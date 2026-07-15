Reddit Discord Bot

Bots
Reddit to Discord Bot
Automation Bot

Reddit-zu-Discord-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Beiträgen

Posten Sie Reddit-Inhalte automatisch auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jedes Subreddit, jeden Benutzer oder jede Suche - teilen Sie die besten Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Reddit-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen Subreddit, Reddit-Benutzer oder einer Suchanfrage.

connected line
Automatisch in Discord posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den Reddit zu Discord Bot wählen?

24/7 Automatisierte Buchung
24/7 Automatisierte Buchung

Verpassen Sie keine aktuellen Inhalte. Ihr Bot überwacht Subreddits rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Discord.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Einrichten eines Reddit-zu-Discord-Bots

stepsStep1Title

Reddit verbinden

1

Geben Sie einen beliebigen Subreddit, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

stepsStep2Title

Diskord verbinden

2

Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.

stepsStep3Title

Automatisierung genießen

3

Beiträge erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Reddit- und Discord-Integration

Der einfachste Weg, Reddit-Inhalte automatisch auf Discord zu teilen. Verlassen Sie sich auf Gaming-Communities, Hobby-Server und Diskussionsgruppen weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Reddit zu Discord

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Reddit und Discord zu automatisieren.

benefitsCard1Title

Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Aktuelle Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord geteilt.

benefitsCard2Title

Intelligente Inhaltsfilter

Filtern Sie nach Flair, Upvotes, Schlüsselwörtern oder Beitragstyp. Teilen Sie nur die besten Inhalte aus jedem Subreddit.

benefitsCard3Title

Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Discord angezeigt werden. Passen Sie Einbettungen mit Titel, Punktzahl und umfangreicher Formatierung an.

benefitsCard4Title

Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Beiträge an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einem einzigen Subreddit aus.

Reddit zu Discord in Aktion sehen

Neuer Reddit-Beitrag veröffentlicht
Neuer Reddit-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Discord geteilt
Sofort in Discord geteilt

Reddit an Discord Bot Erscheinungsbild anpassen

Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen

Einen Webhook hinzufügen
Einen Webhook hinzufügen

Nachdem Sie Ihren Reddit-zu-Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Beiträge auf Ihrem Discord-Server erscheinen.

Bot-Name ändern
Bot-Name ändern

Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.

Avatar hochladen
Avatar hochladen

Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.

Karten-Elemente
Karten-Elemente

Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.

Wer nutzt den Reddit-zu-Discord-Bot?

Gaming-Gemeinschaften
Gaming-Gemeinschaften

Teilen Sie relevante Subreddit-Beiträge mit Ihrem Discord-Server. Halten Sie Ihre Mitglieder über Neuigkeiten im Spiel und Diskussionen auf dem Laufenden.

Hobby & Interesse Server
Hobby & Interesse Server

Teilen Sie automatisch Inhalte aus Nischen-Subreddits. Halten Sie Ihre Community mit neuen Diskussionen auf Trab.

Meme & Unterhaltung Server
Meme & Unterhaltung Server

Automatische Veröffentlichung von Top-Inhalten aus Meme-Subreddits. Halten Sie Ihren Server mit aktuellen Beiträgen aktiv.

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern

Discord-Kanäle
Discord-Kanäle

Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.

Discord-Einbettung
Discord-Einbettung

Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten

Multi-Server-Unterstützung
Multi-Server-Unterstützung

Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können

Erwähnungen und Rollen
Erwähnungen und Rollen

Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.

Discord-Aktionen
Discord-Aktionen

Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.

Diskord-Filter
Diskord-Filter

Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.

Häufig gestellte Fragen: Reddit zu Discord Bot

Wie kann ich Reddit mit Discord verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige Subreddit-URL, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Erstellen Sie dann einen Discord-Webhook und fügen Sie die URL ein. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Reddit-zu-Discord-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen auf allen Plänen. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Discord-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Beiträge für Discord freigegeben werden?
Unbedingt! Filtern Sie nach Beitragsflair, Mindestanzahl an Bewertungen, Schlüsselwörtern, Beitragsart (Text, Link, Bild, Video) und mehr.
Kann ich einstellen, wie Beiträge in Discord angezeigt werden?
Ja! Passen Sie Discord-Einbettungen an, einschließlich Titel, Punktestand, Kommentar-Link und Inhalt. Fügen Sie eigenen Text hinzu und aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.
Funktioniert es mit jedem Subreddit?
Ja, unser Bot unterstützt alle öffentlichen Subreddits, Benutzerprofile, Multireddits und Suchanfragen. Private Subreddits sind nicht zugänglich.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Diskord-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Diskord-Bot
Integration einrichten
TikTok to Diskord-Bot
Integration einrichten
YouTube to Diskord-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar