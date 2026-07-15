Schwachstellen- und CVE-Warnungen von hoher Priorität

Durchbrechen Sie das Rauschen, indem Sie alles Unwichtige herausfiltern, so dass die Responder nur die Schwachstellen sehen, die sich auf Ihr spezifisches technisches Paket auswirken. Die Automatisierung der CVE-Verteilung verkürzt die MTTR von Stunden auf Minuten und sorgt dafür, dass sich die Analysten auf die Behebung von Schwachstellen konzentrieren können, anstatt eine Triage durchzuführen.

Funktioniert mit

Slack Slack HTML-Widgets HTML-Widgets Webhaken Webhaken E-Mail E-Mail Telegramm Telegramm JSON JSON

NVD & Anbieter-Bulletins → Slack CVE-Datenbanken → RSS.app-Filter → Slack. Leitet nur relevante Schwachstellenmeldungen sofort an den Triage-Kanal Ihres Sicherheitsteams weiter. Website Website → RSS.app RSS.app → Slack Slack Einrichten Zero-Day-Recherche → SOC Dashboard Forscher-Blogs/LinkedIn → Deduplizieren → HTML-Widget. Zeigt einen Live-Update-Feed von neuen "wilden" Exploits direkt auf Ihrem internen SOC-Monitor an. Linkedin Linkedin → RSS.app RSS.app → HTML HTML Einrichten Signale von Bedrohungsakteuren → Automatisierungs-Webhook Dark Web Monitoring/Foren → RSS.app → Zapier/Webhooks. Senden Sie rohe Bedrohungsdaten an Ihre SOAR-Plattform, um Automatisierungen auszulösen. Website Website → RSS.app RSS.app → Webhooks Webhooks Einrichten Patch Advisories → Wöchentlicher Nachrichtenüberblick Sicherheitsseiten der Anbieter → Aggregieren → E-Mail. Fassen Sie eine Woche lang Sicherheitsankündigungen von Anbietern in einer strukturierten Übersicht für alle Beteiligten zusammen. Website Website → RSS.app RSS.app → Email Email Einrichten