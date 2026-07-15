Alles, was Sie brauchen, um die Zustellung von Inhalten von LinkedIn an Ihren Posteingang zu automatisieren.

Aktualisierungen in Echtzeit Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung in Ihrem Posteingang angezeigt.

Intelligente Inhaltsfilter Sie können Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur das, was am wichtigsten ist.

Verdauungsoptionen Wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen. Bestimmen Sie, wann und wie Sie Updates erhalten.