Reddit Email Bot

Bots
Reddit to Email Bot
Automation Bot

Reddit an E-Mail-Bot: Erhalten Sie Beiträge in Ihrem Posteingang

Erhalten Sie Reddit-Beiträge direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jedes Subreddit, jeden Benutzer oder jede Suche und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Reddit-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen Subreddit, Reddit-Benutzer oder einer Suchanfrage.

connected line
Automatisch an E-Mail senden

Jeder neue Beitrag wird automatisch in Ihrem E-Mail-Posteingang oder in der Übersicht angezeigt.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den Reddit to Email Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Warnungen
Automatisierte 24/7-Warnungen

Verpassen Sie keine aktuellen Inhalte. Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Beiträge aus Subreddits, die Sie interessieren.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Einrichten eines Reddit-E-Mail-Bots

stepsStep1Title

Reddit verbinden

1

Geben Sie einen beliebigen Subreddit, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

stepsStep2Title

E-Mail verbinden

2

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.

stepsStep3Title

Automatisierung genießen

3

Beiträge landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Reddit + E-Mail-Integration

Der einfachste Weg, Reddit per E-Mail zu verfolgen. Perfekt, um Diskussionen, Markenerwähnungen und Branchentrends zu verfolgen.

Leistungsstarke Funktionen für Reddit to Email Automation

Alles, was Sie brauchen, um Reddit-Benachrichtigungen direkt per E-Mail zu automatisieren.

benefitsCard1Title

Sofort- oder Verdauungsmodus

Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.

benefitsCard2Title

Intelligente Inhaltsfilter

Filtern Sie nach Flair, Upvotes, Schlüsselwörtern oder Beitragstyp. Erhalten Sie nur die relevantesten Beiträge.

benefitsCard3Title

Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen

Steuern Sie, wie Beiträge in E-Mails erscheinen. Fügen Sie Titel, Inhalt, Bewertung und formatierten Text ein.

benefitsCard4Title

Mehrere E-Mail-Adressen

Senden Sie Benachrichtigungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten von einem einzigen Subreddit aus.

Reddit zu E-Mail in Aktion sehen

Neuer Reddit-Beitrag veröffentlicht
Neuer Reddit-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofortige Zustellung in den Posteingang
Sofortige Zustellung in den Posteingang

Wer nutzt den Reddit to Email Bot?

Marktforscher
Marktforscher

Verfolgen Sie Branchendiskussionen und Nutzerfeedback. Erhalten Sie Updates zur Analyse in Ihren Posteingang.

Marken- und PR-Teams
Marken- und PR-Teams

Verfolgen Sie Markenerwähnungen und Kundendiskussionen. Erhalten Sie Sofortwarnungen für zeitkritische Situationen.

Inhaltliche Kuratoren
Inhaltliche Kuratoren

Entdecken Sie aktuelle Inhalte aus Nischen-Subreddits. Lassen Sie sich Inspirationen direkt per E-Mail zuschicken.

Häufig gestellte Fragen: Reddit zu E-Mail-Bot

Wie kann ich Reddit mit E-Mail verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige Subreddit-URL, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Reddit-E-Mail-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Sie können je nach Wunsch Sofort-E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten.
Kann ich filtern, welche Beiträge an meine E-Mail geschickt werden?
Unbedingt! Filtern Sie nach Beitragsflair, Mindestanzahl an Bewertungen, Schlüsselwörtern, Beitragsart (Text, Link, Bild, Video) und mehr.
Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten?
Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Digest-E-Mails fassen alle neuen Beiträge in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.
Funktioniert es mit jedem Subreddit?
Ja, unser Bot unterstützt alle öffentlichen Subreddits, Benutzerprofile, Multireddits und Suchanfragen. Private Subreddits sind nicht zugänglich.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to E-Mail-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to E-Mail-Bot
Integration einrichten
TikTok to E-Mail-Bot
Integration einrichten
YouTube to E-Mail-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar