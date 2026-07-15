Facebook Discord Bot

Facebook an Discord-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts
Posten Sie Facebook-Seiten- und Gruppen-Updates automatisch auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jede öffentliche Seite oder Gruppe - teilen Sie Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
Facebook-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder öffentlichen Facebook-Seite, Gruppe oder jedem Profil.
Automatisch in Discord posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.
Warum den Facebook-zu-Discord-Bot wählen?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht Facebook-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch in Discord.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie den Facebook-zu-Discord-Bot ein
Facebook verbinden1
Geben Sie eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Diskord verbinden2
Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Beiträge erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.
Integration von Facebook und Discord
Der einfachste Weg, Facebook-Posts automatisch auf Discord zu teilen. Verlassen Sie sich auf Gaming-Communities, Fan-Server und Marken-Communities weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Facebook zu Discord
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Facebook und Discord zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord geteilt.
Intelligente Inhaltsfilter
Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein oder aus. Teilen Sie nur das, was am wichtigsten ist.
Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Discord erscheinen. Passen Sie Einbettungen mit Text, Bildern und umfangreichen Formatierungen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Sende Beiträge an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einer einzigen Facebook-Quelle aus.
Facebook zu Discord in Aktion sehen
Anpassen des Erscheinungsbildes von Facebook an Discord Bot
Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen
Einen Webhook hinzufügen
Nachdem Sie Ihren Facebook-zu-Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Beiträge auf Ihrem Discord-Server erscheinen.
Bot-Name ändern
Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.
Avatar hochladen
Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.
Karten-Elemente
Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.
Wer nutzt den Facebook-zu-Discord-Bot?
Spiele- und Fangemeinden
Teilen Sie Facebook-Seiten-Updates mit Ihrer Discord-Community. Informieren Sie Ihre Fans über Neuigkeiten und Ankündigungen.
Marken-Community-Manager
Cross-Posting von Markeninhalten von Facebook auf Discord. Bauen Sie plattformübergreifendes Community-Engagement auf.
Interessenbasierte Server
Teilen Sie relevante Facebook-Inhalte mit Ihren Discord-Mitgliedern. Halten Sie Diskussionen mit neuen Inhalten aktiv.
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern
Discord-Kanäle
Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.
Discord-Einbettung
Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten
Multi-Server-Unterstützung
Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können
Erwähnungen und Rollen
Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.
Discord-Aktionen
Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.
Diskord-Filter
Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.
Häufig gestellte Fragen: Facebook zu Discord Bot
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