TikTok Email Bot

Wie verbinde ich TikTok mit E-Mail? Geben Sie einfach eine beliebige TikTok-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der TikTok-E-Mail-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Videos? Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Videos. Sie können sofortige E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten, je nach Ihrer Präferenz.

Kann ich filtern, welche Videos an meine E-Mail geschickt werden? Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Videos auf der Grundlage von Untertiteln, Hashtags oder Ton ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Engagement-Metriken filtern.

Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten? Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Die Übersichts-E-Mails fassen alle neuen Videos in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.