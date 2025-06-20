Gestalten Sie Ihre Geschichten mit dem Magazin-Widget
Zeigen Sie Ihre Inhalte in einem klaren, redaktionellen Layout mit Bildern, Überschriften und kurzen Vorschauen an. Keine Codierung erforderlich.Mein Magazin-Widget erstellen
Warum das Magazin-Widget?
Mit dem Magazin können Sie Inhalte in einem übersichtlichen, auffälligen Format bereitstellen, das sich schnell einrichten und leicht lesen lässt.
Visuell reichhaltiges Layout
Zeigen Sie Geschichten mit Bildern, klaren Titeln und kurzen Vorschauen, die den Leser anziehen.
Mehrere Quellen
Mischen Sie Beiträge aus verschiedenen Quellen zu einem gleichmäßigen Strom.
Besseres Leseerlebnis
Fesseln Sie die Leser mit einem übersichtlichen Layout, das einfach zu durchblättern ist.
Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden
Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.
Instagram Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.
LinkedIn-Widget
Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.
X Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.
TikTok-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.
YouTube-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.
Facebook-Widget
Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.
Google Nachrichten Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Widget für Themen
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Reddit-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.
Bluesky Widget
Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.
Telegramm-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.
& Mehr
Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.
Hauptmerkmale des Magazin-Widgets
In Sekundenschnelle einsatzbereit
Wenn Sie einen Web-Feed erstellen, wird gleichzeitig Ihr Magazin-Widget erstellt. Keine zusätzliche Einrichtung erforderlich.
Erweiterte Filter
Blenden Sie unerwünschte Inhalte aus, blockieren Sie Schlüsselwörter, und entfernen Sie Duplikate, um ein sauberes Erscheinungsbild zu erzielen.
Leicht anpassbar
Passen Sie Layouts, Abstände und Stile an Ihre Website an.
Ansprechbar durch Design
Passt sich automatisch an Desktop, Tablet und Handy an.
Keine Kodierung erforderlich
Kopieren Sie ein Codeschnipsel, fügen Sie es in Ihre Website ein und sehen Sie es sofort live.
Ihr Magazin-Widget in 3 Schritten
generateTitle1
Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Magazin-Widget automatisch erstellt.
Magazin anpassen2
Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.
Zur Website hinzufügen3
Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.
Was Sie mit dem Magazin-Widget erhalten
Geschichten mit Stil präsentieren
Verleihen Sie Ihren Inhalten ein professionelles Aussehen, das Vertrauen schafft und das Interesse der Leser weckt.
Abruf aus mehreren Quellen
Führen Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen zu einer kohärenten und ansprechenden Ansicht zusammen.
Halten Sie Ihre Leser bei der Stange
Erhöhen Sie die Verweildauer der Besucher mit einem Layout, das leicht zu erkunden ist und zum Anklicken einlädt.
Passend zu Ihrer Marke
Passen Sie Schriftarten, Farben und Stile an, damit sich das Widget wie ein Teil Ihrer Website anfühlt.
Schnelles Laden, reibungsloser Bildlauf
Es ist leichtgewichtig, so dass die Seiten schnell geladen werden und ohne Verzögerung laufen.
Start in Minutenschnelle
Keine Kodierung erforderlich. Einfach anpassen und eine einzige Codezeile einfügen.
Beliebteste Website-Baukästen
Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.
Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.
Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.
Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.
Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.
Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.
Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.
Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.
Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.
Wer verwendet das Magazin-Widget?
Perfekt für Teams, Autoren und Verlage, die Inhalte in einem sauberen, redaktionellen Layout ohne zusätzlichen Aufwand freigeben möchten.
Medien- und Nachrichtenseiten
Präsentieren Sie aktuelle Nachrichten und Reportagen in einem professionellen Format.
Blogger
Präsentieren Sie Ihre Beiträge in einer Form, die zum Stöbern anregt.
Elektronischer Geschäftsverkehr
Heben Sie Produkte oder Kollektionen in einem ausgefeilten, redaktionellen Stil hervor.
Unternehmens-Websites
Teilen Sie Aktualisierungen, Fallstudien oder Teamneuigkeiten in einem übersichtlichen Format.
Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit
Das Magazin-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.
Schnelle Leistung
Entwickelt für schnelle Ladezeiten, um Besucher zu binden und Absprungraten zu reduzieren.
SEO-freundliches Markup
Strukturiertes HTML stellt sicher, dass Suchmaschinen Ihren Inhalt leicht indizieren können.
WCAG-konform
Vollständig zugänglich für alle Nutzer, einschließlich derjenigen, die unterstützende Technologien verwenden.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
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