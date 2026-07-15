Facebook Discord Bot

Bots
Facebook to Discord Bot
Automation Bot

Facebook an Discord-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts

Posten Sie Facebook-Seiten- und Gruppen-Updates automatisch auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jede öffentliche Seite oder Gruppe - teilen Sie Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Facebook-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder öffentlichen Facebook-Seite, Gruppe oder jedem Profil.

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Automatisch in Discord posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den Facebook-zu-Discord-Bot wählen?

24/7 Automatisierte Buchung
24/7 Automatisierte Buchung

Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht Facebook-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch in Discord.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie den Facebook-zu-Discord-Bot ein

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Facebook verbinden

1

Geben Sie eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Diskord verbinden

2

Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.

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Automatisierung genießen

3

Beiträge erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von Facebook und Discord

Der einfachste Weg, Facebook-Posts automatisch auf Discord zu teilen. Verlassen Sie sich auf Gaming-Communities, Fan-Server und Marken-Communities weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Facebook zu Discord

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Facebook und Discord zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord geteilt.

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Intelligente Inhaltsfilter

Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein oder aus. Teilen Sie nur das, was am wichtigsten ist.

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Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Discord erscheinen. Passen Sie Einbettungen mit Text, Bildern und umfangreichen Formatierungen an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Sende Beiträge an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einer einzigen Facebook-Quelle aus.

Facebook zu Discord in Aktion sehen

Neuer Facebook-Beitrag veröffentlicht
Neuer Facebook-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Discord geteilt
Sofort in Discord geteilt

Anpassen des Erscheinungsbildes von Facebook an Discord Bot

Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen

Einen Webhook hinzufügen
Einen Webhook hinzufügen

Nachdem Sie Ihren Facebook-zu-Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Beiträge auf Ihrem Discord-Server erscheinen.

Bot-Name ändern
Bot-Name ändern

Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.

Avatar hochladen
Avatar hochladen

Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.

Karten-Elemente
Karten-Elemente

Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.

Wer nutzt den Facebook-zu-Discord-Bot?

Spiele- und Fangemeinden
Spiele- und Fangemeinden

Teilen Sie Facebook-Seiten-Updates mit Ihrer Discord-Community. Informieren Sie Ihre Fans über Neuigkeiten und Ankündigungen.

Marken-Community-Manager
Marken-Community-Manager

Cross-Posting von Markeninhalten von Facebook auf Discord. Bauen Sie plattformübergreifendes Community-Engagement auf.

Interessenbasierte Server
Interessenbasierte Server

Teilen Sie relevante Facebook-Inhalte mit Ihren Discord-Mitgliedern. Halten Sie Diskussionen mit neuen Inhalten aktiv.

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern

Discord-Kanäle
Discord-Kanäle

Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.

Discord-Einbettung
Discord-Einbettung

Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten

Multi-Server-Unterstützung
Multi-Server-Unterstützung

Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können

Erwähnungen und Rollen
Erwähnungen und Rollen

Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.

Discord-Aktionen
Discord-Aktionen

Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.

Diskord-Filter
Diskord-Filter

Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.

Häufig gestellte Fragen: Facebook zu Discord Bot

Wie kann ich Facebook mit Discord verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Erstellen Sie dann einen Discord-Webhook und fügen Sie die URL ein. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Facebook-zu-Discord-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen auf allen Plänen. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Discord-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Beiträge für Discord freigegeben werden?
Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Inhalt, Typ (Text, Foto, Video) oder Engagement-Metriken ein- oder auszuschließen.
Kann ich einstellen, wie Beiträge in Discord angezeigt werden?
Ja! Passen Sie Discord-Einbettungen an, einschließlich Text, Bilder und Links. Fügen Sie eigenen Text hinzu und aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.
Funktioniert es mit Facebook-Seiten, -Gruppen und -Profilen?
Ja, unser Bot unterstützt öffentliche Facebook-Seiten und -Gruppen. Private Gruppen und Profile erfordern andere Zugriffsmethoden.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Diskord-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Diskord-Bot
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TikTok to Diskord-Bot
Integration einrichten
YouTube to Diskord-Bot
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🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar