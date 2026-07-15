Automatisierte Pipeline für Bedrohungsdaten
Filtern Sie unbearbeitete Schwachstellenmeldungen, Signale von Forschern und Herstellerhinweise in priorisierte Warnungen, die an die richtigen Ansprechpartner weitergeleitet werden. Verringern Sie die Ermüdung durch Alarme und verkürzen Sie die durchschnittliche Zeit bis zur Reaktion in Ihrem SOC.
- Filtern Sie CVE-Enthüllungen und NVD-Aktualisierungen nach Schlüsselwörtern, damit Ihr Team nur sieht, was Ihren Stack betrifft
- Weiterleitung von Bedrohungsdaten an Slack, Discord, Telegram, SOC-Widgets oder direkt an SIEM/SOAR-Webhooks
- Leiten Sie strukturierte JSON- oder XML-Feeds in Zapier, Make oder n8n ein, um automatische Triage-Workflows auszulösen.
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Wie es funktioniert
RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.
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Wie SOC-Teams Threat Intelligence automatisieren
Schwachstellen- und CVE-Warnungen von hoher Priorität
Durchbrechen Sie das Rauschen, indem Sie alles Unwichtige herausfiltern, so dass die Responder nur die Schwachstellen sehen, die sich auf Ihr spezifisches technisches Paket auswirken. Die Automatisierung der CVE-Verteilung verkürzt die MTTR von Stunden auf Minuten und sorgt dafür, dass sich die Analysten auf die Behebung von Schwachstellen konzentrieren können, anstatt eine Triage durchzuführen.
Funktioniert mit
NVD & Anbieter-Bulletins → Slack
CVE-Datenbanken → RSS.app-Filter → Slack. Leitet nur relevante Schwachstellenmeldungen sofort an den Triage-Kanal Ihres Sicherheitsteams weiter.
Zero-Day-Recherche → SOC Dashboard
Forscher-Blogs/LinkedIn → Deduplizieren → HTML-Widget. Zeigt einen Live-Update-Feed von neuen "wilden" Exploits direkt auf Ihrem internen SOC-Monitor an.
Signale von Bedrohungsakteuren → Automatisierungs-Webhook
Dark Web Monitoring/Foren → RSS.app → Zapier/Webhooks. Senden Sie rohe Bedrohungsdaten an Ihre SOAR-Plattform, um Automatisierungen auszulösen.
Patch Advisories → Wöchentlicher Nachrichtenüberblick
Sicherheitsseiten der Anbieter → Aggregieren → E-Mail. Fassen Sie eine Woche lang Sicherheitsankündigungen von Anbietern in einer strukturierten Übersicht für alle Beteiligten zusammen.
Strategische Erkenntnis
Die Zeitspanne zwischen der Veröffentlichung von CVEs und der aktiven Ausnutzung von Schwachstellen wird immer kürzer. Die nach Schlüsselwörtern gefilterte Verteilung stellt sicher, dass Ihr Team nur auf Schwachstellen reagiert, die Ihren Stack betreffen - so wird eine Ermüdung der Warnmeldungen verhindert und die Behebung beschleunigt.
Signale von Bedrohungsdaten und Forschern
Sicherheitsforscher veröffentlichen Durchbrüche auf LinkedIn und in Nischenblogs oft schon Tage vor den offiziellen Bulletins des CERT oder der Hersteller. Durch die Automatisierung dieses Frühwarnstroms wird die MTTR verkürzt, da Bedrohungen bereits aufgedeckt werden, während sie noch bekannt sind, und nicht erst, nachdem der Angreifer weitergezogen ist.
Funktioniert mit
Forscher LinkedIn → SOC Wall Widget
LinkedIn → RSS.app → HTML/JS-Widget. Zeigt auf Ihren SOC-Monitoren eine Live-"Bedrohungswand" mit Einblicken von hochrangigen Analysten an.
Blogs zur Bedrohungsforschung → Slack-Kanal
CrowdStrike/Mandiant Blogs → RSS.app → Slack. Leitet neue APT-Recherchen direkt in Ihren Threat-Hunting-Kanal zur Sichtung.
Malware-Analyse → Discord-Bot
Sicherheitsblogs → RSS.app → Discord. Synchronisiert technische Malware-Aufschlüsselungen direkt mit Ihrem Arbeitsbereich für die Reaktion auf Vorfälle.
Subreddit Bedrohungsjagd → SIEM Webhook
r/netsec → RSS.app → Webhooks. Pushen Sie Community-Signale direkt in Ihr SIEM oder SOAR zur Korrelation mit internen Telemetriedaten.
Strategische Erkenntnis
Forscherkanäle generieren das 10-fache Volumen an offiziellen Hinweisen, aber nur ein Bruchteil davon ist für einen bestimmten Stack verwertbar. Durch die nach Schlüsselwörtern gefilterte Verteilung wird diese Flut in eine Warteschlange mit hohen Signalen umgewandelt, die Ihre SOC-Analysten innerhalb von Sekunden und nicht erst nach Stunden bearbeiten können.
Sicherheitshinweise für Infrastruktur und Cloud
Cloud- und Infrastruktur-Patches können nicht auf einen wöchentlichen Überprüfungszyklus warten - eine falsch getimte Verteilung führt dazu, dass Herstellerhinweise zu Vorfällen werden. Automatisieren Sie die Weitergabe von Hersteller-Bulletins an die Patching-Warteschlange, damit Ihr DevOps-Team innerhalb von Minuten nach der Veröffentlichung handlungsrelevante Warnungen erhält.
Funktioniert mit
AWS/GCP/Azure-Bulletins → Slack
Cloud-Sicherheitsbulletins → RSS.app → Slack. Benachrichtigen Sie DevOps, sobald eine erforderliche Maßnahme von AWS, GCP oder Azure veröffentlicht wird.
Kritische Infrastrukturen → Telegramm-Warnung
Cisco/VMware/Microsoft → Filter "Kritisch" → Telegramm. Dringende mobile Benachrichtigungen für Ihren SRE-Bereitschaftsdienst, wenn ein hochkritischer Patch veröffentlicht wird.
Herstellerhinweise → Jira über Zapier
Beratungsseiten → RSS.app → Zapier/Webhooks. Erstellt automatisch ein Patching-Ticket in Jira für jedes passende Advisory.
Sicherheitsankündigungen → Wöchentlicher E-Mail-Digest
Anbieterseiten → Aggregieren → E-Mail. Fassen Sie alle infra-Hinweise in einer strukturierten Zusammenfassung für die wöchentliche SecOps-Überprüfung zusammen.
Strategische Erkenntnis
Schwachstellen in der Cloud-Infrastruktur können Tausende von Unternehmen gleichzeitig betreffen. Durch die Automatisierung der Verteilung von Herstellerempfehlungen wird sichergestellt, dass DevOps die erforderlichen Patches sehen, bevor sie zu echten Vorfällen werden.
Community-Signale & Bug Bounty Tracking
Zero-Day-Diskussionen und Bug-Bounty-Enthüllungen tauchen oft in Foren auf, Tage bevor sie den Mainstream-Kanal erreichen. Die automatisierte Erfassung von Community-Signalen gibt Ihrem Team ein Warnsystem an die Hand, das funktioniert, während das SOC schläft.
Funktioniert mit
HackerOne-Enthüllungen → Slack
Bug Bounty-Plattformen → RSS.app → Slack. Leitet neu gemeldete Schwachstellen zur Überprüfung in Ihren Threat-Intel-Kanal.
Forscher-Publikationen → Telegramm
Nischen-Sicherheitsblogs → RSS.app → Telegram. Mobile Benachrichtigungen, wenn prominente Forscher neue Erkenntnisse oder Whitepapers veröffentlichen.
Exploit-Diskussions-Feeds → Discord
Foren/Reddit → RSS.app → Discord. Sammelt aktives Exploit-Geschwätz in einem zentralen Arbeitsbereich für die Bedrohungsjagd.
Gemeinschaftliche Informationen → JSON-Webhook
Sicherheitsgemeinschaft → RSS.app → Webhooks. Übertragen Sie Rohdaten in Ihr SIEM zur Korrelation mit internen Telemetrie- und Alarmierungsregeln.
Strategische Erkenntnis
Bug-Bounty-Plattformen und unabhängige Forscher decken oft Zero-Day-Informationen auf, bevor sie in den gängigen Sicherheits-Feeds erscheinen. Die automatische Erfassung von Community-Signalen erweitert Ihre Frühwarnabdeckung über das hinaus, was bezahlte Feeds bieten können.
Tools für die Sicherheitsaufklärung
RSS.app bietet die Infrastruktur zum Sammeln, Filtern und Verteilen von Bedrohungsdaten in Ihrem Sicherheitsteam.
Erweiterte Filter
Filtern Sie Feeds nach Schweregrad, CVE-Kennung, Herstellernamen oder benutzerdefinierten Schlüsselwortmustern, um nur umsetzbare Hinweise für Ihren Tech-Stack anzuzeigen.
