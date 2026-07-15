Instagram Email Bot

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Instagram to Email Bot
Automation Bot

Instagram zu E-Mail Bot: Erhalten Sie Posts in Ihrem Posteingang

Erhalten Sie neue Instagram-Posts direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jedes Instagram-Profil und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Instagram-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jedem öffentlichen Instagram-Profil oder Hashtag.

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Automatisch an E-Mail senden

Jeder neue Beitrag wird automatisch in Ihrem E-Mail-Posteingang oder in der Übersicht angezeigt.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum sollten Sie sich für den Instagram to Email Bot entscheiden?

Automatisierte 24/7-Warnungen
Automatisierte 24/7-Warnungen

Verpassen Sie nie wieder einen Beitrag. Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen über neue Inhalte von Konten, die Ihnen am wichtigsten sind.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie einen Instagram-E-Mail-Bot ein

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Instagram verbinden

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Geben Sie eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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E-Mail verbinden

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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.

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Automatisierung genießen

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Neue Beiträge landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Instagram + E-Mail-Integration

Der einfachste Weg, Instagram-Benachrichtigungen in Ihrem Posteingang zu erhalten. Perfekt für die Überwachung von Konkurrenten, Influencern und Markenkonten.

Leistungsstarke Funktionen für die Instagram-E-Mail-Automatisierung

Alles, was Sie brauchen, um Postwarnungen direkt an Ihre E-Mail zu automatisieren.

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Sofort- oder Verdauungsmodus

Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Beiträge nach Stichwort, Hashtag oder Bildunterschrift ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur die relevantesten Inhalte.

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Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen

Steuern Sie, wie Beiträge in E-Mails erscheinen. Fügen Sie Bilder, Beschriftungen und formatierten Text ein.

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Mehrere E-Mail-Adressen

Senden Sie Post-Alerts an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten über einen einzigen Feed.

Instagram zu E-Mail in Aktion sehen

Neuer Beitrag hochgeladen
Neuer Beitrag hochgeladen
Automatisiert
Sofortige Zustellung in den Posteingang
Sofortige Zustellung in den Posteingang

Wer nutzt den Instagram-E-Mail-Bot?

Marketing-Fachleute
Marketing-Fachleute

Verfolgen Sie Konkurrenten und Influencer-Aktivitäten, ohne sich bei Instagram anzumelden. Bleiben Sie per E-Mail informiert.

Marken-Manager
Marken-Manager

Überwachen Sie Markenbotschafter und Partnerschaftskonten. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über neue Kollaborationen.

Forscher und Analysten
Forscher und Analysten

Verfolgen Sie Branchenführer, Trends und Kampagnen. Archivieren Sie wichtige Beiträge in Ihrer E-Mail zur Analyse.

Häufig gestellte Fragen: Instagram zu E-Mail-Bot

Wie verbinde ich Instagram mit E-Mail?
Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Instagram-zu-E-Mail-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Sie können je nach Wunsch Sofort-E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten.
Kann ich filtern, welche Beiträge an meine E-Mail geschickt werden?
Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Beschriftungen, Hashtags oder Inhaltstypen ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp filtern.
Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten?
Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Digest-E-Mails fassen alle neuen Beiträge in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.
Funktioniert es mit Instagram-Profilen und Hashtags?
Ja, unser Bot unterstützt öffentliche Instagram-Profile und Hashtag-Feeds. Verfolgen Sie Schöpfer, Marken oder Trendthemen automatisch.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to E-Mail-Bot
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Google Nachrichten to E-Mail-Bot
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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar