Social Media Feeds und News Walls auf jeder Website einbetten
Halten Sie Ihre Website und physischen Anzeigen ohne manuelle Aktualisierungen frisch. RSS.app sammelt automatisch Inhalte aus Nachrichten und sozialen Medien in Widgets, die automatisch synchronisiert werden. Bauen Sie Autorität auf, verbessern Sie die Suchmaschinenoptimierung mit frischen Inhalten und erhöhen Sie das Engagement ohne Wartungsaufwand.
- Bündeln Sie Inhalte von LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok und Nachrichtenquellen in einem Feed
- Widgets aktualisieren sich automatisch, sodass Ihre Website immer die neuesten Beiträge anzeigt, ohne dass manuelle Aktualisierungen erforderlich sind.
- Einbettung auf jeder Plattform mit einer einzigen Zeile Code - keine laufende Wartung erforderlich
1M+
Aktive RSS-Feeds
100M+
Verarbeitete Artikel
15 min
Häufigkeit der Aktualisierung
99.9%
Betriebszeit-Zuverlässigkeit
Wie es funktioniert
RSS.app sitzt zwischen Ihren Quellen und Zielen und wandelt beliebige Webinhalte in strukturierte Datenfeeds um.
Quellen
Reiseziele
Wie Teams die Zusammenstellung und Anzeige von Inhalten automatisieren
Vereinheitlichte Multi-Channel Social Walls
Lassen Sie nicht zu, dass Ihre besten Inhalte in den sozialen Feeds untergehen. Fassen Sie Beiträge von LinkedIn, Instagram, Youtube, Facebook und TikTok in einer einzigen Social Media Wall zusammen, die direkt auf Ihrer Website eingebettet ist. So entsteht ein zentraler Knotenpunkt, der die Aktivitäten der Marke präsentiert und die Besucher länger bei der Stange hält.
Funktioniert mit
LinkedIn Seite → Wall Widget
Automatische Anzeige von Unternehmens-Updates und Thought Leadership-Posts auf Ihrer "Über uns"-Seite.
Multiplattform-Feed → Feed-Bündel
Fassen Sie Ihre LinkedIn-Unternehmensaktualisierungen, Instagram-Bilder und Youtube-Tutorials in einem Raster zusammen.
Hashtag-Suche → Content Wall
Sammeln Sie öffentliche Beiträge von LinkedIn und Reddit unter Verwendung bestimmter Marken-Hashtags, um das Engagement der Community zu zeigen.
Sozialer Feed → .JSON API
Für Entwickler, die gesammelte soziale Daten in eine benutzerdefinierte mobile Anwendung einbinden möchten.
Strategische Erkenntnis
Eine einheitliche Social Wall verwandelt die verstreuten Aktivitäten in den sozialen Medien in ein einziges, stets aktuelles Schaufenster auf Ihrer Website. Besucher sehen, dass Ihre Marke überall aktiv ist, ohne Ihre Website zu verlassen.
Automatisch aktualisierte Presse- und Nachrichtengalerien
Bauen Sie sofortige Markenautorität auf, indem Sie Medienerwähnungen und Nachrichtenartikel sammeln. Zeigen Sie diese automatisch in professionellen Galerien an, die in dem Moment aktualisiert werden, in dem ein neuer Artikel veröffentlicht wird.
Funktioniert mit
Schlagwort Erwähnungen → News Wall
Zeigen Sie automatisch die neuesten Nachrichtenartikel, in denen Ihre Marke erwähnt wird, in einem schlanken Kartenlayout an.
Nischen-Blog RSS → Listen-Widget
Fassen Sie die Blogs von Branchenexperten in einer Liste "Empfohlene Lektüre" auf Ihrer Website zusammen.
Pressemitteilung Feed → Magazin Widget
Verwandeln Sie statische PR-Meldungen in einen visuellen Newsroom.
Gefilterter Nachrichten-Feed → Webhook
Übertragen Sie gesammelte Nachrichtenerwähnungen in das Backend Ihrer Website, um individuelle Benachrichtigungen auszulösen.
Strategische Erkenntnis
Eine professionelle Nachrichtengalerie auf Ihrer Website signalisiert Besuchern und Investoren Glaubwürdigkeit. Dank der automatischen Aktualisierung ist Ihr Newsroom nie veraltet.
Industrie- und Trend-Ticker
Verleihen Sie Ihren digitalen Objekten ein Gefühl der ständigen Aktivität. Fassen Sie hochfrequente Daten wie Marktveränderungen oder aktuelle Nachrichten in Tickern für Kopf- und Fußzeilen oder Seitenleisten zusammen.
Funktioniert mit
Aktuelle Nachrichten → Header-Ticker
Ein Laufband für die Kopfzeile Ihrer Website, das die neuesten Schlagzeilen der Branche anzeigt.
