TikTok Slack Bot

Wie kann ich TikTok mit Slack verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige TikTok-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der TikTok-zu-Slack-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Videos? Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Videos. Wenn ein neues Video entdeckt wird, wird es innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.

Kann ich filtern, welche Videos auf Slack gepostet werden? Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Videos auf der Grundlage von Untertiteln, Hashtags oder Ton ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Engagement-Metriken filtern.

Kann ich anpassen, wie Videos in Slack angezeigt werden? Ja! Passen Sie die Formatierung der Nachricht an, einschließlich Titel, Miniaturansicht, Beschriftung und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.