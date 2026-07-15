LinkedIn zu E-Mail-Bot: Erhalten Sie Updates in Ihrem Posteingang
Erhalten Sie automatisch LinkedIn-Unternehmensupdates, Newsletter und Stellenausschreibungen per E-Mail. Überwachen Sie jede Unternehmensseite oder jeden Newsletter und lassen Sie sich die Inhalte in Ihren Posteingang liefern. Keine Codierung erforderlich.
LinkedIn-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder LinkedIn-Unternehmensseite, jedem Newsletter oder jeder Stellenausschreibung.
Zustellung per E-Mail
Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren E-Mail-Posteingang gesendet.
Warum den LinkedIn to Email Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Warnungen
Verpassen Sie keine Unternehmensaktualisierungen. Ihr Bot überwacht die LinkedIn-Seiten rund um die Uhr und sendet Updates automatisch an Ihre E-Mail.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie einen LinkedIn E-Mail-Bot ein
Verbinden LinkedIn1
Geben Sie eine beliebige LinkedIn-Unternehmensseite, einen Newsletter oder die URL einer Stellenausschreibung ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Ihre E-Mail hinzufügen2
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Aktualisierungen zu erhalten. Dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Die Nachrichten kommen automatisch in Ihrem Posteingang an. Sie können Filter, die Häufigkeit der Zusammenfassung und die E-Mail-Formatierung anpassen.
LinkedIn + E-Mail-Integration
Der einfachste Weg, LinkedIn-Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten. Vertraut von Vertriebsteams, Personalvermittlern und Fachleuten weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für die LinkedIn-E-Mail-Automatisierung
Alles, was Sie brauchen, um die Zustellung von Inhalten von LinkedIn an Ihren Posteingang zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung in Ihrem Posteingang angezeigt.
Intelligente Inhaltsfilter
Sie können Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur das, was am wichtigsten ist.
Verdauungsoptionen
Wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen. Bestimmen Sie, wann und wie Sie Updates erhalten.
Unterstützung mehrerer E-Mails
Senden Sie Updates an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten von einer einzigen LinkedIn-Quelle aus.
Sehen Sie LinkedIn to Email in Aktion
Wer nutzt den LinkedIn to Email Bot?
Vertrieb und Geschäftsentwicklung
Verfolgen Sie Aktualisierungen des Zielunternehmens in Ihrem Posteingang. Überwachen Sie Interessenten und Kunden auf Kaufsignale und Neuigkeiten.
Rekrutierung von Teams
Erhalten Sie Stellenausschreibungen und Inhalte zur Unternehmenskultur per E-Mail. Bleiben Sie über Einstellungstrends auf dem Laufenden.
Führungskräfte & Analysten
Überwachen Sie Updates von Wettbewerbern und der Branche, ohne sich bei LinkedIn anzumelden. Lassen Sie sich Briefings an Ihren Posteingang schicken.
Häufig gestellte Fragen: LinkedIn zu E-Mail-Bot
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