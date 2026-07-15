RSS ist ein universelles Datenformat, das von allen wichtigen CMS, Widget-Plattformen und Digital Signage-Systemen unterstützt wird. Sobald Sie einen Feed in RSS.app erstellt haben, können Sie ihn als Wall-, Ticker- oder Listen-Widget in WordPress, Wix, Shopify oder Squarespace einbetten - oder ihn direkt mit Signage-Software wie Enplug, Raydiant und ScreenCloud verbinden. Der gleiche Feed funktioniert überall, sodass Sie ihn einmal einrichten und auf so vielen Oberflächen anzeigen können, wie Sie benötigen.