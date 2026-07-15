YouTube Email Bot

YouTube to Email Bot: Erhalten Sie Videos in Ihrem Posteingang
Empfangen Sie neue YouTube-Videos direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jeden YouTube-Kanal, jede Wiedergabeliste oder Suche - und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
YouTube-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen YouTube-Kanal, einer Wiedergabeliste oder einer Suchanfrage.
Automatisch an E-Mail senden
Jedes neue Video wird automatisch in Ihrem E-Mail-Posteingang oder in der Übersicht angezeigt.
Warum den YouTube to Email Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Warnungen
Verpassen Sie nie wieder ein Video. Lassen Sie sich per E-Mail über neue Uploads von Kanälen benachrichtigen, die Ihnen am wichtigsten sind.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Einrichten eines YouTube-E-Mail-Bots
YouTube verbinden1
Geben Sie eine beliebige YouTube-Kanal-URL, eine Wiedergabeliste oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
E-Mail verbinden2
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.
Automatisierung genießen3
Neue Videos landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.
YouTube und E-Mail-Integration
Der einfachste Weg, um Video-Benachrichtigungen in Ihrem Posteingang zu erhalten. Perfekt für die Verfolgung von Kanälen, Wettbewerbern und Bildungsinhalten.
Leistungsstarke Funktionen für YouTube to Email Automation
Alles, was Sie brauchen, um Video-Benachrichtigungen direkt per E-Mail zu automatisieren.
Sofort- oder Verdauungsmodus
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Videos nach Stichwort, Titel oder Dauer ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur die relevantesten Inhalte.
Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen
Steuern Sie, wie Videos in E-Mails angezeigt werden. Fügen Sie Miniaturbilder, Links und formatierte Beschreibungen ein.
Mehrere E-Mail-Adressen
Senden Sie Videowarnungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten über einen einzigen Feed.
YouTube to Email in Aktion sehen
Wer nutzt den YouTube to Email Bot?
Autoren von Inhalten & YouTubern
Verfolgen Sie Kanäle von Mitbewerbern und bleiben Sie über Branchentrends informiert, ohne sich bei YouTube anzumelden.
Forscher und Pädagogen
Folgen Sie den Bildungskanälen und erhalten Sie neue Videos für Kurse, Forschung und berufliche Weiterbildung.
Marketing- und Produktteams
Überwachen Sie Markenkanäle, Produktbewertungen und Brancheninhalte. Archivieren Sie wichtige Videos in Ihrer E-Mail.
Häufig gestellte Fragen: YouTube zu E-Mail-Bot
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