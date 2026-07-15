LinkedIn zu Discord Bot: Updates sofort automatisch teilen
Posten Sie automatisch LinkedIn-Unternehmensaktualisierungen, Newsletter und Stellenausschreibungen auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jede Unternehmensseite oder jeden Newsletter - teilen Sie Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
LinkedIn-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder LinkedIn-Unternehmensseite, jedem Newsletter oder jeder Stellenausschreibung.
Automatisch in Discord posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.
Warum den LinkedIn zu Discord Bot wählen?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpassen Sie keine Unternehmens-Updates. Ihr Bot überwacht die LinkedIn-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch in Discord.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man einen LinkedIn zu Discord Bot einrichtet
Verbinden LinkedIn1
Geben Sie eine beliebige LinkedIn-Unternehmensseite, einen Newsletter oder die URL einer Stellenausschreibung ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Diskord verbinden2
Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Beiträge erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.
Integration von LinkedIn und Discord
Der einfachste Weg, LinkedIn-Updates automatisch auf Discord zu teilen. Vertraut von Vertriebsteams, Personalvermittlern und professionellen Communities weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von LinkedIn zu Discord
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen LinkedIn und Discord zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord geteilt.
Intelligente Inhaltsfilter
Sie können Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur das, was am wichtigsten ist.
Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Discord erscheinen. Passen Sie Einbettungen mit Text, Bildern und umfangreichen Formatierungen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einer einzigen LinkedIn-Quelle aus.
Sehen Sie LinkedIn auf Discord in Aktion
Anpassen des Erscheinungsbildes von LinkedIn an Discord Bot
Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen
Einen Webhook hinzufügen
Nachdem Sie Ihren LinkedIn-zu-Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Beiträge auf Ihrem Discord-Server erscheinen.
Bot-Name ändern
Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.
Avatar hochladen
Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.
Karten-Elemente
Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.
Wer nutzt den LinkedIn zu Discord Bot?
Vertrieb und Geschäftsentwicklung
Verfolgen Sie Aktualisierungen des Zielunternehmens in Discord. Beobachten Sie Interessenten und Kunden auf Kaufsignale und Neuigkeiten.
Rekrutierung von Teams
Teilen Sie Stellenausschreibungen und Inhalte zur Unternehmenskultur mit Ihrem Recruiting-Kanal. Bleiben Sie über Einstellungstrends auf dem Laufenden.
Professionelle Gemeinschaften
Informieren Sie Ihre Discord-Community über Branchennews, Newsletter und Thought Leadership-Inhalte.
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern
Discord-Kanäle
Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.
Discord-Einbettung
Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten
Multi-Server-Unterstützung
Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können
Erwähnungen und Rollen
Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.
Discord-Aktionen
Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.
Diskord-Filter
Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.
Häufig gestellte Fragen: LinkedIn zu Discord Bot
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