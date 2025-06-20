Automatisch in Discord, Slack und Telegram posten

Verbinden Sie jeden RSS-Feed, Twitter/X, YouTube, Instagram oder TikTok mit Ihren Kanälen. Neue Beiträge erscheinen automatisch. Mehr als 10.000 Marketing-Teams weltweit vertrauen darauf.

Jetzt loslegen
Einrichtung in 2 Minuten
Kein Code erforderlich
Aktualisierungen alle 15 Minuten
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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum Teams RSS.app lieben

Zuverlässige Automatisierung, die einfach funktioniert. Keine Entwickler erforderlich.

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Immer eingeschaltet, immer in Betrieb

Ihre Bots überwachen die Quellen 24/7/365. Neue Inhalte werden automatisch veröffentlicht - auch wenn Sie schlafen.

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Schnelle 15-Minuten-Updates

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Seien Sie unter den Ersten, die aktuelle Nachrichten und aktuelle Inhalte teilen.

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Vollständige Kontrolle

Filtern Sie nach Schlüsselwörtern, legen Sie Zeitpläne für die Veröffentlichung fest und passen Sie jede Nachricht an. Teilen Sie nur, was wichtig ist.

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Kein Code. Niemals.

Die visuelle Einrichtung dauert 2 Minuten. Verbinden Sie Konten mit einem Klick. Keine technischen Kenntnisse erforderlich.

Beliebige Quelle → Beliebiger Kanal

Erzeugen Sie RSS-Feeds von beliebigen Websites oder sozialen Profilen und posten Sie diese automatisch in Discord, Telegram, Slack oder per E-Mail.

Categories
All
Slack
Telegram
Discord
Email
Categories
All
Wählen Sie eine Quelle zur Verbindung mit Discord
X + Diskord

Senden Sie neue X-Beiträge an Ihren Discord-Kanal

Zu Discord hinzufügen
Instagram + Diskord

Senden Sie neue Instagram-Posts an Ihren Discord-Kanal

Zu Discord hinzufügen
RSS + Diskord

Senden Sie neue RSS-Feed-Updates an Ihren Discord-Kanal

Zu Discord hinzufügen
YouTube + Diskord

Senden Sie neue YouTube-Videos an Ihren Discord-Kanal

Zu Discord hinzufügen
TikTok + Diskord

Sende neue TikTok-Videos an deinen Discord-Kanal

Zu Discord hinzufügen
Google News + Diskord

Neue Google News-Artikel im Discord-Kanal versenden

Zu Discord hinzufügen
Facebook + Diskord

Senden Sie neue Facebook-Beiträge an Ihren Discord-Kanal

Zu Discord hinzufügen
Reddit + Diskord

Veröffentliche neue Reddit-Beiträge in deinem Discord-Kanal

Zu Discord hinzufügen
LinkedIn + Diskord

Senden Sie neue LinkedIn-Updates an Ihren Discord-Kanal

Zu Discord hinzufügen

Live gehen in 3 einfachen Schritten

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1. Wählen Sie Ihre Quelle

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RSS-Feeds, Twitter/X, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Facebook oder Google News.

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2. Verbinden Sie Ihren Kanal

2

Ein-Klick-Autorisierung für Discord, Telegram oder Slack. Oder fügen Sie einfach Ihre E-Mail hinzu.

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3. Zurücklehnen und entspannen

3

Ihr Bot stellt automatisch neue Inhalte ein. Alle 15 Minuten. Für immer.

Erstellen Sie Ihren ersten Bot →.

Alles, was Sie zur Automatisierung von Inhalten benötigen

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Hashtag oder Autor ein oder aus. Erhalten Sie genau das, was Sie wollen.

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Schöne reiche Einbettungen

Nachrichten mit Bildern, Titeln, Beschreibungen und Links. Vollständig anpassbar, um Ihrem Stil zu entsprechen.

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Tägliche und wöchentliche Digests

Bündeln Sie Aktualisierungen in geplanten Zusammenfassungen anstelle von einzelnen Beiträgen. Verringern Sie Benachrichtigungsmüdigkeit.

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Mehrere Zielorte

Senden Sie eine Quelle an viele Kanäle. Unterschiedliche Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen.

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Lieferprotokolle

Sehen Sie genau, was wann gepostet wurde. Volle Transparenz bei jeder Nachricht.

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API & Webhook-Zugang

Erstellen Sie individuelle Integrationen mit unserer entwicklerfreundlichen REST-API.

Beliebte Anwendungsfälle

Marketing-Teams

Marketing-Teams

Teilen Sie Ihre Blogbeiträge, Presseerwähnungen und sozialen Inhalte automatisch über alle Teamkanäle.

Community-Manager

Community-Manager

Halten Sie die Discord- und Telegram-Communities mit neuen Inhalten und Updates aktiv.

Competitive Intelligence

Competitive Intelligence

Beobachten Sie Blogs von Mitbewerbern, Nachrichten und Branchentrends in Echtzeit.

Forschung & Wissenschaft

Forschung & Wissenschaft

Verfolgen Sie arXiv-, PubMed- und Patent-Feeds. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über neue Veröffentlichungen.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie oft werden die Feeds auf Aktualisierungen überprüft?
Die Feeds werden bei allen Tarifen alle 15 Minuten aktualisiert. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden auf Ihren Kanälen veröffentlicht.
Kann ich filtern, welche Inhalte veröffentlicht werden?
Ja! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Beiträge einzuschließen oder auszuschließen. Filtern Sie nach Hashtags, Autoren, Länge des Inhalts und mehr.
Benötige ich Programmierkenntnisse?
Ganz und gar nicht. Unsere visuelle Schnittstelle macht die Einrichtung einfach. Die meisten Benutzer erstellen ihren ersten Bot in weniger als 2 Minuten.
Kann ich das Aussehen der Beiträge anpassen?
Unbedingt. Passen Sie Titel, Beschreibungen, Bilder, Farben und Formatierung an Ihre Marke an.
Welche Quellen und Ziele werden unterstützt?
Quellen: RSS, Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Reddit, Facebook, Google News. Zielorte: Discord, Slack, Telegram, E-Mail.
Wie fange ich an?
Melden Sie sich an, verbinden Sie Ihre Quelle und Ihr Ziel, und Ihr Bot wird automatisch mit der Veröffentlichung beginnen. Die meisten Nutzer sind in weniger als 2 Minuten live.

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.
2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
24/7 automatisierte Buchung
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