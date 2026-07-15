TikTok Telegram Bot

TikTok zu Telegram Bot: Videos sofort automatisch teilen
Posten Sie automatisch neue TikTok-Videos in Ihrem Telegram-Kanal, Ihrer Gruppe oder Ihrem Thema. Überwachen Sie jedes TikTok-Profil oder jeden Hashtag - und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
TikTok-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem TikTok-Profil, Hashtag oder jeder Suchanfrage.
Automatisch in Telegram posten
Jedes neue Video wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.
Warum den TikTok zu Telegram Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpasse nie ein Video. Dein Bot überwacht TikTok rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch auf Telegram.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man den TikTok zu Telegram Bot einrichtet
TikTok verbinden1
Geben Sie eine beliebige TikTok-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Telegramm verbinden2
Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.
Automatisierung genießen3
Neue Videos erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.
Integration von TikTok und Telegram
Der einfachste Weg, TikTok-Videos automatisch auf Telegram zu teilen. Verlassen Sie sich auf Ersteller, Communities und Marketing-Teams weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für TikTok zu Telegram Automation
Alles, was Sie brauchen, um das Teilen von Videos zwischen TikTok und Telegram zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Videos werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram gepostet.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Schließen Sie Videos nach Stichwort, Hashtag oder Bildunterschrift ein oder aus. Teilen Sie nur, was für Ihr Publikum wichtig ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Videos in Telegram angezeigt werden. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Miniaturansichten, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Videos an mehrere Telegram-Kanäle, -Gruppen oder -Themen von einem einzigen Feed aus.
TikTok zu Telegram in Aktion sehen
Wer nutzt den TikTok zu Telegram Bot?
TikTok-Schöpfer
Teilen Sie Ihre Videos automatisch mit Fans auf Telegram. Vergrößern Sie Ihr Publikum mühelos über alle Plattformen hinweg.
Trend- und Meme-Gemeinschaften
Halten Sie Ihre Telegram-Gruppe automatisch mit viralen TikTok-Inhalten, Trends und Unterhaltung auf dem Laufenden.
Marken & Marketing-Teams
Überwachen Sie Influencer-Partnerschaften, Inhalte von Wettbewerbern und aktuelle Videos. Teilen Sie Updates auf den Team-Kanälen.
Häufig gestellte Fragen: TikTok zu Telegram Bot
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