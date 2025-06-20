Gestalten Sie Ihre Geschichten mit dem Magazin-Widget

Kann ich Inhalte aus verschiedenen Quellen in einem Magazin kombinieren? Ja, Sie können unsere Bündelungsfunktion nutzen, um Beiträge aus verschiedenen Quellen in einem Feed zusammenzufassen, so dass Sie Artikel aus dem gesamten Web an einem einzigen Ort präsentieren können.

Wird das Magazin automatisch aktualisiert? Ja, sobald Sie Ihre Feeds eingerichtet haben, wird das Widget automatisch aktualisiert, um die neuesten Beiträge ohne manuelle Aktualisierung anzuzeigen.

Kann ich das Design an meine Website anpassen? Ja! Klicken Sie einfach auf "Anpassen" und fangen Sie an, herumzuklicken. Sie können Farben, Schriftarten und Layouts ändern, bis es genau so aussieht, wie Sie es wollen. Keine Designkenntnisse erforderlich.