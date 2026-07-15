Instagram Telegram Bot

Instagram-zu-Telegram-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts
Posten Sie automatisch neue Instagram-Inhalte in Ihrem Telegram-Kanal, Ihrer Gruppe oder Ihrem Thema. Überwachen Sie jedes Instagram-Profil und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
Instagram-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem öffentlichen Instagram-Profil oder Hashtag.
Automatisch in Telegram posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.
Warum den Instagram zu Telegram Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpasse nie einen Beitrag. Ihr Bot überwacht Instagram rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch auf Telegram.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man einen Instagram zu Telegram Bot einrichtet
Instagram verbinden1
Geben Sie eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Telegramm verbinden2
Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.
Automatisierung genießen3
Neue Beiträge erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.
Integration von Instagram und Telegram
Der einfachste Weg, Instagram-Posts automatisch auf Telegram zu teilen. Verlassen Sie sich auf Influencer, Marken und Community-Manager weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für Instagram zu Telegram Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Instagram und Telegram zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram geteilt.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Hashtag oder Bildunterschrift ein oder aus. Teilen Sie nur das, was für Ihr Publikum wichtig ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einem einzigen Feed aus.
Instagram zu Telegram in Aktion sehen
Wer nutzt den Instagram-zu-Telegram-Bot?
Beeinflusser & Inhaltsersteller
Teilen Sie Ihre Instagram-Posts automatisch mit Fans auf Telegram. Vergrößern Sie Ihr Publikum mühelos plattformübergreifend.
Marke Gemeinschaften
Halten Sie Ihre Telegram-Community mit den neuesten Markeninhalten, Hinter-den-Kulissen und Ankündigungen auf dem Laufenden.
Teams für Marketing und soziale Medien
Überwachen Sie Konkurrenten, Influencer-Partnerschaften und Markenerwähnungen. Teilen Sie Updates auf den Kanälen des Teams.
Häufig gestellte Fragen: Instagram zu Telegram Bot
Möchten Sie noch mehr automatisieren?
Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf
Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?
Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.
Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar