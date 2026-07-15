Bots
LinkedIn zu Telegram Bot
Automation Bot

LinkedIn an Telegram Bot: Updates sofort automatisch teilen

Posten Sie automatisch LinkedIn-Unternehmensaktualisierungen, Newsletter und Stellenausschreibungen in Ihrem Telegram-Kanal oder Ihrer Gruppe. Überwachen Sie jede Unternehmensseite oder jeden Newsletter - teilen Sie Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

LinkedIn-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder LinkedIn-Unternehmensseite, jedem Newsletter oder jeder Stellenausschreibung.

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Automatisch in Telegram posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den LinkedIn zu Telegram Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpassen Sie keine Unternehmens-Updates. Ihr Bot überwacht die LinkedIn-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Telegram.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Wie man einen LinkedIn zu Telegram Bot einrichtet

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Verbinden LinkedIn

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Geben Sie eine beliebige LinkedIn-Unternehmensseite, einen Newsletter oder die URL einer Stellenausschreibung ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Telegramm verbinden

2

Füge unseren Bot zu deinem Telegram-Kanal oder deiner Gruppe hinzu. Dauert nur 30 Sekunden.

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Automatisierung genießen

3

Beiträge erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
LinkedIn + Telegramm Integration

Der einfachste Weg, LinkedIn-Updates automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Vertriebsteams, Personalvermittlern und professionellen Communities weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für LinkedIn to Telegram Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen LinkedIn und Telegram zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram geteilt.

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Intelligente Inhaltsfilter

Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein oder aus. Teilen Sie nur das, was am wichtigsten ist.

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Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Telegram erscheinen. Passen Sie Nachrichten mit Text, Bildern und umfangreichen Formatierungen an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Beiträge an mehrere Telegram-Kanäle oder -Gruppen von einer einzigen LinkedIn-Quelle aus.

LinkedIn zu Telegram in Aktion sehen

Neuer LinkedIn-Beitrag veröffentlicht
Neuer LinkedIn-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Telegram geteilt
Sofort in Telegram geteilt

Wer nutzt den LinkedIn zu Telegram Bot?

Vertrieb und Geschäftsentwicklung
Vertrieb und Geschäftsentwicklung

Verfolgen Sie die Aktualisierungen des Zielunternehmens in Telegram. Beobachten Sie Interessenten und Kunden auf Kaufsignale und Neuigkeiten.

Rekrutierung von Teams
Rekrutierung von Teams

Teilen Sie Stellenausschreibungen und Inhalte zur Unternehmenskultur mit Ihrem Recruiting-Kanal. Bleiben Sie über Einstellungstrends auf dem Laufenden.

Professionelle Gemeinschaften
Professionelle Gemeinschaften

Informieren Sie Ihre Telegram-Community über Branchennachrichten, Newsletter und Thought Leadership-Inhalte.

Häufig gestellte Fragen: LinkedIn zu Telegram Bot

Wie kann ich LinkedIn mit Telegram verbinden?
Geben Sie einfach die URL einer beliebigen LinkedIn-Unternehmensseite, eines Newsletters oder einer Stellenausschreibung ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Fügen Sie dann unseren Bot zu Ihrem Telegram-Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Wie viel kostet der LinkedIn zu Telegram Bot?
Wir bieten flexible Preispläne ab 9,99 $/Monat. Alle Tarife beinhalten Automatisierungsfunktionen, und höhere Stufen schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen auf allen Plänen. Wenn ein neuer Inhalt entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden auf Ihrem Telegram-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Beiträge auf Telegram geteilt werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Inhalt, Typ oder Engagement-Metriken ein- oder auszuschließen.
Kann ich einstellen, wie Beiträge in Telegram erscheinen?
Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Text, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und konfigurieren Sie, wie der Inhalt angezeigt wird.
Funktioniert es mit Unternehmensseiten, Newslettern und Stellenausschreibungen?
Ja, unser Bot unterstützt LinkedIn-Unternehmensseiten, Newsletter und Stellenausschreibungen. Verfolgen Sie alle öffentlichen LinkedIn-Inhalte.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Telegramm-Bot
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Google Nachrichten to Telegramm-Bot
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YouTube to Telegramm-Bot
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Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar