Gestalten Sie Ihre Geschichten mit dem Magazin-Widget

Zeigen Sie Ihre Inhalte in einem klaren, redaktionellen Layout mit Bildern, Überschriften und kurzen Vorschauen an. Keine Codierung erforderlich.

Mein Magazin-Widget erstellen
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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt

Warum das Magazin-Widget?

Mit dem Magazin können Sie Inhalte in einem übersichtlichen, auffälligen Format bereitstellen, das sich schnell einrichten und leicht lesen lässt.

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Visuell reichhaltiges Layout

Zeigen Sie Geschichten mit Bildern, klaren Titeln und kurzen Vorschauen, die den Leser anziehen.

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Mehrere Quellen

Mischen Sie Beiträge aus verschiedenen Quellen zu einem gleichmäßigen Strom.

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Besseres Leseerlebnis

Fesseln Sie die Leser mit einem übersichtlichen Layout, das einfach zu durchblättern ist.

Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden

Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.

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Instagram Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.

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LinkedIn-Widget

Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.

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X Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.

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TikTok-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.

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YouTube-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.

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Facebook-Widget

Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Google Nachrichten Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

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Widget für Themen

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

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Reddit-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.

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Bluesky Widget

Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.

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Telegramm-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.

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& Mehr

Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.

Hauptmerkmale des Magazin-Widgets

In Sekundenschnelle einsatzbereit

Wenn Sie einen Web-Feed erstellen, wird gleichzeitig Ihr Magazin-Widget erstellt. Keine zusätzliche Einrichtung erforderlich.

In Sekundenschnelle einsatzbereit

Erweiterte Filter

Blenden Sie unerwünschte Inhalte aus, blockieren Sie Schlüsselwörter, und entfernen Sie Duplikate, um ein sauberes Erscheinungsbild zu erzielen.

Erweiterte Filter

Leicht anpassbar

Passen Sie Layouts, Abstände und Stile an Ihre Website an.

Leicht anpassbar

Ansprechbar durch Design

Passt sich automatisch an Desktop, Tablet und Handy an.

Ansprechbar durch Design

Keine Kodierung erforderlich

Kopieren Sie ein Codeschnipsel, fügen Sie es in Ihre Website ein und sehen Sie es sofort live.

Keine Kodierung erforderlich

Ihr Magazin-Widget in 3 Schritten

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1

Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Magazin-Widget automatisch erstellt.

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Magazin anpassen

2

Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.

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Zur Website hinzufügen

3

Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.

Meinen Feed generieren

Was Sie mit dem Magazin-Widget erhalten

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Geschichten mit Stil präsentieren

Verleihen Sie Ihren Inhalten ein professionelles Aussehen, das Vertrauen schafft und das Interesse der Leser weckt.

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Abruf aus mehreren Quellen

Führen Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen zu einer kohärenten und ansprechenden Ansicht zusammen.

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Halten Sie Ihre Leser bei der Stange

Erhöhen Sie die Verweildauer der Besucher mit einem Layout, das leicht zu erkunden ist und zum Anklicken einlädt.

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Passend zu Ihrer Marke

Passen Sie Schriftarten, Farben und Stile an, damit sich das Widget wie ein Teil Ihrer Website anfühlt.

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Schnelles Laden, reibungsloser Bildlauf

Es ist leichtgewichtig, so dass die Seiten schnell geladen werden und ohne Verzögerung laufen.

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Start in Minutenschnelle

Keine Kodierung erforderlich. Einfach anpassen und eine einzige Codezeile einfügen.

Beliebteste Website-Baukästen

Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.

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Shopify

Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.

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Wix

Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.

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HTML

Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.

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WordPress

Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.

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Squarespace

Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.

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Weebly

Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.

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Drupal

Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.

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Joomla

Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.

Wer verwendet das Magazin-Widget?

Perfekt für Teams, Autoren und Verlage, die Inhalte in einem sauberen, redaktionellen Layout ohne zusätzlichen Aufwand freigeben möchten.

useCasesGlobalSearchTitle

Medien- und Nachrichtenseiten

Präsentieren Sie aktuelle Nachrichten und Reportagen in einem professionellen Format.

useCasesPeopleTitle

Blogger

Präsentieren Sie Ihre Beiträge in einer Form, die zum Stöbern anregt.

useCasesBookSquareTitle

Elektronischer Geschäftsverkehr

Heben Sie Produkte oder Kollektionen in einem ausgefeilten, redaktionellen Stil hervor.

useCasesCourtHouseTitle

Unternehmens-Websites

Teilen Sie Aktualisierungen, Fallstudien oder Teamneuigkeiten in einem übersichtlichen Format.

Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit

Das Magazin-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.

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Schnelle Leistung

Entwickelt für schnelle Ladezeiten, um Besucher zu binden und Absprungraten zu reduzieren.

SEOTitle

SEO-freundliches Markup

Strukturiertes HTML stellt sicher, dass Suchmaschinen Ihren Inhalt leicht indizieren können.

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WCAG-konform

Vollständig zugänglich für alle Nutzer, einschließlich derjenigen, die unterstützende Technologien verwenden.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

Kann ich Inhalte aus verschiedenen Quellen in einem Magazin kombinieren?
Ja, Sie können unsere Bündelungsfunktion nutzen, um Beiträge aus verschiedenen Quellen in einem Feed zusammenzufassen, so dass Sie Artikel aus dem gesamten Web an einem einzigen Ort präsentieren können.
Wird das Magazin automatisch aktualisiert?
Ja, sobald Sie Ihre Feeds eingerichtet haben, wird das Widget automatisch aktualisiert, um die neuesten Beiträge ohne manuelle Aktualisierung anzuzeigen.
Kann ich das Design an meine Website anpassen?
Ja! Klicken Sie einfach auf "Anpassen" und fangen Sie an, herumzuklicken. Sie können Farben, Schriftarten und Layouts ändern, bis es genau so aussieht, wie Sie es wollen. Keine Designkenntnisse erforderlich.
Ist zum Einbetten des Magazins eine Programmierung erforderlich?
Nein. Kopieren Sie einfach den Einbettungscode und fügen Sie ihn auf Ihrer Website ein, und das Widget wird sofort aktiviert.

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