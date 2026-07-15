Reddit Telegram Bot

Wie kann ich Reddit mit Telegram verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige Subreddit-URL, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der Reddit-zu-Telegram-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen? Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen auf allen Plänen. Wenn ein neuer Inhalt entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden auf Ihrem Telegram-Kanal gepostet.

Kann ich filtern, welche Beiträge auf Telegram geteilt werden? Unbedingt! Filtern Sie nach Beitragsflair, Mindestanzahl an Bewertungen, Schlüsselwörtern, Beitragsart (Text, Link, Bild, Video) und mehr.

Kann ich einstellen, wie Beiträge in Telegram erscheinen? Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Titel, Punktzahl, Kommentarlink und Inhalt. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Beitrag hinzu.