TikTok Email Bot

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TikTok to Email Bot
Automation Bot

TikTok zu E-Mail-Bot: Erhalten Sie Videos in Ihrem Posteingang

Erhalten Sie neue TikTok-Videos direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jedes TikTok-Profil oder jeden Hashtag - und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

TikTok-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem TikTok-Profil, Hashtag oder jeder Suchanfrage.

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Automatisch an E-Mail senden

Jedes neue Video wird automatisch in Ihrem E-Mail-Posteingang oder in der Übersicht angezeigt.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den TikTok to Email Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Warnungen
Automatisierte 24/7-Warnungen

Verpassen Sie kein Video. Lassen Sie sich per E-Mail über neue Uploads von Künstlern benachrichtigen, die Ihnen am wichtigsten sind.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie den TikTok-E-Mail-Bot ein

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TikTok verbinden

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Geben Sie eine beliebige TikTok-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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E-Mail verbinden

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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.

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Automatisierung genießen

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Neue Videos landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
TikTok + E-Mail-Integration

Der einfachste Weg, um TikTok-Benachrichtigungen in Ihrem Posteingang zu erhalten. Perfekt, um Schöpfer, Trends und Inhalte der Konkurrenz zu verfolgen.

Leistungsstarke Funktionen für TikTok to Email Automation

Alles, was Sie brauchen, um Video-Benachrichtigungen direkt per E-Mail zu automatisieren.

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Sofort- oder Verdauungsmodus

Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Schließen Sie Videos nach Stichwort, Hashtag oder Untertitel ein oder aus. Erhalten Sie nur die relevantesten Inhalte.

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Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen

Steuern Sie, wie Videos in E-Mails angezeigt werden. Fügen Sie Miniaturbilder, Links und formatierte Beschreibungen ein.

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Mehrere E-Mail-Adressen

Senden Sie Videowarnungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten über einen einzigen Feed.

TikTok to Email in Aktion sehen

Neues Video hochgeladen
Neues Video hochgeladen
Automatisiert
Sofortige Zustellung in den Posteingang
Sofortige Zustellung in den Posteingang

Wer nutzt den TikTok to Email Bot?

Trendbeobachter & Vermarkter
Trendbeobachter & Vermarkter

Verfolgen Sie virale Trends und Inhalte der Konkurrenz, ohne sich bei TikTok anzumelden. Bleiben Sie per E-Mail informiert.

Marken- und Influencer-Manager
Marken- und Influencer-Manager

Überwachen Sie Partnerschaften mit Influencern und Markenbotschaftern. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über neue Kollaborationen.

Inhaltsforscher
Inhaltsforscher

Verfolgen Sie Schöpfer, Trends und virale Inhalte. Archivieren Sie wichtige Videos in Ihrer E-Mail zur Analyse.

Häufig gestellte Fragen: TikTok zu E-Mail-Bot

Wie verbinde ich TikTok mit E-Mail?
Geben Sie einfach eine beliebige TikTok-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der TikTok-E-Mail-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Videos?
Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Videos. Sie können sofortige E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten, je nach Ihrer Präferenz.
Kann ich filtern, welche Videos an meine E-Mail geschickt werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Videos auf der Grundlage von Untertiteln, Hashtags oder Ton ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Engagement-Metriken filtern.
Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten?
Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Die Übersichts-E-Mails fassen alle neuen Videos in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.
Funktioniert es mit TikTok-Profilen und Hashtags?
Ja, unser Bot unterstützt TikTok-Profile und Hashtag-Feeds. Verfolgen Sie Schöpfer, Marken oder Trendthemen automatisch.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to E-Mail-Bot
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Google Nachrichten to E-Mail-Bot
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TikTok to E-Mail-Bot
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YouTube to E-Mail-Bot
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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar