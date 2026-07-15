Reddit Email Bot

Reddit an E-Mail-Bot: Erhalten Sie Beiträge in Ihrem Posteingang
Erhalten Sie Reddit-Beiträge direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jedes Subreddit, jeden Benutzer oder jede Suche und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
Reddit-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen Subreddit, Reddit-Benutzer oder einer Suchanfrage.
Automatisch an E-Mail senden
Jeder neue Beitrag wird automatisch in Ihrem E-Mail-Posteingang oder in der Übersicht angezeigt.
Warum den Reddit to Email Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Warnungen
Verpassen Sie keine aktuellen Inhalte. Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Beiträge aus Subreddits, die Sie interessieren.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Einrichten eines Reddit-E-Mail-Bots
Reddit verbinden1
Geben Sie einen beliebigen Subreddit, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
E-Mail verbinden2
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.
Automatisierung genießen3
Beiträge landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.
Reddit + E-Mail-Integration
Der einfachste Weg, Reddit per E-Mail zu verfolgen. Perfekt, um Diskussionen, Markenerwähnungen und Branchentrends zu verfolgen.
Leistungsstarke Funktionen für Reddit to Email Automation
Alles, was Sie brauchen, um Reddit-Benachrichtigungen direkt per E-Mail zu automatisieren.
Sofort- oder Verdauungsmodus
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.
Intelligente Inhaltsfilter
Filtern Sie nach Flair, Upvotes, Schlüsselwörtern oder Beitragstyp. Erhalten Sie nur die relevantesten Beiträge.
Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen
Steuern Sie, wie Beiträge in E-Mails erscheinen. Fügen Sie Titel, Inhalt, Bewertung und formatierten Text ein.
Mehrere E-Mail-Adressen
Senden Sie Benachrichtigungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten von einem einzigen Subreddit aus.
Reddit zu E-Mail in Aktion sehen
Wer nutzt den Reddit to Email Bot?
Marktforscher
Verfolgen Sie Branchendiskussionen und Nutzerfeedback. Erhalten Sie Updates zur Analyse in Ihren Posteingang.
Marken- und PR-Teams
Verfolgen Sie Markenerwähnungen und Kundendiskussionen. Erhalten Sie Sofortwarnungen für zeitkritische Situationen.
Inhaltliche Kuratoren
Entdecken Sie aktuelle Inhalte aus Nischen-Subreddits. Lassen Sie sich Inspirationen direkt per E-Mail zuschicken.
Häufig gestellte Fragen: Reddit zu E-Mail-Bot
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