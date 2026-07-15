E-Mail mit Telegram-Integration erstellen: Empfangen Sie E-Mails in Ihrem Kanal und Ihrer Gruppe

Benötigen Sie eine E-Mail-Adresse, um Newsletter oder Benachrichtigungen zu erhalten oder um E-Mails weiterzuleiten, möchten aber Ihre E-Mail-Adresse nicht verwenden? Wir stellen Ihnen eine E-Mail-Adresse zur Verfügung, die alle Ihre Mitteilungen empfangen und automatisch an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe senden kann.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum E-Mail mit Telegram-Integration wählen?

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Sofortige Updates

Erhalten Sie Echtzeit-E-Mail-Benachrichtigungen in Telegram, damit Sie keine wichtigen Mitteilungen verpassen.

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Einfacher Zugang

Greifen Sie direkt von Telegram aus auf Ihre E-Mails zu, um schneller reagieren und Entscheidungen treffen zu können.

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Verbesserte Zusammenarbeit

Teilen Sie E-Mail-Inhalte mühelos mit Teammitgliedern auf Telegram und fördern Sie so effiziente Teamarbeit und Informationsaustausch.

Für welche Zwecke können Sie E-Mail mit Telegram-Integration verwenden?

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E-Mail weiterleiten

Senden Sie wichtige E-Mails automatisch an einen Telegram-Chat oder -Kanal, damit Sie schnell darauf zugreifen und handeln können.

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Newsletters

Holen Sie sich Ihre Lieblings-Newsletter direkt in Telegram und bleiben Sie ohne E-Mail-Wirrwarr informiert.

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Benachrichtigungen

Erhalten Sie wichtige E-Mail-Benachrichtigungen in Telegram, damit Sie rechtzeitig informiert werden und reagieren können.

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Warnungen

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über dringende Aktualisierungen auf Telegram, um sofortige Aufmerksamkeit und Maßnahmen zu gewährleisten.

Grundlegende Funktionen der Verwendung von E-Mail mit Telegram

Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen von E-Mail mit Telegram-Integration.

E-Mail-Weiterleitung

Leiten Sie E-Mails aus Ihrem Posteingang ganz einfach an Telegram-Kanäle oder persönliche Nachrichten weiter.

E-Mail-Weiterleitung

Gemeinsame Nutzung der Gruppe

Teilen Sie wichtige E-Mails mit Telegram-Gruppen und stellen Sie so sicher, dass die relevanten Teammitglieder informiert und eingebunden sind.

Gemeinsame Nutzung der Gruppe

Unterstützung von Dateianhängen

Senden und empfangen Sie E-Mail-Anhänge über Telegram und behalten Sie alle notwendigen Informationen an einem Ort.

Unterstützung von Dateianhängen

Warnungen und Benachrichtigungen

Passen Sie Ihre E-Mail-Benachrichtigungen, die an Telegram gesendet werden sollen, anhand bestimmter Filter oder Schlüsselwörter an.

Warnungen und Benachrichtigungen

Link-Vorschauen

Erhalten Sie eine Vorschau der in E-Mails enthaltenen Links direkt in Ihren Telegram-Nachrichten, um den Kontext vor dem Öffnen zu erfahren.

Link-Vorschauen

Durchsuchbare Geschichte

Finden Sie schnell vergangene E-Mails und Unterhaltungen in Telegram, dank seiner robusten Suchfunktion.

Durchsuchbare Geschichte

Vorteile der Verwendung von E-Mail zu Telegramm

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Unmittelbare Kommunikation

Verringern Sie Verzögerungen bei der E-Mail-Kommunikation, indem Sie sofortige Telegram-Benachrichtigungen erhalten.

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Zentralisierte Informationen

Bewahren Sie alle sachdienlichen Informationen und Mitteilungen an einem zugänglichen Ort auf.

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Mobile Bequemlichkeit

Greifen Sie mit der mobilen App von Telegram auch unterwegs auf E-Mails und Benachrichtigungen zu, damit Sie immer in Verbindung bleiben.

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Verbesserte Teamdynamik

Fördern Sie eine reaktionsschnellere und kohärentere Teamumgebung, indem Sie die Kommunikation auf Telegram zentralisieren.

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Anpassbare Integration

Richten Sie die Integration so ein, dass sie den spezifischen Anforderungen Ihres Teams entspricht, und optimieren Sie so Ihren Workflow und Ihre Produktivität.

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Sichere Kommunikation

Profitieren Sie bei der E-Mail-Kommunikation von den Verschlüsselungs- und Sicherheitsfunktionen von Telegram.

Wo können Sie E-Mail an Telegram verwenden?

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Fernarbeit

Verbessern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen entfernten oder verteilten Teams durch die Integration von E-Mail mit Telegram.

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Projekt-Aktualisierungen

Optimieren Sie die Projektkommunikation, indem Sie E-Mail-Updates und Benachrichtigungen über Telegram-Kanäle teilen.

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Kundenbetreuung

Verbessern Sie die Reaktionszeiten und die Teamkoordination, indem Sie E-Mails an den Kundensupport an einen speziellen Telegram-Kanal weiterleiten.

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Veranstaltungs-Koordination

Erleichtern Sie die Planung und Aktualisierung der Veranstaltung, indem Sie die E-Mail-Kommunikation in einem Telegram-Kanal für die Veranstaltung zentralisieren.

Fangen Sie noch heute an, Ihre E-Mails mit Telegram zu integrieren und Ihre Kommunikationseffizienz zu verbessern!