Themensuche → Sidebar-Ticker
Informieren Sie Ihre Besucher mit einem nischenspezifischen Ticker (z. B. "AI Trends") in der Seitenleiste Ihrer Website.
Multi-Source-Futter → Futterbündel
Führen Sie 5 verschiedene Nachrichtenquellen zu einem einheitlichen, entdoppelten Ticker-Stream zusammen.
Live-Ticker → Iframe einbetten
Kopieren Sie eine einzige Code-Zeile und fügen Sie einen Live-News-Ticker in WordPress, Wix oder Shopify ein.
Strategische Erkenntnis
Ein Live-News-Ticker signalisiert, dass Ihre Website mit den neuesten Ereignissen in Ihrer Branche verbunden ist. Er erhöht die Verweildauer auf der Seite und positioniert Ihre Marke als Anlaufstelle.
Automatisierte digitale Beschilderung und Büroanzeigen
Bringen Sie Ihre digitalen Inhalte in die physische Welt. Fassen Sie Unternehmensnachrichten, soziale Medien und Branchen-Updates in speziellen Feeds zusammen, die für Bürobildschirme, Veranstaltungsbildschirme und Lobby-Displays konzipiert sind.
Funktioniert mit
Unternehmen LinkedIn → Bürobildschirm
Fördern Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter, indem Sie in der Lobby die neuesten LinkedIn-Meilensteine des Unternehmens präsentieren.
Industrie RSS → Digitales Schwarzes Brett
Informieren Sie das Team mit einem rotierenden Feed von Branchennachrichten auf den Pausenraummonitoren.
LinkedIn Jobs → Einstellungsbildschirm
Zeigen Sie aktuelle Stellenangebote automatisch auf digitalen Bildschirmen auf Karrieremessen oder im Eingangsbereich von Büros an.
Beschilderungs-Feed → Webhook/XML
Verbinden Sie Ihren aggregierten Feed mit professioneller Beschilderungssoftware wie Enplug, Raydiant oder ScreenCloud.
Strategische Erkenntnis
Digital Signage auf der Basis von RSS-Feeds schafft ein wartungsfreies Informationsanzeigesystem. Einmal angeschlossen, bleiben Ihre Bildschirme aktuell, ohne dass jemand die Inhalte manuell aktualisieren muss.
Social Media Wall für Veranstaltungen
Erstellen Sie einen dynamischen Content-Hub für Konferenzen, Produkteinführungen oder Webinare. RSS.app bündelt Live-Updates von Rednern, Social-Media-Hashtags und Nachrichtenberichten in einer einzigen, energiegeladenen Anzeige für die Teilnehmer.
Funktioniert mit
Lautsprecher LinkedIn/X → Veranstaltungswand
Sammeln Sie Beiträge von Hauptrednern und Diskussionsteilnehmern, um Einblicke in die Veranstaltung und offizielle Ankündigungen hervorzuheben.
Veranstaltungs-Hashtag → Wall Widget
Zeigen Sie die Reaktionen der Teilnehmer und soziale Beiträge vom Veranstaltungsgelände an, um das Engagement der Community zu fördern.
Medienberichterstattung → Magazin-Widget
Automatisches Sammeln und Anzeigen von Nachrichtenartikeln und Presseberichten über das Ereignis, sobald diese erscheinen.
Event Feed → Digital Signage
Übertragen Sie die gesammelten Veranstaltungsinhalte auf Monitore in der Lobby, auf Bildschirme auf der Bühne oder auf benutzerdefinierte mobile Konferenz-Apps.
Strategische Erkenntnis
Social Walls für Veranstaltungen schaffen Echtzeit-Engagement und FOMO. Die Teilnehmer sehen ihre Beiträge auf dem großen Bildschirm, was zu mehr Social Sharing führt und die Reichweite Ihrer Veranstaltung über den Veranstaltungsort hinaus erhöht.
Tools für die Aggregation und Anzeige von Inhalten
RSS.app bietet die Infrastruktur, um Inhalte aus beliebigen Quellen zu aggregieren, zu filtern und anzuzeigen.
Erweiterte Filter
Sie können Inhalte nach Schlüsselwort, Quelle oder Sprache ein- oder ausschließen, um die Relevanz Ihrer Pinnwände und Ticker zu gewährleisten.
Keine Duplikate
Die automatische Deduplizierung sorgt dafür, dass ein und derselbe Beitrag nie zweimal erscheint, selbst wenn er aus mehreren Quellen zusammengeführt wird.
Auto-Refresh-Widgets
Widgets prüfen nach einem bestimmten Zeitplan auf neue Inhalte, so dass Ihre Anzeigen immer die neuesten Beiträge anzeigen, ohne dass die Seite neu geladen werden muss.
Futterbündel
Kombinieren Sie LinkedIn, Instagram, YouTube, Nachrichten und beliebige andere Feeds in einem einzigen, einheitlichen Stream.
Reaktionsfähige Einbettungen
Widgets passen sich an jede Bildschirmgröße an, von mobilen Browsern bis hin zu Breitbild-Digital Signage-Displays.
Globale Übersetzung
Übersetzen Sie aggregierte Inhalte automatisch in mehr als 40 Sprachen für internationale Zielgruppen.
Inhalte überall anzeigen
Ein RSS-Feed. Jede Anzeige.
RSS ist ein universelles Datenformat, das von allen wichtigen CMS, Widget-Plattformen und Digital Signage-Systemen unterstützt wird. Sobald Sie einen Feed in RSS.app erstellt haben, können Sie ihn als Wall-, Ticker- oder Listen-Widget in WordPress, Wix, Shopify oder Squarespace einbetten - oder ihn direkt mit Signage-Software wie Enplug, Raydiant und ScreenCloud verbinden. Der gleiche Feed funktioniert überall, sodass Sie ihn einmal einrichten und auf so vielen Oberflächen anzeigen können, wie Sie benötigen.
Häufig gestellte Fragen
RSS.app generiert einen Einbettungscode (iframe oder JavaScript-Snippet), den Sie in Ihre Website einfügen. Das Widget holt sich automatisch die neuesten Inhalte aus Ihrem RSS-Feed und stellt sie in dem von Ihnen gewählten Stil dar - Wand, Magazin, Liste, Ticker oder Karussell. Die Aktualisierung der Inhalte erfolgt nach einem bestimmten Zeitplan, ohne dass Sie etwas tun müssen.
RSS.app kann Feeds von LinkedIn-Unternehmensseiten, Instagram-Profilen, YouTube-Kanälen und -Wiedergabelisten, Facebook-Seiten, TikTok-Profilen, Reddit und vielen anderen generieren. Diese Feeds können dann kombiniert und in einem beliebigen Widget-Format angezeigt werden.
Ja. Jeder Widget-Typ bietet Anpassungsoptionen wie Farben, Schriftarten, Layoutdichte, Anzahl der angezeigten Elemente und ob Bilder oder Beschreibungen angezeigt werden sollen. Sie können das Widget an Ihre Markenrichtlinien anpassen, ohne CSS zu schreiben.
Die Widgets suchen entsprechend dem Aktualisierungsintervall Ihres Plans nach neuen Inhalten, normalerweise alle 15-60 Minuten. Wenn neue Artikel im zugrunde liegenden RSS-Feed erscheinen, wird das Widget automatisch auf Ihrer Website aktualisiert.
Ja. RSS.app-Widgets funktionieren auf jeder Plattform, die HTML-Einbettungen oder Iframes unterstützt. Dazu gehören WordPress, Wix, Shopify, Squarespace, Webflow, Weebly und eigene HTML-Seiten. Jedes Widget bietet einen einzeiligen Einbettungscode, den Sie in Ihren Seiteneditor einfügen.
Ja. Verwenden Sie Feed-Bündel, um Feeds von LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook und anderen Quellen in einem einzigen, einheitlichen Feed zusammenzufassen. Zeigen Sie diesen kombinierten Feed dann in einem beliebigen Widget an. Die Deduplizierung sorgt dafür, dass sich Beiträge nicht wiederholen.
Ja. RSS.app-Feeds sind mit Digital Signage-Software wie Enplug, Raydiant und ScreenCloud kompatibel. Sie können entweder die URL des RSS-Feeds direkt in Plattformen verwenden, die RSS unterstützen, oder das Widget über einen iframe/HTML-Block in Ihr Signage-Display einbetten.
Widget-Einbettungen und die Erstellung von Feeds für soziale Medien sind in allen kostenpflichtigen Tarifen verfügbar. Die Aktualisierungshäufigkeit und die Anzahl der Feeds, die Sie erstellen können, hängen von Ihrer Tarifstufe ab. Besuchen Sie die Seite mit den Preisen, um einen detaillierten Vergleich der Tariffunktionen zu erhalten.
Was ist RSS.app?
RSS.app wandelt Webseiten, Social-Media-Profile und Online-Quellen in strukturierte RSS-Feeds um. Diese Feeds werden nach einem Zeitplan aktualisiert (je nach Plan alle 15-60 Minuten) und können von jedem RSS-kompatiblen System genutzt werden.
- Standardisiertes XML-Format, das mit Tausenden von Tools kompatibel ist
- Geplante Aktualisierung alle 15-60 Minuten, je nach Plan
- Funktioniert mit Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n und jedem RSS-Reader
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