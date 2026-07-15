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LinkedIn zu E-Mail-Bot
Automation Bot

LinkedIn zu E-Mail-Bot: Erhalten Sie Updates in Ihrem Posteingang

Erhalten Sie automatisch LinkedIn-Unternehmensupdates, Newsletter und Stellenausschreibungen per E-Mail. Überwachen Sie jede Unternehmensseite oder jeden Newsletter und lassen Sie sich die Inhalte in Ihren Posteingang liefern. Keine Codierung erforderlich.

LinkedIn-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder LinkedIn-Unternehmensseite, jedem Newsletter oder jeder Stellenausschreibung.

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Zustellung per E-Mail

Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren E-Mail-Posteingang gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den LinkedIn to Email Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Warnungen
Automatisierte 24/7-Warnungen

Verpassen Sie keine Unternehmensaktualisierungen. Ihr Bot überwacht die LinkedIn-Seiten rund um die Uhr und sendet Updates automatisch an Ihre E-Mail.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie einen LinkedIn E-Mail-Bot ein

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Verbinden LinkedIn

1

Geben Sie eine beliebige LinkedIn-Unternehmensseite, einen Newsletter oder die URL einer Stellenausschreibung ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Ihre E-Mail hinzufügen

2

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Aktualisierungen zu erhalten. Dauert nur 30 Sekunden.

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Automatisierung genießen

3

Die Nachrichten kommen automatisch in Ihrem Posteingang an. Sie können Filter, die Häufigkeit der Zusammenfassung und die E-Mail-Formatierung anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
LinkedIn + E-Mail-Integration

Der einfachste Weg, LinkedIn-Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten. Vertraut von Vertriebsteams, Personalvermittlern und Fachleuten weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für die LinkedIn-E-Mail-Automatisierung

Alles, was Sie brauchen, um die Zustellung von Inhalten von LinkedIn an Ihren Posteingang zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung in Ihrem Posteingang angezeigt.

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Intelligente Inhaltsfilter

Sie können Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur das, was am wichtigsten ist.

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Verdauungsoptionen

Wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen. Bestimmen Sie, wann und wie Sie Updates erhalten.

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Unterstützung mehrerer E-Mails

Senden Sie Updates an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten von einer einzigen LinkedIn-Quelle aus.

Sehen Sie LinkedIn to Email in Aktion

Neuer LinkedIn-Beitrag veröffentlicht
Neuer LinkedIn-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofortige Zustellung an Ihren Posteingang
Sofortige Zustellung an Ihren Posteingang

Wer nutzt den LinkedIn to Email Bot?

Vertrieb und Geschäftsentwicklung
Vertrieb und Geschäftsentwicklung

Verfolgen Sie Aktualisierungen des Zielunternehmens in Ihrem Posteingang. Überwachen Sie Interessenten und Kunden auf Kaufsignale und Neuigkeiten.

Rekrutierung von Teams
Rekrutierung von Teams

Erhalten Sie Stellenausschreibungen und Inhalte zur Unternehmenskultur per E-Mail. Bleiben Sie über Einstellungstrends auf dem Laufenden.

Führungskräfte & Analysten
Führungskräfte & Analysten

Überwachen Sie Updates von Wettbewerbern und der Branche, ohne sich bei LinkedIn anzumelden. Lassen Sie sich Briefings an Ihren Posteingang schicken.

Häufig gestellte Fragen: LinkedIn zu E-Mail-Bot

Wie verbinde ich LinkedIn mit E-Mail?
Geben Sie einfach die URL einer beliebigen LinkedIn-Unternehmensseite, eines Newsletters oder einer Stellenausschreibung ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Wie viel kostet der LinkedIn to Email Bot?
Wir bieten flexible Preispläne ab 9,99 $/Monat. Alle Tarife beinhalten Automatisierungsfunktionen, und höhere Stufen schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Wenn ein neuer Inhalt entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden an Ihre E-Mail gesendet.
Kann ich filtern, welche Beiträge an meine E-Mail geschickt werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Inhalt, Typ oder Engagement-Metriken ein- oder auszuschließen.
Kann ich einstellen, wie Beiträge in E-Mails erscheinen?
Ja! Passen Sie das E-Mail-Format an, einschließlich der Betreffzeilen, des Inhaltslayouts und der enthaltenen Elemente wie Bilder und Links.
Funktioniert es mit Unternehmensseiten, Newslettern und Stellenausschreibungen?
Ja, unser Bot unterstützt LinkedIn-Unternehmensseiten, Newsletter und Stellenausschreibungen. Verfolgen Sie alle öffentlichen LinkedIn-Inhalte.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

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Google Nachrichten to E-Mail-Bot
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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar