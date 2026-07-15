Reddit Email Bot

Wie kann ich Reddit mit E-Mail verbinden?

Geben Sie einfach eine beliebige Subreddit-URL, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.