Keine Duplikate
Entfernen Sie automatisch doppelte Warnmeldungen, wenn dieselbe Sicherheitslücke in mehreren Datenbanken, Hersteller-Bulletins oder Nachrichtenkanälen auftaucht.
Globale Übersetzung
Übersetzen internationaler Bedrohungsberichte, ausländischer CERT-Beratungen und nicht-englischsprachiger Forschungsveröffentlichungen in über 40 Sprachen für globale SOC-Teams.
Futterbündel
Kombinieren Sie Feeds aus verschiedenen Schwachstellendatenbanken, Sicherheitsblogs von Anbietern und Quellen von Forschern zu einem einheitlichen Informationsstrom pro Bedrohungskategorie.
Für Entwickler geeignete Formate
Exportieren Sie Bedrohungsdaten in JSON oder XML, um sie direkt in SIEM-Plattformen, benutzerdefinierte Dashboards oder automatisierte Triage-Pipelines einzubinden.
Webhooks und Automatisierung
Lösen Sie automatisch Jira-Tickets, PagerDuty-Vorfälle oder benutzerdefinierte Workflows aus, wenn neue Schwachstellen mit hohem Schweregrad Ihren Filterkriterien entsprechen.
Sicherheitswarnungen überall bereitstellen
Ein RSS-Feed. Jeder SOC-Workflow.
RSS-Feeds lassen sich nativ in Slack, Discord, Microsoft Teams und jedes andere Tool integrieren, das RSS oder Webhooks akzeptiert. Verbinden Sie Ihre Threat Intelligence-Feeds mit SIEM-Plattformen, Ticketing-Systemen wie Jira oder ServiceNow und Automatisierungstools wie Zapier oder Make, um durchgängige Sicherheits-Workflows ohne benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen.
Häufig gestellte Fragen
RSS.app generiert RSS-Feeds aus Schwachstellendatenbanken und Sicherheitshinweis-Seiten von Herstellern. Es prüft alle 15 bis 60 Minuten auf neue Inhalte und fügt alle neuen Enthüllungen zu Ihrem Feed hinzu. Sie können diesen Feed dann an Slack, E-Mail, Discord oder ein anderes RSS-kompatibles Tool zur sofortigen Sichtung weiterleiten.
RSS.app kann Feeds von jeder öffentlich zugänglichen Seite mit Sicherheitshinweisen generieren, darunter NVD, MITRE CVE, herstellerspezifische Bulletins von Microsoft, Cisco, VMware, AWS und Google Cloud sowie unabhängige Forscher-Blogs und Community-Foren wie r/netsec.
Ja. Verwenden Sie erweiterte Filter, um Schlüsselwortregeln festzulegen, die mit Schweregraden wie "kritisch" oder "hoch", bestimmten CVE-Kennungen, Herstellernamen oder Technologiebegriffen übereinstimmen. Nur übereinstimmende Elemente werden in Ihrem Feed angezeigt, so dass Ihr Sicherheitsteam weniger Störungen wahrnimmt.
Ja. Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds von Schwachstellen-Datenbanken, Hersteller-Beratungen, Forscher-Blogs und Community-Foren in einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenfassen. So erhält Ihr SOC-Team eine einzige URL für alle Bedrohungsdaten.
RSS.app exportiert Feeds im JSON- und XML-Format, die von SIEM-Plattformen direkt verarbeitet werden können. Sie können auch Webhooks oder Automatisierungstools wie Zapier und Make verwenden, um Feed-Daten in Splunk, Elastic oder jedes andere System, das strukturierte Eingaben akzeptiert, zu übertragen.
Die Aktualisierungsfrequenz der Feeds hängt von Ihrem Plan ab. Feeds werden alle 15 bis 60 Minuten aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die Quelle auf neue Inhalte überprüft und neue Elemente werden automatisch zum Feed hinzugefügt, sodass Ihr Team die Offenlegungen innerhalb weniger Minuten nach der Veröffentlichung sieht.
Ja. RSS.app kann Feeds von Bug Bounty-Plattformen, Forscher-Blogs, Reddit-Communities und unabhängigen Sicherheitspublikationen generieren. Diese Community-Signale decken oft Zero-Day-Informationen auf, bevor sie in den Mainstream-Sicherheitsfeeds erscheinen.
Alle RSS.app-Tarife unterstützen die Feed-Generierung und grundlegende Filterung. Erweiterte Funktionen wie Schlüsselwortfilter, Feed-Bündel, JSON-Export und Webhook-Integrationen sind in den Professional- und Enterprise-Tarifen verfügbar. Die Enterprise-Tarife umfassen schnellere Aktualisierungsraten und vorrangigen Support für Sicherheitsteams.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
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