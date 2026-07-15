Überwachen Sie Markenerwähnungen im gesamten Web

RSS.app konvertiert Markenerwähnungen von Reddit, Google News, Bewertungsplattformen und Tausenden von anderen Websites in strukturierte RSS-Feeds. Leiten Sie diese Feeds an Slack, Discord, Telegram, E-Mail oder jedes andere Automatisierungstool weiter, das Ihr Team bereits verwendet.

Überwachung starten
  • Verfolgen Sie Marken-Keywords über Reddit, Google News, Trustpilot und mehr
  • Übermittlung von Erwähnungen an Slack, Discord, Telegram, E-Mail oder jedes RSS-kompatible Tool
  • Eliminieren Sie die manuelle Suche mit geplanten Feed-Aktualisierungen alle 15-60 Minuten

1M+

Aktive RSS-Feeds

100M+

Verarbeitete Artikel

15 min

Häufigkeit der Aktualisierung

99.9%

Betriebszeit-Zuverlässigkeit

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Wie es funktioniert

RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.

Quellen

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Reiseziele

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Wie Teams soziale Erwähnungen überwachen

Reddit-Markenerwähnungen überwachen

Von Nischen-Subreddits bis hin zur Startseite überwacht RSS.app Reddit rund um die Uhr für Ihre Marken-Keywords. Überspringen Sie die manuelle Suche und lassen Sie sich automatisch über neue Beiträge informieren, egal wo Ihr Team arbeitet. Richten Sie benutzerdefinierte Filter ein, um Rauschen zu eliminieren und nur die wichtigen Diskussionen zu sehen.

Funktioniert mit

SlackSlackDiscordDiskordEmailE-MailTelegramTelegramm

Reddit → Slack

Leiten Sie Erwähnungen an #marketing-alerts weiter, um mit Kunden in Echtzeit in Kontakt zu treten.

RedditRedditRSS.appRSS.appSlackSlack
Einrichten

Reddit → Diskord

Halten Sie Community-Manager mit einem speziellen #reddit-watch-Kanal auf dem Laufenden.

RedditRedditRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Einrichten

Reddit → E-Mail-Digest

Eine klare tägliche Zusammenfassung der Markenstimmung für Stakeholder und Führungskräfte.

RedditRedditRSS.appRSS.appEmailEmail
Einrichten

Reddit → Telegramm

Sofortige, mobilfreundliche Warnmeldungen für Schlüsselwörter mit hoher Priorität, wenn Sie unterwegs sind.

RedditRedditRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Reddit-Diskussionen zeigen ungefilterte Kundenmeinungen auf, bevor sie die Hauptkanäle erreichen. Die Beobachtung von Reddit hilft Teams, Produktfeedback, Supportprobleme und aufkommende Trends frühzeitig zu erkennen.

Tutorial ansehen
Reddit-Überwachung einrichtenSetup-Anleitung anzeigen

Google News-Erwähnungen überwachen

Verfolgen Sie globale Schlagzeilen, Branchentrends und die Presseberichterstattung über Ihre Mitbewerber, sobald diese auftauchen. RSS.app überwacht Google News rund um die Uhr für Ihre Marke oder Ihren Produktnamen und liefert organisierte Presseerwähnungen an die von Ihrem Team bevorzugten Kanäle. Filtern Sie nach Region oder Sprache, um sicherzustellen, dass Sie nur die Nachrichten sehen, die für Ihr Unternehmen relevant sind.

Funktioniert mit

SlackSlackEmailE-MailZapierZapierMakeMachen SieCSVCSV

Google News → Slack-Kanal

Senden Sie Echtzeit-Warnungen an #pr-tracking oder #newsroom, damit Ihr Team sofort auf die Presseberichterstattung reagieren kann.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Einrichten

Google News → E-Mail-Verteiler

Ein sauberes tägliches oder wöchentliches "Media Briefing" für Führungskräfte, das alle Markenerwähnungen in einer einzigen E-Mail zusammenfasst.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Einrichten

Google News → Zapier / Make

Automatisieren Sie Ihre Medienverfolgung, indem Sie Workflows auslösen, sobald eine neue Berichterstattung entdeckt wird.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
Einrichten

Google Nachrichten → CSV / Excel

Erstellen Sie automatisch ein historisches Presselog für monatliche PR-Berichte und Share-of-Voice-Analysen.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appCSVCSV
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Google News-Erwähnungen zeigen die Presseberichterstattung und die öffentliche Sichtbarkeit an. Die Überwachung dieser Daten hilft den PR-Teams, schnell auf die Berichterstattung zu reagieren und die Stimmung in den Medien im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Tutorial ansehen
Nachrichtenüberwachung einrichtenSetup-Anleitung anzeigen

Überprüfungsplattformen überwachen

Kundenrezensionen auf Trustpilot, G2 und Capterra beeinflussen Kaufentscheidungen, bevor potenzielle Kunden überhaupt Ihre Website besuchen. RSS.app überwacht diese Plattformen kontinuierlich und liefert Ihrem Team jede neue Bewertung, sobald sie veröffentlicht wird. Reagieren Sie auf negatives Feedback, bevor es Ihrem Ruf schadet, sprechen Sie mit Promotoren, solange ihre Erfahrungen noch frisch sind, und nutzen Sie 5-Sterne-Bewertungen als sozialen Beweis in Ihren Marketingkanälen.

Funktioniert mit

SlackSlackDiscordDiskordEmailE-MailMakeMachen SieZapierZapierWebsiteWebsite-Widgets

Trustpilot Bewertungen → Slack Bot

Leiten Sie jede neue Trustpilot-Bewertung an #customer-feedback weiter, damit Ihr Support-Team innerhalb weniger Minuten auf negative Bewertungen reagieren und sich öffentlich bei den Promotoren bedanken kann.

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Einrichten

G2 & Capterra Bewertungen → Email Alert

Senden Sie sofortige E-Mail-Benachrichtigungen an Ihren Kundenerfolgsleiter, wenn eine neue B2B-Bewertung veröffentlicht wird, um sicherzustellen, dass kein Unternehmensfeedback unbestätigt bleibt.

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Einrichten

Positive Bewertungen → Karussell-Widget

Filtern Sie nach 4- und 5-Sterne-Bewertungen und zeigen Sie diese als rotierendes Social-Proof-Karussell auf Ihrer Preisseite, Homepage oder Landing Pages an.

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
Einrichten

Alle Bewertungen → Make / Zapier Pipeline

Geben Sie jede neue Bewertung in Make oder Zapier ein, um sie automatisch nach Stimmung zu kategorisieren, in Google Sheets für vierteljährliche Berichte zu protokollieren und Eskalationsworkflows für niedrige Bewertungen auszulösen.

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appMakeMake
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Die Marken, die am schnellsten auf Bewertungen reagieren, erhalten die höchsten Vertrauenswerte. Die automatisierte Überwachung von Bewertungen schließt die Lücke zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Kunde eine Bewertung abgibt, und dem Zeitpunkt, an dem Ihr Team Maßnahmen ergreift, und verwandelt jede Bewertung in eine Gelegenheit, Ihren Ruf zu schützen oder den sozialen Beweis zu verstärken.

Tutorial ansehen
Überwachung der Überprüfung einrichtenSetup-Anleitung anzeigen

Anzeigen von Markenerwähnungen auf Ihrer Website

Verwandeln Sie Markenerwähnungen in soziale Beweise für Ihre Kunden oder in umsetzbare Erkenntnisse für Ihr Team. Verwenden Sie RSS.app Widgets, um automatisch aktualisierte Live-Feeds direkt auf Ihrer öffentlichen Website oder Ihren internen Dashboards einzubetten. Zeigen Sie der Welt, was die Leute sagen, oder halten Sie Ihre Mitarbeiter mit aktuellem Feedback auf dem Laufenden - und das alles, ohne Code schreiben zu müssen.

