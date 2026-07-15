Überwachen Sie Wettbewerber ohne manuelle Arbeit
RSS.app konvertiert Blogs, LinkedIn-Seiten, Stellenausschreibungen, Newsletter, Preisseiten und Medienerwähnungen von Wettbewerbern in strukturierte RSS-Feeds. Fassen Sie alles in einem Feed zusammen und senden Sie Updates an Slack, Discord, Telegram, E-Mail oder ein beliebiges Automatisierungstool.
- Verfolgen Sie Blogs von Wettbewerbern, LinkedIn-Aktivitäten, Stellenausschreibungen und Preisänderungen
- Zusammenfassen von Aktualisierungen mehrerer Wettbewerber in einem strukturierten Feed
- Ersetzen Sie die manuelle Überprüfung durch geplante Feed-Aktualisierungen alle 15-60 Minuten
1M+
Aktive RSS-Feeds
100M+
Verarbeitete Artikel
15 min
Häufigkeit der Aktualisierung
99.9%
Betriebszeit-Zuverlässigkeit
Wie es funktioniert
RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.
Quellen
Reiseziele
Wie Teams Konkurrenten überwachen
Preisgestaltung und Überwachung der Produktseite
RSS.app überwacht die Seiten der Mitbewerber auf Preis- und Inhaltsänderungen und sendet automatisch Aktualisierungen an Ihr Team, so dass Sie die Marktaktivitäten ohne ständige manuelle Kontrollen verfolgen können.
Funktioniert mit
Preisänderungen → Slack
Senden Sie Sofortwarnungen an #pricing-alerts, damit Ihr Vertriebsteam Angebote anpassen und in Echtzeit wettbewerbsfähig bleiben kann.
Preisänderungen → Zapier → Google Sheets
Synchronisieren Sie Preisänderungsdaten mit einem Google Sheet, um die Preisentwicklung der Wettbewerber und saisonale Trends zu verfolgen.
Preisänderungen → JSON
Verwenden Sie JSON-Feeds, um neue Produkteinführungen in Ihr internes Dashboard oder Ihr eigenes Recherchetool zu übertragen.
Preisänderungen → E-Mail
Verwenden Sie den E-Mail-Digest, um eine wöchentliche Zusammenfassung aller Produktaktualisierungen der Wettbewerber an den Posteingang des Managements zu senden.
Strategische Erkenntnis
Preisänderungen signalisieren oft eine veränderte Wettbewerbsstrategie. Wenn Sie diese frühzeitig erkennen, hat Ihr Team Zeit, die Positionierung zu bewerten und zu reagieren, bevor die Kunden es merken.
Wettbewerber-Blog & Inhalts-Updates
RSS.app entdeckt oder generiert automatisch RSS-Feeds von Blogs und Produktseiten der Mitbewerber. So wissen Sie sofort, wenn ein Mitbewerber neue Inhalte veröffentlicht, eine neue Funktion einführt oder seine Botschaften ändert.
Funktioniert mit
Blog-Beiträge → Slack
Leiten Sie neue Blogbeiträge von Wettbewerbern an #competitive-intel weiter, damit Ihr Marketingteam die Positionierung analysieren und mit Gegeninhalten reagieren kann.
Produkt-Updates → Diskord
Teilen Sie Funktionsankündigungen von Wettbewerbern im Discord-Kanal Ihres Produktteams, um Entscheidungen über die Roadmap zu treffen.
Blog Digest → E-Mail
Bereitstellung einer wöchentlichen Zusammenfassung aller Blog-Aktivitäten der Wettbewerber im Posteingang der Geschäftsführung zur strategischen Überprüfung.
Inhaltliche Aktualisierungen → Telegramm
Erhalten Sie sofortige mobile Benachrichtigungen, wenn Konkurrenten neue Inhalte veröffentlichen, damit Sie keine Einführung oder Ankündigung verpassen.
Strategische Erkenntnis
Blogbeiträge von Wettbewerbern und Produktaktualisierungen geben Aufschluss über die Prioritäten der Roadmap und die Marketingpositionierung. Die konsequente Verfolgung dieser Informationen hilft Produkt- und Marketingteams, ohne manuellen Aufwand informiert zu bleiben.
Überwachung der LinkedIn-Aktivitäten
Überwachen Sie die LinkedIn-Seiten von Wettbewerbern auf neue Stellenausschreibungen, Unternehmensaktualisierungen und Thought Leadership-Inhalte. Einstelltrends signalisieren Expansion, Produktinvestitionen oder geografisches Wachstum - alles öffentlich verfügbare Informationen, die Sie automatisch verfolgen können.
Funktioniert mit
Stellenausschreibungen → Slack
Verfolgen Sie, wann Wettbewerber neue Stellen ausschreiben. Ein sprunghafter Anstieg der Einstellungen im technischen Bereich kann ein Zeichen für die Entwicklung neuer Produkte sein. Die Einstellung von Vertriebsmitarbeitern deutet auf eine Marktexpansion hin.
