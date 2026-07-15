Instagram Telegram Bot

Wie kann ich Instagram mit Telegram verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der Instagram-zu-Telegram-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen? Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen auf allen Plänen. Wenn ein neuer Beitrag entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden auf Ihrem Telegram-Kanal geteilt.

Kann ich filtern, welche Beiträge auf Telegram geteilt werden? Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Bildunterschriften, Hashtags oder Inhaltstyp ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp (Fotos, Videos, Reels) filtern.

Kann ich einstellen, wie Beiträge in Telegram erscheinen? Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Beschriftung, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Beitrag hinzu. Aktivieren oder deaktivieren Sie Rich-Media-Einbettungen.