Instagram Email Bot

Wie verbinde ich Instagram mit E-Mail? Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Instagram-Profil-URL oder einen Hashtag ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der Instagram-zu-E-Mail-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen? Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Sie können je nach Wunsch Sofort-E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten.

Kann ich filtern, welche Beiträge an meine E-Mail geschickt werden? Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Beschriftungen, Hashtags oder Inhaltstypen ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp filtern.

Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten? Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Digest-E-Mails fassen alle neuen Beiträge in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.