Facebook Telegram Bot

Bots
Facebook to Telegram Bot
Automation Bot

Facebook an Telegram-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts

Posten Sie automatisch Facebook-Seiten- und Gruppen-Updates in Ihrem Telegram-Kanal. Überwachen Sie jede öffentliche Seite oder Gruppe - teilen Sie Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Facebook-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder öffentlichen Facebook-Seite, Gruppe oder jedem Profil.

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Automatisch in Telegram posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den Facebook zu Telegram Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht Facebook-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Telegram.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Wie man einen Facebook zu Telegram Bot einrichtet

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Facebook verbinden

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Geben Sie eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Telegramm verbinden

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Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.

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Automatisierung genießen

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Beiträge erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von Facebook und Telegram

Der einfachste Weg, Facebook-Posts automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Social Media Managern, Communities und Marken weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für Facebook zu Telegram Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Facebook und Telegram zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram geteilt.

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Intelligente Inhaltsfilter

Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein oder aus. Teilen Sie nur das, was am wichtigsten ist.

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Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Beiträge an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einer einzigen Facebook-Quelle aus.

Facebook zu Telegram in Aktion sehen

Neuer Facebook-Beitrag veröffentlicht
Neuer Facebook-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Telegram geteilt
Sofort in Telegram geteilt

Wer nutzt den Facebook-zu-Telegram-Bot?

Manager für soziale Medien
Manager für soziale Medien

Cross-Posting von Kundeninhalten von Facebook zu Telegram automatisch. Sparen Sie sich stundenlanges manuelles Teilen.

Verwalter der Gemeinschaft
Verwalter der Gemeinschaft

Halten Sie Ihre Telegram-Community mit relevanten Inhalten und Diskussionen auf der Facebook-Seite auf dem Laufenden.

Marken und Unternehmen
Marken und Unternehmen

Erweitern Sie Ihre Facebook-Reichweite auf Telegram. Teilen Sie Ankündigungen, Werbeaktionen und Updates automatisch.

Häufig gestellte Fragen: Facebook zu Telegram Bot

Wie kann ich Facebook mit Telegram verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Facebook-zu-Telegram-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen auf allen Plänen. Wenn ein neuer Inhalt entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden auf Ihrem Telegram-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Beiträge auf Telegram geteilt werden?
Auf jeden Fall! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Beiträge auf der Grundlage von Inhalt, Typ (Text, Foto, Video) oder Engagement-Metriken ein- oder auszuschließen.
Kann ich einstellen, wie Beiträge in Telegram erscheinen?
Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Text, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Beitrag hinzu. Aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.
Funktioniert es mit Facebook-Seiten, -Gruppen und -Profilen?
Ja, unser Bot unterstützt öffentliche Facebook-Seiten und -Gruppen. Private Gruppen und Profile erfordern andere Zugriffsmethoden.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Telegramm-Bot
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Google Nachrichten to Telegramm-Bot
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TikTok to Telegramm-Bot
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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar