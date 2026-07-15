TikTok Telegram Bot

Bots
TikTok to Telegram Bot
Automation Bot

TikTok zu Telegram Bot: Videos sofort automatisch teilen

Posten Sie automatisch neue TikTok-Videos in Ihrem Telegram-Kanal, Ihrer Gruppe oder Ihrem Thema. Überwachen Sie jedes TikTok-Profil oder jeden Hashtag - und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

TikTok-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem TikTok-Profil, Hashtag oder jeder Suchanfrage.

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Automatisch in Telegram posten

Jedes neue Video wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den TikTok zu Telegram Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpasse nie ein Video. Dein Bot überwacht TikTok rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch auf Telegram.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Wie man den TikTok zu Telegram Bot einrichtet

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TikTok verbinden

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Geben Sie eine beliebige TikTok-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Telegramm verbinden

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Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.

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Automatisierung genießen

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Neue Videos erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von TikTok und Telegram

Der einfachste Weg, TikTok-Videos automatisch auf Telegram zu teilen. Verlassen Sie sich auf Ersteller, Communities und Marketing-Teams weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für TikTok zu Telegram Automation

Alles, was Sie brauchen, um das Teilen von Videos zwischen TikTok und Telegram zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Videos werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram gepostet.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Schließen Sie Videos nach Stichwort, Hashtag oder Bildunterschrift ein oder aus. Teilen Sie nur, was für Ihr Publikum wichtig ist.

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Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Videos in Telegram angezeigt werden. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Miniaturansichten, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Videos an mehrere Telegram-Kanäle, -Gruppen oder -Themen von einem einzigen Feed aus.

TikTok zu Telegram in Aktion sehen

Neues Video hochgeladen
Neues Video hochgeladen
Automatisiert
Sofort in Telegram geteilt
Sofort in Telegram geteilt

Wer nutzt den TikTok zu Telegram Bot?

TikTok-Schöpfer
TikTok-Schöpfer

Teilen Sie Ihre Videos automatisch mit Fans auf Telegram. Vergrößern Sie Ihr Publikum mühelos über alle Plattformen hinweg.

Trend- und Meme-Gemeinschaften
Trend- und Meme-Gemeinschaften

Halten Sie Ihre Telegram-Gruppe automatisch mit viralen TikTok-Inhalten, Trends und Unterhaltung auf dem Laufenden.

Marken & Marketing-Teams
Marken & Marketing-Teams

Überwachen Sie Influencer-Partnerschaften, Inhalte von Wettbewerbern und aktuelle Videos. Teilen Sie Updates auf den Team-Kanälen.

Häufig gestellte Fragen: TikTok zu Telegram Bot

Wie kann ich TikTok mit Telegram verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige TikTok-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der TikTok-zu-Telegram-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Videos?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Videos auf allen Plänen. Wenn ein neues Video entdeckt wird, wird es innerhalb von Sekunden auf deinem Telegram-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Videos auf Telegram gepostet werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Videos auf der Grundlage von Untertiteln, Hashtags oder Ton ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Engagement-Metriken filtern.
Kann ich anpassen, wie Videos in Telegram angezeigt werden?
Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Titel, Miniaturansicht, Bildunterschrift und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Video hinzu. Aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.
Funktioniert es mit TikTok-Profilen und Hashtags?
Ja, unser Bot unterstützt TikTok-Profile und Hashtag-Feeds. Verfolgen Sie Schöpfer, Marken oder Trendthemen automatisch.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Telegramm-Bot
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Google Nachrichten to Telegramm-Bot
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TikTok to Telegramm-Bot
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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar