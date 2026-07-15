Reddit Discord Bot

Reddit-zu-Discord-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Beiträgen
Posten Sie Reddit-Inhalte automatisch auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jedes Subreddit, jeden Benutzer oder jede Suche - teilen Sie die besten Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
Reddit-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen Subreddit, Reddit-Benutzer oder einer Suchanfrage.
Automatisch in Discord posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.
Warum den Reddit zu Discord Bot wählen?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpassen Sie keine aktuellen Inhalte. Ihr Bot überwacht Subreddits rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Discord.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Einrichten eines Reddit-zu-Discord-Bots
Reddit verbinden1
Geben Sie einen beliebigen Subreddit, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Diskord verbinden2
Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Beiträge erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.
Reddit- und Discord-Integration
Der einfachste Weg, Reddit-Inhalte automatisch auf Discord zu teilen. Verlassen Sie sich auf Gaming-Communities, Hobby-Server und Diskussionsgruppen weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Reddit zu Discord
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Reddit und Discord zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Aktuelle Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord geteilt.
Intelligente Inhaltsfilter
Filtern Sie nach Flair, Upvotes, Schlüsselwörtern oder Beitragstyp. Teilen Sie nur die besten Inhalte aus jedem Subreddit.
Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Discord angezeigt werden. Passen Sie Einbettungen mit Titel, Punktzahl und umfangreicher Formatierung an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einem einzigen Subreddit aus.
Reddit zu Discord in Aktion sehen
Reddit an Discord Bot Erscheinungsbild anpassen
Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen
Einen Webhook hinzufügen
Nachdem Sie Ihren Reddit-zu-Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Beiträge auf Ihrem Discord-Server erscheinen.
Bot-Name ändern
Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.
Avatar hochladen
Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.
Karten-Elemente
Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.
Wer nutzt den Reddit-zu-Discord-Bot?
Gaming-Gemeinschaften
Teilen Sie relevante Subreddit-Beiträge mit Ihrem Discord-Server. Halten Sie Ihre Mitglieder über Neuigkeiten im Spiel und Diskussionen auf dem Laufenden.
Hobby & Interesse Server
Teilen Sie automatisch Inhalte aus Nischen-Subreddits. Halten Sie Ihre Community mit neuen Diskussionen auf Trab.
Meme & Unterhaltung Server
Automatische Veröffentlichung von Top-Inhalten aus Meme-Subreddits. Halten Sie Ihren Server mit aktuellen Beiträgen aktiv.
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern
Discord-Kanäle
Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.
Discord-Einbettung
Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten
Multi-Server-Unterstützung
Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können
Erwähnungen und Rollen
Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.
Discord-Aktionen
Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.
Diskord-Filter
Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.
Häufig gestellte Fragen: Reddit zu Discord Bot
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