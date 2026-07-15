Facebook Slack Bot

Bots
Facebook to Slack Bot
Automation Bot

Facebook an Slack-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts

Posten Sie Facebook-Seiten- und Gruppen-Updates automatisch in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jede öffentliche Seite oder Gruppe - teilen Sie Inhalte in Echtzeit mit Ihrem Team.

Facebook-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder öffentlichen Facebook-Seite, Gruppe oder jedem Profil.

connected line
Automatisch auf Slack posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den Facebook zu Slack Bot wählen?

24/7 Automatisierte Buchung
24/7 Automatisierte Buchung

Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht Facebook-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie den Facebook-zu-Slack-Bot ein

stepsStep1Title

Facebook verbinden

1

Geben Sie eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

stepsStep2Title

Schlupf verbinden

2

Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.

stepsStep3Title

Automatisierung genießen

3

Beiträge erscheinen automatisch in Slack. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von Facebook und Slack

Der einfachste Weg, Facebook-Posts automatisch auf Slack zu teilen. Zuverlässig von Marketing-Teams, Agenturen und Unternehmen weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Facebook zu Slack

Alles, was Sie brauchen, um die Freigabe von Inhalten zwischen Facebook und Slack zu automatisieren.

benefitsCard1Title

Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack geteilt.

benefitsCard2Title

Intelligente Inhaltsfilter

Sie können Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.

benefitsCard3Title

Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Text, Bildern und umfangreichen Anhängen an.

benefitsCard4Title

Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Beiträge von einer einzigen Facebook-Quelle an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche.

Facebook zu Slack in Aktion sehen

Neuer Facebook-Beitrag veröffentlicht
Neuer Facebook-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Slack geteilt
Sofort in Slack geteilt

Wer nutzt den Facebook-zu-Slack-Bot?

Marketing und soziale Teams
Marketing und soziale Teams

Überwachen Sie Seiten von Mitbewerbern und Einflussnehmern der Branche. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über neue Inhalte in Ihrem Teamkanal.

Agentur-Teams
Agentur-Teams

Verfolgen Sie Facebook-Seiten und -Kampagnen von Kunden. Teilen Sie Updates direkt auf Projektkanälen.

Marken-Manager
Marken-Manager

Überwachen Sie Ihre eigenen Markenseiten und die Aktivitäten der Wettbewerber. Bleiben Sie informiert, ohne Slack zu verlassen.

Häufig gestellte Fragen: Facebook zu Slack Bot

Wie kann ich Facebook mit Slack verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Facebook-zu-Slack-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Beiträge für Slack freigegeben werden?
Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Inhalt, Typ (Text, Foto, Video) oder Engagement-Metriken ein- oder auszuschließen.
Kann ich anpassen, wie Beiträge in Slack angezeigt werden?
Ja! Passen Sie die Formatierung von Nachrichten an, einschließlich Text, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.
Funktioniert es mit Facebook-Seiten, -Gruppen und -Profilen?
Ja, unser Bot unterstützt öffentliche Facebook-Seiten und -Gruppen. Private Gruppen und Profile erfordern andere Zugriffsmethoden.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Slack-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Slack-Bot
Integration einrichten
TikTok to Slack-Bot
Integration einrichten
YouTube to Slack-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar