Facebook Email Bot

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Facebook to Email Bot
Automation Bot

Facebook zu E-Mail-Bot: Erhalten Sie Posts in Ihrem Posteingang

Erhalten Sie Facebook-Seiten- und Gruppen-Updates direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jede öffentliche Seite oder Gruppe und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Kodierung erforderlich.

Facebook-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder öffentlichen Facebook-Seite, Gruppe oder jedem Profil.

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Automatisch an E-Mail senden

Jeder neue Beitrag wird automatisch in Ihrem E-Mail-Posteingang oder in der Übersicht angezeigt.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum sollten Sie sich für den Facebook-zu-E-Mail-Bot entscheiden?

Automatisierte 24/7-Warnungen
Automatisierte 24/7-Warnungen

Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Beiträge von Seiten und Gruppen, die Ihnen wichtig sind.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie den Facebook-zu-E-Mail-Bot ein

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Facebook verbinden

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Geben Sie eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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E-Mail verbinden

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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.

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Automatisierung genießen

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Beiträge landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von Facebook und E-Mail

Der einfachste Weg, Facebook-Seiten per E-Mail zu überwachen. Perfekt für die Verfolgung von Wettbewerbern, die Überwachung von Marken und die Inspiration von Inhalten.

Leistungsstarke Funktionen für die Facebook-E-Mail-Automatisierung

Alles, was Sie brauchen, um Facebook-Benachrichtigungen direkt an Ihre E-Mail zu automatisieren.

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Sofort- oder Verdauungsmodus

Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.

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Intelligente Inhaltsfilter

Sie können Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur die relevantesten Updates.

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Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen

Steuern Sie, wie Beiträge in E-Mails erscheinen. Fügen Sie Text, Bilder und formatierte Inhalte ein.

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Mehrere E-Mail-Adressen

Senden Sie Warnmeldungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten von einer einzigen Facebook-Quelle aus.

Facebook zu E-Mail in Aktion sehen

Neuer Facebook-Beitrag veröffentlicht
Neuer Facebook-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofortige Zustellung in den Posteingang
Sofortige Zustellung in den Posteingang

Wer nutzt den Facebook-zu-E-Mail-Bot?

Teams für Competitive Intelligence
Teams für Competitive Intelligence

Beobachte die Facebook-Seiten deiner Mitbewerber, ohne ihnen zu folgen. Erhalten Sie Updates in Ihren Posteingang.

Marketing-Fachleute
Marketing-Fachleute

Verfolgen Sie Brancheneinflussnehmer und Marken. Lassen Sie sich von Inhalten inspirieren und bleiben Sie über Trends informiert.

Marken-Manager
Marken-Manager

Überwachen Sie Ihre eigenen Seiten und kundenorientierten Inhalte. Archivieren Sie wichtige Beiträge in Ihrer E-Mail.

Häufig gestellte Fragen: Facebook zu E-Mail-Bot

Wie kann ich Facebook mit E-Mail verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Facebook-zu-E-Mail-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Sie können je nach Wunsch Sofort-E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten.
Kann ich filtern, welche Beiträge an meine E-Mail geschickt werden?
Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Inhalt, Typ (Text, Foto, Video) oder Engagement-Metriken ein- oder auszuschließen.
Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten?
Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Digest-E-Mails fassen alle neuen Beiträge in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.
Funktioniert es mit Facebook-Seiten, -Gruppen und -Profilen?
Ja, unser Bot unterstützt öffentliche Facebook-Seiten und -Gruppen. Private Gruppen und Profile erfordern andere Zugriffsmethoden.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to E-Mail-Bot
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Google Nachrichten to E-Mail-Bot
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TikTok to E-Mail-Bot
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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar