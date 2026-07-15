Facebook Telegram Bot

Facebook an Telegram-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Posts
Posten Sie automatisch Facebook-Seiten- und Gruppen-Updates in Ihrem Telegram-Kanal. Überwachen Sie jede öffentliche Seite oder Gruppe - teilen Sie Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
Facebook-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von jeder öffentlichen Facebook-Seite, Gruppe oder jedem Profil.
Automatisch in Telegram posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.
Warum den Facebook zu Telegram Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht Facebook-Seiten rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Telegram.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man einen Facebook zu Telegram Bot einrichtet
Facebook verbinden1
Geben Sie eine beliebige öffentliche Facebook-Seite oder Gruppen-URL ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Telegramm verbinden2
Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.
Automatisierung genießen3
Beiträge erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.
Integration von Facebook und Telegram
Der einfachste Weg, Facebook-Posts automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Social Media Managern, Communities und Marken weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für Facebook zu Telegram Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Facebook und Telegram zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram geteilt.
Intelligente Inhaltsfilter
Schließen Sie Beiträge nach Stichwort, Inhaltstyp oder Engagement ein oder aus. Teilen Sie nur das, was am wichtigsten ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einer einzigen Facebook-Quelle aus.
Facebook zu Telegram in Aktion sehen
Wer nutzt den Facebook-zu-Telegram-Bot?
Manager für soziale Medien
Cross-Posting von Kundeninhalten von Facebook zu Telegram automatisch. Sparen Sie sich stundenlanges manuelles Teilen.
Verwalter der Gemeinschaft
Halten Sie Ihre Telegram-Community mit relevanten Inhalten und Diskussionen auf der Facebook-Seite auf dem Laufenden.
Marken und Unternehmen
Erweitern Sie Ihre Facebook-Reichweite auf Telegram. Teilen Sie Ankündigungen, Werbeaktionen und Updates automatisch.
Häufig gestellte Fragen: Facebook zu Telegram Bot
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