Unternehmen Beiträge → Telegramm
Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über LinkedIn-Posts von Wettbewerbern - Ankündigungen von Partnerschaften, Thought Leadership und Marketingnachrichten - direkt auf Ihr Handy.
Einstellungsaktivitäten → Zapier → Sheets
Automatische Protokollierung von Stellenausschreibungen von Mitbewerbern in einem Google Sheet für vierteljährliche Einstellungs-Trendanalysen und Wettbewerbsberichte.
LinkedIn Updates → Email Digest
Stellen Sie Ihrem Führungsteam wöchentlich eine Übersicht über alle LinkedIn-Aktivitäten der Wettbewerber zur Verfügung - neue Beiträge, Stellenanzeigen und Meilensteine des Unternehmens.
Strategische Erkenntnis
LinkedIn ist das öffentlichste Signal der Unternehmensstrategie. Stellenausschreibungen, Unternehmens-Updates und Führungsinhalte zeigen, wo die Wettbewerber investieren. Diese Signale sind öffentlich, strukturiert und können kostenlos überwacht werden.
Google News & Presseberichterstattung
Erstellen Sie RSS-Feeds aus den Google News-Suchergebnissen für Namen von Wettbewerbern, Produkten oder Führungskräften. Verfolgen Sie Presseberichte, Finanzierungsankündigungen und Branchenerwähnungen automatisch, anstatt jeden Morgen manuell zu suchen.
Funktioniert mit
Nachrichten von Mitbewerbern → Slack
Leiten Sie die Presseberichterstattung über Konkurrenten an #competitive-intel weiter, damit Ihr Team über Finanzierungsankündigungen, Partnerschaften und Marktbewegungen informiert ist, sobald sie geschehen.
News Digest → E-Mail
Senden Sie eine tägliche Zusammenfassung aller Presseerwähnungen von Wettbewerbern an Ihr Führungsteam zur strategischen Überprüfung.
Presseberichterstattung → Zapier
Lösen Sie automatisierte Workflows aus, wenn Konkurrenten in den Nachrichten auftauchen - melden Sie sie an ein CRM, benachrichtigen Sie den Vertrieb oder aktualisieren Sie ein internes Dashboard.
Nachrichtenarchiv → CSV
Exportieren Sie Presseerwähnungen von Mitbewerbern in CSV-Dateien für vierteljährliche Wettbewerbsberichte und Trendanalysen.
Strategische Erkenntnis
Die Presseberichterstattung gibt Aufschluss über Marktpositionierung, Finanzierungsmaßnahmen und Partnerschaftsaktivitäten. Die Beobachtung von Nachrichten über Konkurrenten hilft den Teams, Marktbewegungen zu antizipieren und ihre Strategie anzupassen.
Wettbewerber-Newsletter
Konvertieren Sie E-Mail-Newsletter von Wettbewerbern in RSS-Feeds mit der E-Mail-to-RSS-Funktion von RSS.app. Melden Sie sich mit einer bestimmten E-Mail-Adresse an und jeder Newsletter wird in ein Feed-Element umgewandelt, das Sie weiterleiten, filtern und archivieren können.
Funktioniert mit
Rundschreiben → Slack
Leiten Sie Newsletter von Mitbewerbern an einen speziellen Slack-Kanal weiter, damit Ihr Marketingteam Messaging, Promotions und Content-Strategien analysieren kann.
Newsletters → Diskord
Teilen Sie Newsletter von Wettbewerbern im Discord Ihres Teams für gemeinsame Analysen und schnelle Diskussionen.
Newsletter Digest → E-Mail
Konsolidieren Sie alle Newsletter von Wettbewerbern in einer täglichen Zusammenfassung, anstatt die Posteingänge der einzelnen Empfänger zu überladen.
Newsletters → Machen
Füttern Sie Newsletter von Wettbewerbern in Make-Szenarien, um wichtige Themen zu extrahieren, in einer Datenbank zu protokollieren oder interne Warnmeldungen auszulösen.
Strategische Erkenntnis
Newsletter geben Aufschluss über die Inhaltsstrategie, Produktaktualisierungen und Werbetaktiken, mit denen Wettbewerber ihr Publikum ansprechen. Wenn man diese verfolgt, erhält man einen direkten Einblick in ihren Kommunikationsansatz.
Multi-Source-Konkurrenten-Paket
Verwenden Sie Feed-Bündel, um Blog-, LinkedIn-, Nachrichten-, Newsletter- und Preisfeeds von einem oder mehreren Wettbewerbern in einem einzigen RSS-Feed zu kombinieren. Mit einer einzigen URL erhält Ihr Team ein vollständiges Bild der Wettbewerber - verbinden Sie es mit einer beliebigen Automatisierungsplattform für die nachgelagerte Verarbeitung.
Funktioniert mit
Alle Quellen → Zapier
Lösen Sie Zapier-Automatisierungen von jedem Mitbewerber aus - protokollieren Sie die Aktualisierung im CRM, benachrichtigen Sie Teams oder aktualisieren Sie Dashboards auf der Grundlage des Quellentyps.
Alle Quellen → Marke
Erstellen Sie erweiterte Make-Szenarien, die Aktualisierungen von Wettbewerbern nach Typ weiterleiten: Preisgestaltung an den Vertrieb, Einstellung an die Personalabteilung, Presse an PR.
Alle Quellen → n8n
Verwenden Sie den RSS-Trigger von n8n, um benutzerdefinierte, selbst gehostete Workflows für die Konkurrenzbeobachtung zu erstellen - ohne Bindung an einen bestimmten Anbieter.
Alle Quellen → Webhooks
Übertragen Sie jede Aktualisierung eines Wettbewerbers an Ihren eigenen API-Endpunkt zur benutzerdefinierten Verarbeitung, Speicherung oder Integration in interne Tools.
Strategische Erkenntnis
Ein einheitlicher Konkurrenten-Feed bietet den Teams einen zentralen Ort zur Überwachung aller Wettbewerbsaktivitäten. In Kombination mit Automatisierungsplattformen ermöglicht dies benutzerdefinierte Warnmeldungen, Archivierung und Analyse-Workflows.
Was Sie mit Mitbewerberdaten tun können
RSS.app bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie zum Bereinigen, Übersetzen und Skalieren Ihrer Wettbewerbsinformationen benötigen.
Erweiterte Filter
Filtern Sie nach bestimmten Schlüsselwörtern oder Mustern, um sicherzustellen, dass Ihr Team nur die Erwähnungen sieht, die wichtig sind.
Keine Duplikate
Entfernen Sie automatisch doppelte Einträge, damit Ihr Team nur eindeutige Erwähnungen sieht.
Globale Übersetzung
Übersetzen Sie automatisch die Markenstimmung und fremdsprachige Updates von Wettbewerbern in über 40 Sprachen.
Futterbündel
Führen Sie Reddit-, Google News- und Review-Feeds in einem einzigen, zentralisierten Datenstrom zusammen.
Für Entwickler geeignete Formate
Exportieren Sie Ihre Daten genau so, wie Sie sie brauchen: RSS/XML, JSON oder CSV.
Webhooks und Automatisierung
Verbinden Sie Feeds mit jedem System, das Webhooks oder RSS-Auslöser für benutzerdefinierte interne Workflows unterstützt.
Senden Sie Wettbewerber-Updates überall hin
Eine Einspeisung. Ein beliebiges Ziel.
RSS ist ein standardisiertes XML-Format, das von Tausenden von Anwendungen unterstützt wird. Jedes System, das RSS akzeptiert, kann die Feeds zur Überwachung Ihrer Wettbewerber nutzen, so dass die Daten portabel und herstellerneutral bleiben.
Häufig gestellte Fragen
Die Aktualisierungsfrequenz der Feeds hängt von Ihrem Plan ab. Feeds werden alle 15-60 Minuten aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die Quelle auf neue Inhalte überprüft und neue Elemente zum Feed hinzugefügt.
Ja. RSS.app kann RSS-Feeds von LinkedIn-Unternehmensseiten generieren, um Posts und Updates zu verfolgen. Sie benötigen keine LinkedIn-API-Anmeldedaten. Geben Sie die URL der Unternehmensseite an und RSS.app generiert den Feed.
Ja. RSS.app generiert RSS-Feeds von LinkedIn-Stellenangeboten. Sie können bestimmte Unternehmen oder Suchergebnisse überwachen, um neue Stellenausschreibungen und Einstellungstrends zu verfolgen.
Ja. Mit der E-Mail-to-RSS-Funktion von RSS.app können Sie Newsletter von Wettbewerbern mit einer speziellen E-Mail-Adresse abonnieren. Jeder Newsletter wird in ein Feed-Element umgewandelt, das Sie an Slack, Discord oder ein anderes Ziel weiterleiten können.
Ja. RSS.app kann jede beliebige Webseite auf Inhaltsänderungen überwachen, auch Preislistenseiten. Wenn sich der Inhalt der Seite ändert, wird ein neues Feed-Element mit dem aktualisierten Inhalt erstellt.
Ja. Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds von mehreren Wettbewerbern und aus verschiedenen Quellen (Blog, LinkedIn, Nachrichten usw.) zu einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenfassen. So hat Ihr Team eine einzige URL, um alle Wettbewerbsinformationen zu überwachen.
Ja. RSS.app-Feeds sind standardmäßige RSS/XML-Feeds, die von Slack (über den RSS-Bot), Zapier, Make, n8n und den meisten Automatisierungsplattformen nativ unterstützt werden. Fügen Sie Ihre Feed-URL hinzu, um Aktualisierungen zu erhalten.
RSS.app wendet eine inhaltsbasierte Deduplizierung an, um doppelte Einträge zu erkennen und zu entfernen. Wenn derselbe Artikel oder dieselbe Aktualisierung in mehreren Quellen erscheint, wird er nur einmal in Ihrem Feed angezeigt.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
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