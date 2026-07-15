Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen LinkedIn und Telegram zu automatisieren.

Aktualisierungen in Echtzeit Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram geteilt.

Intelligente Inhaltsfilter Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein oder aus. Teilen Sie nur das, was am wichtigsten ist.

Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung Steuern Sie, wie Beiträge in Telegram erscheinen. Passen Sie Nachrichten mit Text, Bildern und umfangreichen Formatierungen an.