die Hauptkanäle erreichen. Die Beobachtung von Reddit hilft Teams, Produktfeedback, Supportprobleme und aufkommende Trends frühzeitig zu erkennen.
Google News-Erwähnungen überwachen
Verfolgen Sie globale Schlagzeilen, Branchentrends und die Presseberichterstattung über Ihre Mitbewerber, sobald diese auftauchen. RSS.app überwacht Google News rund um die Uhr für Ihre Marke oder Ihren Produktnamen und liefert organisierte Presseerwähnungen an die von Ihrem Team bevorzugten Kanäle. Filtern Sie nach Region oder Sprache, um sicherzustellen, dass Sie nur die Nachrichten sehen, die für Ihr Unternehmen relevant sind.
Funktioniert mit
Google News → Slack-Kanal
Senden Sie Echtzeit-Warnungen an #pr-tracking oder #newsroom, damit Ihr Team sofort auf die Presseberichterstattung reagieren kann.
Google News → E-Mail-Verteiler
Ein sauberes tägliches oder wöchentliches "Media Briefing" für Führungskräfte, das alle Markenerwähnungen in einer einzigen E-Mail zusammenfasst.
Google News → Zapier / Make
Automatisieren Sie Ihre Medienverfolgung, indem Sie Workflows auslösen, sobald eine neue Berichterstattung entdeckt wird.
Google Nachrichten → CSV / Excel
Erstellen Sie automatisch ein historisches Presselog für monatliche PR-Berichte und Share-of-Voice-Analysen.
Strategische Erkenntnis
Google News-Erwähnungen zeigen die Presseberichterstattung und die öffentliche Sichtbarkeit an. Die Überwachung dieser Daten hilft den PR-Teams, schnell auf die Berichterstattung zu reagieren und die Stimmung in den Medien im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Überprüfungsplattformen überwachen
Kundenrezensionen auf Trustpilot, G2 und Capterra beeinflussen Kaufentscheidungen, bevor potenzielle Kunden überhaupt Ihre Website besuchen. RSS.app überwacht diese Plattformen kontinuierlich und liefert Ihrem Team jede neue Bewertung, sobald sie veröffentlicht wird. Reagieren Sie auf negatives Feedback, bevor es Ihrem Ruf schadet, sprechen Sie mit Promotoren, solange ihre Erfahrungen noch frisch sind, und nutzen Sie 5-Sterne-Bewertungen als sozialen Beweis in Ihren Marketingkanälen.
Funktioniert mit
Trustpilot Bewertungen → Slack Bot
Leiten Sie jede neue Trustpilot-Bewertung an #customer-feedback weiter, damit Ihr Support-Team innerhalb weniger Minuten auf negative Bewertungen reagieren und sich öffentlich bei den Promotoren bedanken kann.
G2 & Capterra Bewertungen → Email Alert
Senden Sie sofortige E-Mail-Benachrichtigungen an Ihren Kundenerfolgsleiter, wenn eine neue B2B-Bewertung veröffentlicht wird, um sicherzustellen, dass kein Unternehmensfeedback unbestätigt bleibt.
Positive Bewertungen → Karussell-Widget
Filtern Sie nach 4- und 5-Sterne-Bewertungen und zeigen Sie diese als rotierendes Social-Proof-Karussell auf Ihrer Preisseite, Homepage oder Landing Pages an.
Alle Bewertungen → Make / Zapier Pipeline
Geben Sie jede neue Bewertung in Make oder Zapier ein, um sie automatisch nach Stimmung zu kategorisieren, in Google Sheets für vierteljährliche Berichte zu protokollieren und Eskalationsworkflows für niedrige Bewertungen auszulösen.
Strategische Erkenntnis
Die Marken, die am schnellsten auf Bewertungen reagieren, erhalten die höchsten Vertrauenswerte. Die automatisierte Überwachung von Bewertungen schließt die Lücke zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Kunde eine Bewertung abgibt, und dem Zeitpunkt, an dem Ihr Team Maßnahmen ergreift, und verwandelt jede Bewertung in eine Gelegenheit, Ihren Ruf zu schützen oder den sozialen Beweis zu verstärken.
Anzeigen von Markenerwähnungen auf Ihrer Website
Verwandeln Sie Markenerwähnungen in soziale Beweise für Ihre Kunden oder in umsetzbare Erkenntnisse für Ihr Team. Verwenden Sie RSS.app Widgets, um automatisch aktualisierte Live-Feeds direkt auf Ihrer öffentlichen Website oder Ihren internen Dashboards einzubetten. Zeigen Sie der Welt, was die Leute sagen, oder halten Sie Ihre Mitarbeiter mit aktuellem Feedback auf dem Laufenden - und das alles, ohne Code schreiben zu müssen.
Funktioniert mit
Trustpilot Bewertungen → News Wall Widget
Präsentieren Sie die Liebe Ihrer Kunden auf Ihrer Homepage oder Preisseite mit einem modernen, kartenbasierten Raster.
Reddit-Erwähnungen → Listen-Widget
Eine übersichtliche, kompakte, blätterbare Liste der neuesten Diskussionen.
Google News → Ticker Widget
Ergänzen Sie Ihr internes PR-Portal um einen Live-Puls" mit Schlagzeilen der Marke.
All-in-One-Karussell für soziale Beweise
Fassen Sie Trustpilot-, Reddit- und News-Erwähnungen in einem einzigen, interaktiven Karussell in Ihrem Notion- oder Unternehmens-Wiki zusammen.
Strategische Erkenntnis
Die Anzeige von Social Proof auf Ihrer Website stärkt das Vertrauen der Besucher. Ein Live-Erwähnungs-Feed zeigt, dass Ihre Marke eine aktive Präsenz im Internet hat.
Erwähnungen an Zapier, Make oder n8n senden
Hören Sie auf, Erwähnungen nur zu lesen und beginnen Sie, sie zu verarbeiten. RSS.app-Feeds dienen als Infrastruktur für Ihre Markendaten und arbeiten mit Automatisierungsplattformen zusammen, um Workflows auszulösen.
Funktioniert mit
Markenerwähnungen → AI-Sentiment-Analyse
Übertragen Sie Ihre Reddit- oder Google News-Feeds in Zapier oder n8n für Zusammenfassungen von ChatGPT.
Medientreffer → Automatisiertes PR-Protokoll
Synchronisieren Sie neue Google News-Berichte automatisch direkt mit Google Sheets oder Airtable.
Aufmerksamkeitsstarke Erwähnungen → Ticket-System
Leiten Sie kritische Reddit-Kommentare oder negative Bewertungen über Zendesk oder HubSpot direkt an Ihr Support-Team weiter.
Markenerwähnungen → Wiederveröffentlichung in sozialen Medien
Teilen Sie automatisch positive Google News-Treffer oder Top-Reddit-Themen auf Ihrer Twitter (X) oder Facebook-Seite.
Strategische Erkenntnis
Durch die Verbindung von RSS-Feeds mit Automatisierungsplattformen können Teams benutzerdefinierte Workflows erstellen, ohne an einen bestimmten Anbieter gebunden zu sein. Der Feed bleibt portabel, unabhängig davon, welches Automatisierungstool Sie verwenden.
Was Sie mit Markendaten tun können
RSS.app bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie zum Bereinigen, Übersetzen und Skalieren Ihrer Markeninformationen benötigen.
Erweiterte Filter
Filtern Sie nach bestimmten Schlüsselwörtern oder Mustern, um sicherzustellen, dass Ihr Team nur die Erwähnungen sieht, die wichtig sind.
Keine Duplikate
Entfernen Sie automatisch doppelte Einträge, damit Ihr Team nur eindeutige Erwähnungen sieht.
Globale Übersetzung
Übersetzen Sie die Stimmung einer Marke automatisch in mehr als 40 Sprachen.
Futterbündel
Führen Sie die Feeds von Reddit, Google News und Rezensionen in einem einzigen Feed zusammen.
Für Entwickler geeignete Formate
Exportieren Sie Ihre Daten genau so, wie Sie sie brauchen: RSS/XML, JSON oder CSV.
Webhooks und Automatisierung
Verbinden Sie Feeds mit jedem System, das Webhooks oder RSS-Trigger unterstützt.
Markenwarnungen überall bereitstellen
Ein RSS-Feed. Jedes Ziel.
RSS ist ein standardisiertes XML-Datenformat, das von Tausenden von Anwendungen unterstützt wird. Jedes System, das RSS akzeptiert, kann die Feeds Ihrer Markenerwähnung konsumieren, so dass die Daten auch über eine einzelne Integration hinaus nutzbar bleiben.
Häufig gestellte Fragen
RSS.app erstellt strukturierte RSS-Feeds aus Webquellen wie Reddit, Google News und Bewertungsplattformen. Sie geben die Schlüsselwörter und Quellen an, die Sie überwachen möchten, und RSS.app generiert eine Feed-URL, die nach einem Zeitplan aktualisiert wird (je nach Plan alle 15-60 Minuten). Sie können diesen Feed dann mit Slack, Discord, E-Mail oder jedem anderen RSS-kompatiblen Tool verbinden.
Die Aktualisierungsfrequenz der Feeds hängt von Ihrem Plan ab. Feeds werden alle 15-60 Minuten aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die Quelle auf neue Inhalte überprüft, die mit Ihren Schlüsselwörtern übereinstimmen, und alle neuen Elemente werden dem Feed hinzugefügt.
Ja. RSS.app stellt die Verbindung zu Reddit her. Sie benötigen keine Reddit-API-Anmeldedaten oder Entwicklerzugang. Geben Sie einfach die Subreddits oder Suchbegriffe an, die Sie überwachen möchten, und RSS.app generiert den Feed.
Ja. Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds von Reddit, Google News, Rezensionsseiten und anderen Quellen zu einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenfassen. So hat Ihr Team nur noch eine URL zu überwachen, anstatt mehrere Feeds separat zu verwalten.
Ja. RSS.app-Feeds sind standardmäßige RSS/XML-Feeds, die von Zapier, Make, n8n und den meisten Automatisierungsplattformen nativ unterstützt werden. Fügen Sie Ihre Feed-URL als RSS-Auslöser in eines dieser Tools ein, um mit der Erstellung von Workflows zu beginnen.
RSS.app wendet eine inhaltsbasierte Deduplizierung an, um doppelte Einträge zu erkennen und zu entfernen. Wenn ein und dieselbe Erwähnung in mehreren Quellen erscheint oder quer gepostet wird, erscheint sie nur einmal in Ihrem Feed.
Sie können Reddit, Google News, Trustpilot, G2, Capterra, Blogs, Foren und tausende andere Websites überwachen. Jede Website, von der RSS.app einen Feed erzeugen kann, kann als Überwachungsquelle verwendet werden.
RSS.app bietet eine stichwortbasierte Filterung, um Erwähnungen nach bestimmten Begriffen ein- oder auszuschließen. Sie können Filter erstellen, um negatives Feedback, Produkterwähnungen, Vergleiche mit Wettbewerbern oder jedes andere Schlüsselwortmuster anzuzeigen.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
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