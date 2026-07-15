Lösungen
Verwandeln Sie jede Webquelle in
Verwertbare RSS-Feeds
RSS.app konvertiert Websites, soziale Medien, Nachrichtenquellen und mehr in strukturierte RSS-Feeds, die automatisch aktualisiert werden. Leiten Sie die Daten an Slack, Discord, Telegram, E-Mail oder ein anderes Tool weiter, das Ihr Team verwendet.
1M+
Aktive RSS-Feeds
100M+
Verarbeitete Artikel
15 min
Häufigkeit der Aktualisierung
99.9%
Betriebszeit-Zuverlässigkeit
Überwachung der Marke
Verfolgen Sie soziale Erwähnungen über Reddit, Google News, Bewertungsplattformen und Tausende anderer Quellen. Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald jemand über Ihre Marke spricht.
- Überwachung von Reddit und Foren
- Google News-Verfolgung
- Plattformwarnungen überprüfen
- Slack/Discord-Zustellung in Echtzeit
Überwachung von Wettbewerbern
Beobachten Sie Blogs von Mitbewerbern, LinkedIn-Seiten, Stellenausschreibungen, Preisänderungen, Newsletter und Medienberichte. Fassen Sie alles in einem Feed zusammen.
- Erkennung von Änderungen der Preisseite
- Verfolgung von Blog- und Produktaktualisierungen
- LinkedIn Job- und Unternehmensposts
- Mitbewerber-Feeds aus mehreren Quellen
Interne Kommunikation
Liefern Sie automatisch Unternehmensnachrichten, Branchen-Updates und Kundenfeedback in Slack, Discord, Telegram und Ihr Intranet.
- Weiterleitung von sozialen Medien des Unternehmens
- Stimme des Kunden - Feeds
- Industrie- und Marktradar
- Lerninhalte für Mitarbeiter
Überwachung von Recht, Patenten und geistigem Eigentum
Automatisieren Sie juristische Informationen, indem Sie Patentanmeldungen, regulatorische Änderungen, Gerichtstermine und juristische Nachrichten überwachen. Erhalten Sie Warnungen, bevor Fristen verstreichen.
- Verfolgung von Patenten und Marken
- Warnungen zur Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen
- Überwachung der Gerichtskosten
- IP-Intelligenz der Wettbewerber
Überwachung der Nachrichten
Überwachen Sie automatisch Nachrichtenquellen, Branchenpublikationen, Newsletter und Medienberichte. Fassen Sie Schlagzeilen in einem Feed zusammen und stellen Sie sie überall bereit.
- Google News & Medienverfolgung
- Überwachung von Nischenpublikationen
- Newsletter-zu-RSS-Umstellung
- Einheitliche Nachrichten-Dashboards
Social Media Feeds & News Walls
Binden Sie automatisch aktualisierte Social Media Feeds, News Walls und Content Ticker in jede Website ein. Sammeln Sie Inhalte von LinkedIn, Instagram, YouTube und mehr.
- Plattformübergreifende soziale Wände
- Automatisch aktualisierte Nachrichtengalerien
- Live-Ticker und Festzelte
- Unterstützung von Digital Signage
Finanz- und Marktnachrichten
Aggregieren Sie institutionelle Nachrichten, Krypto-Updates, regulatorische Einreichungen und Marktsignale. Liefern Sie Finanzinformationen an Slack, Discord und benutzerdefinierte Dashboards.
- Institutionelle Verfolgung von "intelligentem Geld"
- Überwachung des Krypto-Ökosystems
- Makroökonomische Signale
- Alternative Datenermittlung
Überwachung des Portfolios
Automatisieren Sie die Überwachung von Portfoliounternehmen mit Live-Updates, Pressemitteilungen und Social Media Tracking für VC- und Private Equity-Fondsmanager.
- Erkennung von Signalen von Portfoliounternehmen
- Überwachung von Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- LP-Meldeeinspeisungen
- KI-unterstützte Portfolio-Analyse
Cybersecurity & Risikowarnungen
Automatisieren Sie die Überwachung von Schwachstellen, Bedrohungsdaten und Sicherheitshinweisen von Anbietern. Stellen Sie CVE-Warnungen und Erkenntnisse von Forschern für Ihr SOC-Team bereit.
- CVE- und Schwachstellenverfolgung
- Erkenntnisse von Bedrohungsforschern
- Überwachung der Cloud-Sicherheit
- Bug Bounty-Verfolgung
Überwachung von Regulierung und Politik
Automatisieren Sie die Verfolgung von Gesetzen, die Überwachung von Vorschriften und die Überwachung von Richtlinien. Stellen Sie Ihrem Rechtsteam Ankündigungen der Regierung und Aktualisierungen zur Einhaltung von Vorschriften zur Verfügung.
- Verfolgung von Gesetzesentwürfen
- Überwachung durch die Regulierungsbehörden
- ESG & Standards verfolgen
- Abdeckung mehrerer Gerichtsbarkeiten
Wie es funktioniert
Wählen Sie Ihre Quelle
Geben Sie eine beliebige Website-URL, ein Profil in sozialen Medien, eine Suchanfrage oder eine Nachrichtenquelle ein, die Sie überwachen möchten.
RSS-Feed abrufen
RSS.app erzeugt einen strukturierten RSS-Feed, der alle 15-60 Minuten nach neuen Inhalten sucht.
Überall hin liefern
Leiten Sie Updates an Slack, Discord, Telegram, E-Mail, Zapier, Make, n8n oder jedes andere RSS-kompatible Tool weiter.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
Beginnen Sie noch heute mit der Überwachung
Erstellen Sie Ihren ersten RSS-Feed in weniger als einer Minute. Keine Kreditkarte erforderlich.