Reddit Slack Bot

Reddit-zu-Slack-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Beiträgen
Veröffentlichen Sie Reddit-Inhalte automatisch in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jeden Subreddit, Benutzer oder jede Suche - teilen Sie relevante Inhalte in Echtzeit mit Ihrem Team.
Reddit-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen Subreddit, Reddit-Benutzer oder einer Suchanfrage.
Automatisch auf Slack posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.
Warum den Reddit to Slack Bot wählen?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpassen Sie keine aktuellen Inhalte. Ihr Bot überwacht Subreddits rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie den Reddit-zu-Slack-Bot ein
Reddit verbinden1
Geben Sie einen beliebigen Subreddit, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Schlupf verbinden2
Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.
Automatisierung genießen3
Beiträge erscheinen automatisch in Slack. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.
Reddit + Slack-Integration
Der einfachste Weg, Reddit-Inhalte automatisch auf Slack zu teilen. Vertraut von Produktteams, Vermarktern und Forschern weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für Reddit to Slack Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Reddit und Slack zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Heiße Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack geteilt.
Intelligente Inhaltsfilter
Filtern Sie nach Flair, Upvotes, Schlüsselwörtern oder Beitragstyp. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Titel, Punktzahl und umfangreichen Anhängen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche von einem einzigen Subreddit aus.
Reddit zu Slack in Aktion sehen
Wer nutzt den Reddit-zu-Slack-Bot?
Produkt- und Entwicklungsteams
Beobachten Sie die Subreddits der Branche auf Nutzerfeedback, Funktionsanfragen und Diskussionen über Wettbewerber.
Marketing- und Forschungsteams
Verfolgen Sie Markenerwähnungen und Branchendiskussionen. Sammeln Sie Markteinblicke aus relevanten Subreddits.
Kundenerfolgs-Teams
Überwachen Sie supportbezogene Subreddits. Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Kunden über Ihr Produkt diskutieren.
Häufig gestellte Fragen: Reddit zu Slack Bot
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