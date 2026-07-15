YouTube Email Bot

Bots
YouTube to Email Bot
Automation Bot

YouTube to Email Bot: Erhalten Sie Videos in Ihrem Posteingang

Empfangen Sie neue YouTube-Videos direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jeden YouTube-Kanal, jede Wiedergabeliste oder Suche - und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

YouTube-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen YouTube-Kanal, einer Wiedergabeliste oder einer Suchanfrage.

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Automatisch an E-Mail senden

Jedes neue Video wird automatisch in Ihrem E-Mail-Posteingang oder in der Übersicht angezeigt.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den YouTube to Email Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Warnungen
Automatisierte 24/7-Warnungen

Verpassen Sie nie wieder ein Video. Lassen Sie sich per E-Mail über neue Uploads von Kanälen benachrichtigen, die Ihnen am wichtigsten sind.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Einrichten eines YouTube-E-Mail-Bots

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YouTube verbinden

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Geben Sie eine beliebige YouTube-Kanal-URL, eine Wiedergabeliste oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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E-Mail verbinden

2

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.

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Automatisierung genießen

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Neue Videos landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
YouTube und E-Mail-Integration

Der einfachste Weg, um Video-Benachrichtigungen in Ihrem Posteingang zu erhalten. Perfekt für die Verfolgung von Kanälen, Wettbewerbern und Bildungsinhalten.

Leistungsstarke Funktionen für YouTube to Email Automation

Alles, was Sie brauchen, um Video-Benachrichtigungen direkt per E-Mail zu automatisieren.

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Sofort- oder Verdauungsmodus

Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Videos nach Stichwort, Titel oder Dauer ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur die relevantesten Inhalte.

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Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen

Steuern Sie, wie Videos in E-Mails angezeigt werden. Fügen Sie Miniaturbilder, Links und formatierte Beschreibungen ein.

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Mehrere E-Mail-Adressen

Senden Sie Videowarnungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten über einen einzigen Feed.

YouTube to Email in Aktion sehen

Neues Video hochgeladen
Neues Video hochgeladen
Automatisiert
Sofortige Zustellung in den Posteingang
Sofortige Zustellung in den Posteingang

Wer nutzt den YouTube to Email Bot?

Autoren von Inhalten & YouTubern
Autoren von Inhalten & YouTubern

Verfolgen Sie Kanäle von Mitbewerbern und bleiben Sie über Branchentrends informiert, ohne sich bei YouTube anzumelden.

Forscher und Pädagogen
Forscher und Pädagogen

Folgen Sie den Bildungskanälen und erhalten Sie neue Videos für Kurse, Forschung und berufliche Weiterbildung.

Marketing- und Produktteams
Marketing- und Produktteams

Überwachen Sie Markenkanäle, Produktbewertungen und Brancheninhalte. Archivieren Sie wichtige Videos in Ihrer E-Mail.

Häufig gestellte Fragen: YouTube zu E-Mail-Bot

Wie verbinde ich YouTube mit E-Mail?
Geben Sie einfach eine beliebige YouTube-Kanal-URL, eine Wiedergabeliste oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der YouTube-zu-E-Mail-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Videos?
Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Videos. Sie können sofortige E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten, je nach Ihrer Präferenz.
Kann ich filtern, welche Videos an meine E-Mail geschickt werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Videos auf der Grundlage von Titel, Beschreibung oder Dauer ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Videotyp filtern.
Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten?
Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Die Übersichts-E-Mails fassen alle neuen Videos in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.
Funktioniert es mit YouTube-Kanälen, Wiedergabelisten und Suchen?
Ja, unser Bot unterstützt alle YouTube-Inhaltstypen: Kanäle, Wiedergabelisten, Suchanfragen und sogar bestimmte Videoserien oder Live-Streams.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to E-Mail-Bot
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Google Nachrichten to E-Mail-Bot
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TikTok to E-Mail-Bot
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YouTube to E-Mail-Bot
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Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar