Instagram Telegram Bot

Bots
Instagram to Telegram Bot
Automation Bot

Instagram-zu-Telegram-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts

Posten Sie automatisch neue Instagram-Inhalte in Ihrem Telegram-Kanal, Ihrer Gruppe oder Ihrem Thema. Überwachen Sie jedes Instagram-Profil und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Instagram-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem öffentlichen Instagram-Profil oder Hashtag.

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Automatisch in Telegram posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den Instagram zu Telegram Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpasse nie einen Beitrag. Ihr Bot überwacht Instagram rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch auf Telegram.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Wie man einen Instagram zu Telegram Bot einrichtet

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Instagram verbinden

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Geben Sie eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Telegramm verbinden

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Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.

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Automatisierung genießen

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Neue Beiträge erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von Instagram und Telegram

Der einfachste Weg, Instagram-Posts automatisch auf Telegram zu teilen. Verlassen Sie sich auf Influencer, Marken und Community-Manager weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für Instagram zu Telegram Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Instagram und Telegram zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram geteilt.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Hashtag oder Bildunterschrift ein oder aus. Teilen Sie nur das, was für Ihr Publikum wichtig ist.

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Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Beiträge an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einem einzigen Feed aus.

Instagram zu Telegram in Aktion sehen

Neuer Beitrag hochgeladen
Neuer Beitrag hochgeladen
Automatisiert
Sofort in Telegram geteilt
Sofort in Telegram geteilt

Wer nutzt den Instagram-zu-Telegram-Bot?

Beeinflusser & Inhaltsersteller
Beeinflusser & Inhaltsersteller

Teilen Sie Ihre Instagram-Posts automatisch mit Fans auf Telegram. Vergrößern Sie Ihr Publikum mühelos plattformübergreifend.

Marke Gemeinschaften
Marke Gemeinschaften

Halten Sie Ihre Telegram-Community mit den neuesten Markeninhalten, Hinter-den-Kulissen und Ankündigungen auf dem Laufenden.

Teams für Marketing und soziale Medien
Teams für Marketing und soziale Medien

Überwachen Sie Konkurrenten, Influencer-Partnerschaften und Markenerwähnungen. Teilen Sie Updates auf den Kanälen des Teams.

Häufig gestellte Fragen: Instagram zu Telegram Bot

Wie kann ich Instagram mit Telegram verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Instagram-zu-Telegram-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen auf allen Plänen. Wenn ein neuer Beitrag entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden auf Ihrem Telegram-Kanal geteilt.
Kann ich filtern, welche Beiträge auf Telegram geteilt werden?
Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Bildunterschriften, Hashtags oder Inhaltstyp ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp (Fotos, Videos, Reels) filtern.
Kann ich einstellen, wie Beiträge in Telegram erscheinen?
Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Beschriftung, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Beitrag hinzu. Aktivieren oder deaktivieren Sie Rich-Media-Einbettungen.
Funktioniert es mit Instagram-Profilen und Hashtags?
Ja, unser Bot unterstützt öffentliche Instagram-Profile und Hashtag-Feeds. Verfolgen Sie Schöpfer, Marken oder Trendthemen automatisch.
Weitere Integrationen

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Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Telegramm-Bot
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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar