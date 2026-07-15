Automatische Bereitstellung von Unternehmensnachrichten über Ihre Workplace-Tools hinweg
Teilen Sie Links nicht mehr manuell mit anderen Teams. RSS.app liefert automatisch Unternehmensupdates, Branchennachrichten und Kundenfeedback in Slack, Discord und Ihr Intranet. Halten Sie Ihre Mitarbeiter ohne zusätzliche Arbeit auf dem Laufenden.
- Automatische Weiterleitung von Social-Media-Beiträgen des Unternehmens an Slack, Discord und Telegram
- Zusammenfassen von Nachrichten aus mehreren Büros und Abteilungen in einem gemeinsamen Feed
- Bereitstellung von Branchen-Updates und Lerninhalten ohne manuellen Aufwand
1M+
Aktive RSS-Feeds
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Verarbeitete Artikel
15 min
Häufigkeit der Aktualisierung
99.9%
Betriebszeit-Zuverlässigkeit
Wie es funktioniert
RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.
Quellen
Reiseziele
Wie Teams die interne Kommunikation automatisieren
Soziale Medien des Unternehmens zum Chat weiterleiten
Mitarbeiter sollten nicht in ihrer Freizeit den Firmenkonten folgen müssen, um auf dem Laufenden zu bleiben. RSS.app überwacht Ihre Social-Media-Kanäle und liefert automatisch jeden neuen Beitrag an Ihre internen Kommunikationsplattformen.
Funktioniert mit
Unternehmen LinkedIn → Slack Bot
Benachrichtigen Sie das Team in Slack, wenn ein neues Unternehmensupdate oder eine Stellenausschreibung veröffentlicht wird.
Unternehmen Instagram → Discord Bot
Synchronisieren Sie Markenbilder und Kulturbeiträge mit Ihrem #announcements-Server.
Marke YouTube → Telegram Bot
Übertragen Sie Webinare, Produkteinführungen und Video-Updates auf die mobilen Geräte Ihrer Mitarbeiter.
Social Media Feed → XML-Automatisierung
Archivieren Sie automatisch die sozialen Aktivitäten Ihres Unternehmens mit Zapier oder Make.
Strategische Erkenntnis
Wenn die Mitarbeiter über die Aktivitäten des Unternehmens auf dem Laufenden gehalten werden, fördert dies die Abstimmung und die Unternehmenskultur. Die automatische Weiterleitung von sozialen Netzwerken stellt sicher, dass jedes Teammitglied die neuesten Informationen erhält, ohne dass die Arbeitsbelastung für alle erhöht wird.
"Stimme des Kunden" und sozialer Beweis
Verwandeln Sie öffentliches Lob in interne Motivation. RSS.app fasst Bewertungen und soziale Diskussionen in einem Stream zusammen und ermöglicht es Ihnen, die Lücke zwischen dem Kundenfeedback und den Mitarbeitern, die Ihr Produkt entwickeln, zu schließen.
Funktioniert mit
Trustpilot → Slack Bot
Feiern Sie 5-Sterne-Bewertungen sofort in Ihrem #Kundenerfolgskanal.
Kundenfeedback → Karussell-Widget
Zeigen Sie auf Ihrer Intranet-Startseite einen rotierenden Feed mit positiven Bewertungen an.
Reddit-Erwähnungen → Listen-Widget
Binden Sie einen "Was Nutzer sagen"-Feed in das Dashboard Ihres Produkt- oder Support-Teams ein.
Stimme des Kunden → Webhook
Übertragen Sie rohes Kundenfeedback in Microsoft Teams oder Ihr benutzerdefiniertes CRM.
Strategische Erkenntnis
Kundenrezensionen und soziale Diskussionen sind das authentischste Signal für die Produktqualität. Sie intern zu veröffentlichen, motiviert die Teams und bringt die Mitarbeiter direkt mit den Auswirkungen ihrer Arbeit in Verbindung.
Schaffen Sie eine einzige Quelle für Unternehmensnachrichten
Unternehmensaktualisierungen werden oft in verschiedenen Büros und Abteilungen veröffentlicht. RSS.app fasst sie in einem gemeinsamen Feed zusammen und schafft so eine verlässliche Quelle der Wahrheit für Mitarbeiter an verschiedenen Standorten.
Funktioniert mit
Regionalbüro Blogs → Feed-Bündel
Fassen Sie die Nachrichten von 5 weltweiten Niederlassungen in einem "Company Pulse"-Feed zusammen.
Bundle Feed → News Wall Widget
Ein kartenbasiertes Layout für das digitale Schwarze Brett Ihrer Zentrale.
Updates für Abteilungen → Telegram Bot
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über unternehmensweite Ankündigungen per Handy.
Interner Feed → JSON-Feed
Übertragen Sie die Daten auf die von Ihnen erstellte mobile App für Ihre Mitarbeiter.
Strategische Erkenntnis
Eine einzige Quelle für Unternehmensnachrichten beseitigt Informationssilos. Wenn jeder Mitarbeiter unabhängig von seinem Standort oder seiner Abteilung auf denselben Feed zugreifen kann, erfolgt die Abstimmung auf natürliche Weise.
Automatisiertes Industrie- und Marktradar
RSS.app sammelt Branchennachrichten aus dem gesamten Internet und verwandelt sie in einen einzigen, übersichtlichen Feed, der allen Abteilungen hilft, über wichtige Marktentwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Funktioniert mit
Industrie Themen Feed → Slack Bot
Veröffentlichen Sie automatisch die wichtigsten Schlagzeilen der Branche unter #market-trends.
Google News → ChatGPT → Slack
Nutzen Sie AI, um tägliche Branchentrends in einer "TL;DR"-Nachricht zusammenzufassen.
Nischenpublikation → Begriff
Fügen Sie Ihrem Notion-basierten Unternehmens-Wiki eine Seitenleiste "Branchennachrichten" hinzu.
Markt-Feed → E-Mail-Digest
Versenden Sie automatisch eine Freitagszusammenfassung der wichtigsten Branchenmeldungen der Woche.
Strategische Erkenntnis
Teams, die über ihre Branche informiert sind, treffen bessere Entscheidungen. Ein automatisiertes Marktradar sorgt dafür, dass alle - vom Vertrieb bis zum Produkt - die gleichen Trends sehen, ohne dass jemand manuell nachbessern muss.
Berufliches Wachstum und "Leselisten"
RSS.app sammelt Bildungsblogs und Führungswissen in einem sich selbst aktualisierenden Lern-Feed, der es HR-Teams erleichtert, die Mitarbeiterentwicklung zu unterstützen.
Funktioniert mit
Newsletters für Führungskräfte → Slack
Schicken Sie wöchentliche Thought-Leadership-Newsletter automatisch an Slack.
Training Feed → Listen-Widget
Fügen Sie einen Block "Wöchentliche Lektüre" zu Ihrem internen HR-Portal oder Wiki hinzu.
Bildungs-Feed → E-Mail-Benachrichtigung
Benachrichtigen Sie das Team, wenn ein neues relevantes Whitepaper oder eine Fallstudie veröffentlicht wird.
Lern-Feed → Zapier-Automatisierung
Synchronisieren Sie neue Bildungsartikel direkt mit Ihrem Learning Management System (LMS).
Strategische Erkenntnis
Investitionen in die Weiterbildung der Mitarbeiter verbessern die Mitarbeiterbindung und die Kompetenzentwicklung. Automatisierte Leselisten nehmen der Personalabteilung die Arbeit ab und sorgen dafür, dass die Inhalte aktuell und relevant bleiben.
Was Sie mit internen Kommunikationsdaten tun können
RSS.app bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie zum Bereinigen, Übersetzen und Skalieren Ihrer internen Kommunikation benötigen.
Erweiterte Filter
Filtern Sie nach bestimmten Schlüsselwörtern oder Mustern, um sicherzustellen, dass Ihr Team nur die Erwähnungen sieht, die wichtig sind.
Keine Duplikate
Entfernen Sie automatisch doppelte Einträge, damit Ihr Team nur eindeutige Erwähnungen sieht.
Globale Übersetzung
Übersetzen Sie automatisch die Markenstimmung und fremdsprachige Updates in über 40 Sprachen.
Futterbündel
Führen Sie die Feeds von Reddit, Google News und Rezensionen in einem einzigen Feed zusammen.
Für Entwickler geeignete Formate
Exportieren Sie Ihre Daten genau so, wie Sie sie brauchen: RSS/XML, JSON oder CSV.
Webhooks und Automatisierung
Verbinden Sie Feeds mit jedem System, das Webhooks oder RSS-Trigger unterstützt.
Stellen Sie Updates überall dort bereit, wo Ihr Team arbeitet
Eine Einspeisung. Ein beliebiges Ziel.
RSS ist ein standardisiertes XML-Format, das von Tausenden von Anwendungen unterstützt wird. Jedes System, das RSS akzeptiert, kann Ihre internen Kommunikations-Feeds konsumieren, so dass die Daten portabel und herstellerneutral bleiben.
Häufig gestellte Fragen
RSS.app generiert einen RSS-Feed von den Social-Media-Konten Ihres Unternehmens, Ihrem Blog oder einer beliebigen Webquelle. Sie können diese Feed-URL dann zum integrierten RSS-Bot von Slack hinzufügen oder ihn über Zapier verbinden, um Updates automatisch in jedem Kanal zu posten.
Ja. Mit Feed-Bündeln können Sie Feeds aus verschiedenen Quellen - regionale Blogs, Abteilungsseiten, soziale Konten - zu einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenfassen. So erhält Ihr Team eine einzige URL für alle Unternehmensnachrichten.
Ja. RSS.app kann Feeds von Bewertungsplattformen wie Trustpilot, G2 und Capterra erzeugen. Leiten Sie diese Feeds an Slack oder Discord weiter, oder betten Sie sie als Widgets in Ihr Intranet ein.
Ja. Sie können RSS-Feeds über Webhooks oder über Zapier/Make-Integrationen mit Microsoft Teams verbinden. RSS.app generiert den Feed; Ihr Automatisierungstool liefert ihn an Teams.
Ja. Erstellen Sie Feeds von Bildungsblogs, Branchenpublikationen und Newslettern. Leiten Sie sie an Slack-Kanäle weiter, betten Sie sie als Widgets in Ihr HR-Portal ein oder synchronisieren Sie sie über Zapier mit Ihrem LMS.
Die Aktualisierungsfrequenz der Feeds hängt von Ihrem Plan ab. Feeds werden alle 15-60 Minuten aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird die Quelle auf neue Inhalte überprüft und neue Elemente zum Feed hinzugefügt.
Ja. RSS.app bietet einbettbare Widgets - Nachrichtenwände, Listenansichten, Ticker und Karussells -, die Sie mit einem einfachen HTML-Snippet zu jeder Intranetseite hinzufügen können.
RSS.app verarbeitet öffentlich zugängliche Inhalte und liefert sie über Standard-RSS/XML-Feeds aus. Es werden keine internen Unternehmensdaten durch RSS.app geleitet. Die Feeds sind schreibgeschützt und können hinter Ihrer bestehenden Authentifizierung gesichert werden.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
Beginnen Sie noch heute mit der Überwachung
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