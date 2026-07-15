Reddit Slack Bot

Wie kann ich Reddit mit Slack verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige Subreddit-URL, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der Reddit-zu-Slack-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen? Unser Bot sucht bei allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.

Kann ich filtern, welche Beiträge für Slack freigegeben werden? Unbedingt! Filtern Sie nach Beitragsflair, Mindestanzahl an Bewertungen, Schlüsselwörtern, Beitragsart (Text, Link, Bild, Video) und mehr.

Kann ich anpassen, wie Beiträge in Slack angezeigt werden? Ja! Passen Sie die Formatierung der Nachricht an, einschließlich Titel, Punktzahl, Kommentarlink und Inhalt. Wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.