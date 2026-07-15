Überwachung der Marke

Verfolgen Sie soziale Erwähnungen über Reddit, Google News, Bewertungsplattformen und Tausende anderer Quellen. Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald jemand über Ihre Marke spricht.

Überwachung von Reddit und Foren

Überwachung von Reddit und Foren Google News-Verfolgung

Google News-Verfolgung Plattformwarnungen überprüfen

Plattformwarnungen überprüfen Slack/Discord-Zustellung in Echtzeit

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Überwachung von Wettbewerbern

Beobachten Sie Blogs von Mitbewerbern, LinkedIn-Seiten, Stellenausschreibungen, Preisänderungen, Newsletter und Medienberichte. Fassen Sie alles in einem Feed zusammen.

Erkennung von Änderungen der Preisseite

Erkennung von Änderungen der Preisseite Verfolgung von Blog- und Produktaktualisierungen

Verfolgung von Blog- und Produktaktualisierungen LinkedIn Job- und Unternehmensposts

LinkedIn Job- und Unternehmensposts Mitbewerber-Feeds aus mehreren Quellen

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Interne Kommunikation

Liefern Sie automatisch Unternehmensnachrichten, Branchen-Updates und Kundenfeedback in Slack, Discord, Telegram und Ihr Intranet.

Weiterleitung von sozialen Medien des Unternehmens

Weiterleitung von sozialen Medien des Unternehmens Stimme des Kunden - Feeds

Stimme des Kunden - Feeds Industrie- und Marktradar

Industrie- und Marktradar Lerninhalte für Mitarbeiter

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Überwachung von Recht, Patenten und geistigem Eigentum

Automatisieren Sie juristische Informationen, indem Sie Patentanmeldungen, regulatorische Änderungen, Gerichtstermine und juristische Nachrichten überwachen. Erhalten Sie Warnungen, bevor Fristen verstreichen.

Verfolgung von Patenten und Marken

Verfolgung von Patenten und Marken Warnungen zur Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen

Warnungen zur Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen Überwachung der Gerichtskosten

Überwachung der Gerichtskosten IP-Intelligenz der Wettbewerber

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Überwachung der Nachrichten

Überwachen Sie automatisch Nachrichtenquellen, Branchenpublikationen, Newsletter und Medienberichte. Fassen Sie Schlagzeilen in einem Feed zusammen und stellen Sie sie überall bereit.

Google News & Medienverfolgung

Google News & Medienverfolgung Überwachung von Nischenpublikationen

Überwachung von Nischenpublikationen Newsletter-zu-RSS-Umstellung

Newsletter-zu-RSS-Umstellung Einheitliche Nachrichten-Dashboards

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Social Media Feeds & News Walls

Binden Sie automatisch aktualisierte Social Media Feeds, News Walls und Content Ticker in jede Website ein. Sammeln Sie Inhalte von LinkedIn, Instagram, YouTube und mehr.

Plattformübergreifende soziale Wände

Plattformübergreifende soziale Wände Automatisch aktualisierte Nachrichtengalerien

Automatisch aktualisierte Nachrichtengalerien Live-Ticker und Festzelte

Live-Ticker und Festzelte Unterstützung von Digital Signage

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Finanz- und Marktnachrichten

Aggregieren Sie institutionelle Nachrichten, Krypto-Updates, regulatorische Einreichungen und Marktsignale. Liefern Sie Finanzinformationen an Slack, Discord und benutzerdefinierte Dashboards.

Institutionelle Verfolgung von "intelligentem Geld"

Institutionelle Verfolgung von "intelligentem Geld" Überwachung des Krypto-Ökosystems

Überwachung des Krypto-Ökosystems Makroökonomische Signale

Makroökonomische Signale Alternative Datenermittlung

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Überwachung des Portfolios

Automatisieren Sie die Überwachung von Portfoliounternehmen mit Live-Updates, Pressemitteilungen und Social Media Tracking für VC- und Private Equity-Fondsmanager.

Erkennung von Signalen von Portfoliounternehmen

Erkennung von Signalen von Portfoliounternehmen Überwachung von Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Überwachung von Presse und Öffentlichkeitsarbeit LP-Meldeeinspeisungen

LP-Meldeeinspeisungen KI-unterstützte Portfolio-Analyse

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Cybersecurity & Risikowarnungen

Automatisieren Sie die Überwachung von Schwachstellen, Bedrohungsdaten und Sicherheitshinweisen von Anbietern. Stellen Sie CVE-Warnungen und Erkenntnisse von Forschern für Ihr SOC-Team bereit.

CVE- und Schwachstellenverfolgung

CVE- und Schwachstellenverfolgung Erkenntnisse von Bedrohungsforschern

Erkenntnisse von Bedrohungsforschern Überwachung der Cloud-Sicherheit

Überwachung der Cloud-Sicherheit Bug Bounty-Verfolgung

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Überwachung von Regulierung und Politik

Automatisieren Sie die Verfolgung von Gesetzen, die Überwachung von Vorschriften und die Überwachung von Richtlinien. Stellen Sie Ihrem Rechtsteam Ankündigungen der Regierung und Aktualisierungen zur Einhaltung von Vorschriften zur Verfügung.

Verfolgung von Gesetzesentwürfen

Verfolgung von Gesetzesentwürfen Überwachung durch die Regulierungsbehörden

Überwachung durch die Regulierungsbehörden ESG & Standards verfolgen

ESG & Standards verfolgen Abdeckung mehrerer Gerichtsbarkeiten

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