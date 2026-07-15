Facebook Email Bot

Facebook zu E-Mail-Bot: Erhalten Sie Posts in Ihrem Posteingang
Erhalten Sie Facebook-Seiten- und Gruppen-Updates direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jede öffentliche Seite oder Gruppe und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Kodierung erforderlich.
Facebook-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder öffentlichen Facebook-Seite, Gruppe oder jedem Profil.
Automatisch an E-Mail senden
Jeder neue Beitrag wird automatisch in Ihrem E-Mail-Posteingang oder in der Übersicht angezeigt.
Warum sollten Sie sich für den Facebook-zu-E-Mail-Bot entscheiden?
Automatisierte 24/7-Warnungen
Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Beiträge von Seiten und Gruppen, die Ihnen wichtig sind.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie den Facebook-zu-E-Mail-Bot ein
Facebook verbinden1
Geben Sie eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
E-Mail verbinden2
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.
Automatisierung genießen3
Beiträge landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.
Integration von Facebook und E-Mail
Der einfachste Weg, Facebook-Seiten per E-Mail zu überwachen. Perfekt für die Verfolgung von Wettbewerbern, die Überwachung von Marken und die Inspiration von Inhalten.
Leistungsstarke Funktionen für die Facebook-E-Mail-Automatisierung
Alles, was Sie brauchen, um Facebook-Benachrichtigungen direkt an Ihre E-Mail zu automatisieren.
Sofort- oder Verdauungsmodus
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.
Intelligente Inhaltsfilter
Sie können Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur die relevantesten Updates.
Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen
Steuern Sie, wie Beiträge in E-Mails erscheinen. Fügen Sie Text, Bilder und formatierte Inhalte ein.
Mehrere E-Mail-Adressen
Senden Sie Warnmeldungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten von einer einzigen Facebook-Quelle aus.
Facebook zu E-Mail in Aktion sehen
Wer nutzt den Facebook-zu-E-Mail-Bot?
Teams für Competitive Intelligence
Beobachte die Facebook-Seiten deiner Mitbewerber, ohne ihnen zu folgen. Erhalten Sie Updates in Ihren Posteingang.
Marketing-Fachleute
Verfolgen Sie Brancheneinflussnehmer und Marken. Lassen Sie sich von Inhalten inspirieren und bleiben Sie über Trends informiert.
Marken-Manager
Überwachen Sie Ihre eigenen Seiten und kundenorientierten Inhalte. Archivieren Sie wichtige Beiträge in Ihrer E-Mail.
Häufig gestellte Fragen: Facebook zu E-Mail-Bot
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