LinkedIn an Telegram Bot: Updates sofort automatisch teilen
Posten Sie automatisch LinkedIn-Unternehmensaktualisierungen, Newsletter und Stellenausschreibungen in Ihrem Telegram-Kanal oder Ihrer Gruppe. Überwachen Sie jede Unternehmensseite oder jeden Newsletter - teilen Sie Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
LinkedIn-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder LinkedIn-Unternehmensseite, jedem Newsletter oder jeder Stellenausschreibung.
Automatisch in Telegram posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe gesendet.
Warum den LinkedIn zu Telegram Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpassen Sie keine Unternehmens-Updates. Ihr Bot überwacht die LinkedIn-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Telegram.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man einen LinkedIn zu Telegram Bot einrichtet
Verbinden LinkedIn1
Geben Sie eine beliebige LinkedIn-Unternehmensseite, einen Newsletter oder die URL einer Stellenausschreibung ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Telegramm verbinden2
Füge unseren Bot zu deinem Telegram-Kanal oder deiner Gruppe hinzu. Dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Beiträge erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung an.
LinkedIn + Telegramm Integration
Der einfachste Weg, LinkedIn-Updates automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Vertriebsteams, Personalvermittlern und professionellen Communities weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für LinkedIn to Telegram Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen LinkedIn und Telegram zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram geteilt.
Intelligente Inhaltsfilter
Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein oder aus. Teilen Sie nur das, was am wichtigsten ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Telegram erscheinen. Passen Sie Nachrichten mit Text, Bildern und umfangreichen Formatierungen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge an mehrere Telegram-Kanäle oder -Gruppen von einer einzigen LinkedIn-Quelle aus.
LinkedIn zu Telegram in Aktion sehen
Wer nutzt den LinkedIn zu Telegram Bot?
Vertrieb und Geschäftsentwicklung
Verfolgen Sie die Aktualisierungen des Zielunternehmens in Telegram. Beobachten Sie Interessenten und Kunden auf Kaufsignale und Neuigkeiten.
Rekrutierung von Teams
Teilen Sie Stellenausschreibungen und Inhalte zur Unternehmenskultur mit Ihrem Recruiting-Kanal. Bleiben Sie über Einstellungstrends auf dem Laufenden.
Professionelle Gemeinschaften
Informieren Sie Ihre Telegram-Community über Branchennachrichten, Newsletter und Thought Leadership-Inhalte.
Häufig gestellte Fragen: LinkedIn zu Telegram Bot
Möchten Sie noch mehr automatisieren?
Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf
Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?
Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.
Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar