TikTok Slack Bot

Bots
TikTok to Slack Bot
Automation Bot

TikTok zu Slack Bot: Videos sofort automatisch teilen

Posten Sie neue TikTok-Videos automatisch in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jedes TikTok-Profil oder jeden Hashtag - und teilen Sie Updates mit Ihrem Team in Echtzeit.

TikTok-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem TikTok-Profil, Hashtag oder jeder Suchanfrage.

connected line
Automatisch auf Slack posten

Jedes neue Video wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den TikTok to Slack Bot wählen?

24/7 Automatisierte Buchung
24/7 Automatisierte Buchung

Verpasse nie ein Video. Ihr Bot überwacht TikTok rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie den TikTok to Slack Bot ein

stepsStep1Title

TikTok verbinden

1

Geben Sie eine beliebige TikTok-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

stepsStep2Title

Schlupf verbinden

2

Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.

stepsStep3Title

Automatisierung genießen

3

Neue Videos werden automatisch in Slack angezeigt. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
TikTok + Slack-Integration

Der einfachste Weg, TikTok-Videos automatisch auf Slack zu teilen. Zuverlässig von Marketing-Teams, Agenturen und Marken weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für TikTok to Slack Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Videoaustausch zwischen TikTok und Slack zu automatisieren.

benefitsCard1Title

Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Videos werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack gepostet.

benefitsCard2Title

Intelligente Schlüsselwort-Filter

Schließen Sie Videos nach Stichwort, Hashtag oder Untertitel ein oder aus. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.

benefitsCard3Title

Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Videos in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Miniaturansichten, Links und umfangreichen Anhängen an.

benefitsCard4Title

Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Videos über einen einzigen Feed an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche.

TikTok zu Slack in Aktion sehen

Neues Video hochgeladen
Neues Video hochgeladen
Automatisiert
Sofort in Slack geteilt
Sofort in Slack geteilt

Wer nutzt den TikTok to Slack Bot?

Teams für soziale Medien und Marketing
Teams für soziale Medien und Marketing

Verfolgen Sie Inhalte von Mitbewerbern, Influencer-Partnerschaften und virale Trends. Erhalten Sie sofortige Warnmeldungen in Ihrem Teamkanal.

Kreativ- und Inhaltsteams
Kreativ- und Inhaltsteams

Teilen Sie Trendinspirationen und virale Inhalte automatisch mit Ihrem Kreativteam. Bleiben Sie den Trends voraus.

Marken- und PR-Teams
Marken- und PR-Teams

Überwachen Sie Markenerwähnungen, Hashtags und Influencer-Inhalte. Teilen Sie Updates direkt auf den Team-Kanälen.

Häufig gestellte Fragen: TikTok zu Slack Bot

Wie kann ich TikTok mit Slack verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige TikTok-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der TikTok-zu-Slack-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Videos?
Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Videos. Wenn ein neues Video entdeckt wird, wird es innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Videos auf Slack gepostet werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Videos auf der Grundlage von Untertiteln, Hashtags oder Ton ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Engagement-Metriken filtern.
Kann ich anpassen, wie Videos in Slack angezeigt werden?
Ja! Passen Sie die Formatierung der Nachricht an, einschließlich Titel, Miniaturansicht, Beschriftung und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.
Funktioniert es mit TikTok-Profilen und Hashtags?
Ja, unser Bot unterstützt TikTok-Profile und Hashtag-Feeds. Verfolgen Sie Schöpfer, Marken oder Trendthemen automatisch.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Slack-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Slack-Bot
Integration einrichten
TikTok to Slack-Bot
Integration einrichten
YouTube to Slack-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar