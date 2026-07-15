Facebook Slack Bot

Wie kann ich Facebook mit Slack verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der Facebook-zu-Slack-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen? Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.

Kann ich filtern, welche Beiträge für Slack freigegeben werden? Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Inhalt, Typ (Text, Foto, Video) oder Engagement-Metriken ein- oder auszuschließen.

Kann ich anpassen, wie Beiträge in Slack angezeigt werden? Ja! Passen Sie die Formatierung von Nachrichten an, einschließlich Text, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.