Funktioniert mit

WebsiteWordPressWebsiteSquarespaceWebsiteWixWebsiteShopifyWebsiteWeeblyNotionBegriffHTMLBenutzerdefiniertes HTML

Trustpilot Bewertungen → News Wall Widget

Präsentieren Sie die Liebe Ihrer Kunden auf Ihrer Homepage oder Preisseite mit einem modernen, kartenbasierten Raster.

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
Einrichten

Reddit-Erwähnungen → Listen-Widget

Eine übersichtliche, kompakte, blätterbare Liste der neuesten Diskussionen.

RedditRedditRSS.appRSS.appHTMLHTML
Einrichten

Google News → Ticker Widget

Ergänzen Sie Ihr internes PR-Portal um einen Live-Puls" mit Schlagzeilen der Marke.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
Einrichten

All-in-One-Karussell für soziale Beweise

Fassen Sie Trustpilot-, Reddit- und News-Erwähnungen in einem einzigen, interaktiven Karussell in Ihrem Notion- oder Unternehmens-Wiki zusammen.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Die Anzeige von Social Proof auf Ihrer Website stärkt das Vertrauen der Besucher. Ein Live-Erwähnungs-Feed zeigt, dass Ihre Marke eine aktive Präsenz im Internet hat.

Tutorial ansehen
RSS-Widgets erkundenSetup-Anleitung anzeigen

Erwähnungen an Zapier, Make oder n8n senden

Hören Sie auf, Erwähnungen nur zu lesen und beginnen Sie, sie zu verarbeiten. RSS.app-Feeds dienen als Infrastruktur für Ihre Markendaten und arbeiten mit Automatisierungsplattformen zusammen, um Workflows auszulösen.

Funktioniert mit

ZapierZapierMakeMachen Sien8nn8nWebhooksWebhakenJSONJSONCSVCSV

Markenerwähnungen → AI-Sentiment-Analyse

Übertragen Sie Ihre Reddit- oder Google News-Feeds in Zapier oder n8n für Zusammenfassungen von ChatGPT.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Einrichten

Medientreffer → Automatisiertes PR-Protokoll

Synchronisieren Sie neue Google News-Berichte automatisch direkt mit Google Sheets oder Airtable.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appMakeMake
Einrichten

Aufmerksamkeitsstarke Erwähnungen → Ticket-System

Leiten Sie kritische Reddit-Kommentare oder negative Bewertungen über Zendesk oder HubSpot direkt an Ihr Support-Team weiter.

RedditRedditRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Einrichten

Markenerwähnungen → Wiederveröffentlichung in sozialen Medien

Teilen Sie automatisch positive Google News-Treffer oder Top-Reddit-Themen auf Ihrer Twitter (X) oder Facebook-Seite.

RSSRSSRSS.appRSS.appn8nn8n
Einrichten

Strategische Erkenntnis

Durch die Verbindung von RSS-Feeds mit Automatisierungsplattformen können Teams benutzerdefinierte Workflows erstellen, ohne an einen bestimmten Anbieter gebunden zu sein. Der Feed bleibt portabel, unabhängig davon, welches Automatisierungstool Sie verwenden.

Tutorial ansehen
Marken-Feed erstellenSetup-Anleitung anzeigen

Was Sie mit Markendaten tun können

RSS.app bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie zum Bereinigen, Übersetzen und Skalieren Ihrer Markeninformationen benötigen.

Erweiterte Filter

Filtern Sie nach bestimmten Schlüsselwörtern oder Mustern, um sicherzustellen, dass Ihr Team nur die Erwähnungen sieht, die wichtig sind.

Keine Duplikate

Entfernen Sie automatisch doppelte Einträge, damit Ihr Team nur eindeutige Erwähnungen sieht.

Globale Übersetzung

Übersetzen Sie die Stimmung einer Marke automatisch in mehr als 40 Sprachen.

Futterbündel

Führen Sie die Feeds von Reddit, Google News und Rezensionen in einem einzigen Feed zusammen.

Für Entwickler geeignete Formate

Exportieren Sie Ihre Daten genau so, wie Sie sie brauchen: RSS/XML, JSON oder CSV.

Webhooks und Automatisierung

Verbinden Sie Feeds mit jedem System, das Webhooks oder RSS-Trigger unterstützt.

Markenwarnungen überall bereitstellen

Ein RSS-Feed. Jedes Ziel.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSS ist ein standardisiertes XML-Datenformat, das von Tausenden von Anwendungen unterstützt wird. Jedes System, das RSS akzeptiert, kann die Feeds Ihrer Markenerwähnung konsumieren, so dass die Daten auch über eine einzelne Integration hinaus nutzbar bleiben.

Häufig gestellte Fragen

RSS.app erstellt strukturierte RSS-Feeds aus Webquellen wie Reddit, Google News und Bewertungsplattformen. Sie geben die Schlüsselwörter und Quellen an, die Sie überwachen möchten, und RSS.app generiert eine Feed-URL, die nach einem Zeitplan aktualisiert wird (je nach Plan alle 15-60 Minuten). Sie können diesen Feed dann mit Slack, Discord, E-Mail oder jedem anderen RSS-kompatiblen Tool verbinden.

Die Aktualisierungsfrequenz der Feeds hängt von Ihrem Plan ab. Feeds werden alle 15-60 Minuten aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die Quelle auf neue Inhalte überprüft, die mit Ihren Schlüsselwörtern übereinstimmen, und alle neuen Elemente werden dem Feed hinzugefügt.

Ja. RSS.app stellt die Verbindung zu Reddit her. Sie benötigen keine Reddit-API-Anmeldedaten oder Entwicklerzugang. Geben Sie einfach die Subreddits oder Suchbegriffe an, die Sie überwachen möchten, und RSS.app generiert den Feed.

Ja. Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds von Reddit, Google News, Rezensionsseiten und anderen Quellen zu einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenfassen. So hat Ihr Team nur noch eine URL zu überwachen, anstatt mehrere Feeds separat zu verwalten.

Ja. RSS.app-Feeds sind standardmäßige RSS/XML-Feeds, die von Zapier, Make, n8n und den meisten Automatisierungsplattformen nativ unterstützt werden. Fügen Sie Ihre Feed-URL als RSS-Auslöser in eines dieser Tools ein, um mit der Erstellung von Workflows zu beginnen.

RSS.app wendet eine inhaltsbasierte Deduplizierung an, um doppelte Einträge zu erkennen und zu entfernen. Wenn ein und dieselbe Erwähnung in mehreren Quellen erscheint oder quer gepostet wird, erscheint sie nur einmal in Ihrem Feed.

Sie können Reddit, Google News, Trustpilot, G2, Capterra, Blogs, Foren und tausende andere Websites überwachen. Jede Website, von der RSS.app einen Feed erzeugen kann, kann als Überwachungsquelle verwendet werden.

RSS.app bietet eine stichwortbasierte Filterung, um Erwähnungen nach bestimmten Begriffen ein- oder auszuschließen. Sie können Filter erstellen, um negatives Feedback, Produkterwähnungen, Vergleiche mit Wettbewerbern oder jedes andere Schlüsselwortmuster anzuzeigen.

Was ist RSS.app?

RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.

  • Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
  • Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
  • Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader

Beginnen Sie noch heute mit der Überwachung

Erstellen Sie Ihren ersten RSS-Feed in weniger als einer Minute. Keine Kreditkarte erforderlich.

Startet kostenlosPreise ansehen