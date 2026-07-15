Facebook Slack Bot

Facebook an Slack-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts
Posten Sie Facebook-Seiten- und Gruppen-Updates automatisch in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jede öffentliche Seite oder Gruppe - teilen Sie Inhalte in Echtzeit mit Ihrem Team.
Facebook-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder öffentlichen Facebook-Seite, Gruppe oder jedem Profil.
Automatisch auf Slack posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.
Warum den Facebook zu Slack Bot wählen?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht Facebook-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie den Facebook-zu-Slack-Bot ein
Facebook verbinden1
Geben Sie eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Schlupf verbinden2
Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.
Automatisierung genießen3
Beiträge erscheinen automatisch in Slack. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.
Integration von Facebook und Slack
Der einfachste Weg, Facebook-Posts automatisch auf Slack zu teilen. Zuverlässig von Marketing-Teams, Agenturen und Unternehmen weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Facebook zu Slack
Alles, was Sie brauchen, um die Freigabe von Inhalten zwischen Facebook und Slack zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack geteilt.
Intelligente Inhaltsfilter
Sie können Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Text, Bildern und umfangreichen Anhängen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge von einer einzigen Facebook-Quelle an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche.
Facebook zu Slack in Aktion sehen
Wer nutzt den Facebook-zu-Slack-Bot?
Marketing und soziale Teams
Überwachen Sie Seiten von Mitbewerbern und Einflussnehmern der Branche. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über neue Inhalte in Ihrem Teamkanal.
Agentur-Teams
Verfolgen Sie Facebook-Seiten und -Kampagnen von Kunden. Teilen Sie Updates direkt auf Projektkanälen.
Marken-Manager
Überwachen Sie Ihre eigenen Markenseiten und die Aktivitäten der Wettbewerber. Bleiben Sie informiert, ohne Slack zu verlassen.
Häufig gestellte Fragen: Facebook zu Slack Bot
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