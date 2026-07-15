Reddit Slack Bot

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Reddit to Slack Bot
Automation Bot

Reddit-zu-Slack-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Beiträgen

Veröffentlichen Sie Reddit-Inhalte automatisch in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jeden Subreddit, Benutzer oder jede Suche - teilen Sie relevante Inhalte in Echtzeit mit Ihrem Team.

Reddit-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen Subreddit, Reddit-Benutzer oder einer Suchanfrage.

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Automatisch auf Slack posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den Reddit to Slack Bot wählen?

24/7 Automatisierte Buchung
24/7 Automatisierte Buchung

Verpassen Sie keine aktuellen Inhalte. Ihr Bot überwacht Subreddits rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie den Reddit-zu-Slack-Bot ein

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Reddit verbinden

1

Geben Sie einen beliebigen Subreddit, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Schlupf verbinden

2

Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.

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Automatisierung genießen

3

Beiträge erscheinen automatisch in Slack. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Reddit + Slack-Integration

Der einfachste Weg, Reddit-Inhalte automatisch auf Slack zu teilen. Vertraut von Produktteams, Vermarktern und Forschern weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für Reddit to Slack Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Reddit und Slack zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Heiße Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack geteilt.

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Intelligente Inhaltsfilter

Filtern Sie nach Flair, Upvotes, Schlüsselwörtern oder Beitragstyp. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.

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Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Titel, Punktzahl und umfangreichen Anhängen an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Beiträge an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche von einem einzigen Subreddit aus.

Reddit zu Slack in Aktion sehen

Neuer Reddit-Beitrag veröffentlicht
Neuer Reddit-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Slack geteilt
Sofort in Slack geteilt

Wer nutzt den Reddit-zu-Slack-Bot?

Produkt- und Entwicklungsteams
Produkt- und Entwicklungsteams

Beobachten Sie die Subreddits der Branche auf Nutzerfeedback, Funktionsanfragen und Diskussionen über Wettbewerber.

Marketing- und Forschungsteams
Marketing- und Forschungsteams

Verfolgen Sie Markenerwähnungen und Branchendiskussionen. Sammeln Sie Markteinblicke aus relevanten Subreddits.

Kundenerfolgs-Teams
Kundenerfolgs-Teams

Überwachen Sie supportbezogene Subreddits. Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Kunden über Ihr Produkt diskutieren.

Häufig gestellte Fragen: Reddit zu Slack Bot

Wie kann ich Reddit mit Slack verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige Subreddit-URL, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Reddit-zu-Slack-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Beiträge für Slack freigegeben werden?
Unbedingt! Filtern Sie nach Beitragsflair, Mindestanzahl an Bewertungen, Schlüsselwörtern, Beitragsart (Text, Link, Bild, Video) und mehr.
Kann ich anpassen, wie Beiträge in Slack angezeigt werden?
Ja! Passen Sie die Formatierung der Nachricht an, einschließlich Titel, Punktzahl, Kommentarlink und Inhalt. Wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.
Funktioniert es mit jedem Subreddit?
Ja, unser Bot unterstützt alle öffentlichen Subreddits, Benutzerprofile, Multireddits und Suchanfragen. Private Subreddits sind nicht zugänglich.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Slack-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Slack-Bot
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TikTok to Slack-Bot
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YouTube to Slack-Bot
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🚀Startet kostenlos

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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar