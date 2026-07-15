Reddit Telegram Bot

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Reddit to Telegram Bot
Automation Bot

Reddit-zu-Telegram-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Beiträgen

Posten Sie automatisch Reddit-Inhalte in Ihrem Telegram-Kanal. Überwachen Sie jeden Subreddit, Benutzer oder jede Suche - teilen Sie die besten Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Reddit-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen Subreddit, Reddit-Benutzer oder einer Suchanfrage.

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Automatisch in Telegram posten

Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den Reddit to Telegram Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpassen Sie keine aktuellen Inhalte. Dein Bot überwacht Subreddits rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Telegram.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Wie man einen Reddit zu Telegram Bot einrichtet

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Reddit verbinden

1

Geben Sie einen beliebigen Subreddit, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Telegramm verbinden

2

Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.

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Automatisierung genießen

3

Beiträge erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von Reddit und Telegram

Der einfachste Weg, Reddit-Inhalte automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Community-Managern, Content-Kuratoren und Enthusiasten weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für Reddit to Telegram Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Reddit und Telegram zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Heiße Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram geteilt.

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Intelligente Inhaltsfilter

Filtern Sie nach Flair, Upvotes, Schlüsselwörtern oder Beitragstyp. Teilen Sie nur die besten Inhalte aus jedem Subreddit.

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Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Beiträge in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Beiträge an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einem einzigen Subreddit aus.

Reddit zu Telegram in Aktion sehen

Neuer Reddit-Beitrag veröffentlicht
Neuer Reddit-Beitrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Telegram geteilt
Sofort in Telegram geteilt

Wer benutzt den Reddit zu Telegram Bot?

Kuratoren der Gemeinschaft
Kuratoren der Gemeinschaft

Teilen Sie automatisch die besten Reddit-Inhalte mit Ihrem Telegram-Publikum. Kuratieren Sie ohne manuellen Aufwand.

Nischen-Interessengruppen
Nischen-Interessengruppen

Halten Sie Ihre Telegram-Community mit relevanten Subreddit-Diskussionen und aktuellen Beiträgen auf dem Laufenden.

Nachrichten und Trendbeobachter
Nachrichten und Trendbeobachter

Beobachte aktuelle Subreddits und teile aktuelle Inhalte in Echtzeit auf Telegram.

Häufig gestellte Fragen: Reddit zu Telegram Bot

Wie kann ich Reddit mit Telegram verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige Subreddit-URL, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Reddit-zu-Telegram-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Beiträgen?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Beiträgen auf allen Plänen. Wenn ein neuer Inhalt entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden auf Ihrem Telegram-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Beiträge auf Telegram geteilt werden?
Unbedingt! Filtern Sie nach Beitragsflair, Mindestanzahl an Bewertungen, Schlüsselwörtern, Beitragsart (Text, Link, Bild, Video) und mehr.
Kann ich einstellen, wie Beiträge in Telegram erscheinen?
Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Titel, Punktzahl, Kommentarlink und Inhalt. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Beitrag hinzu.
Funktioniert es mit jedem Subreddit?
Ja, unser Bot unterstützt alle öffentlichen Subreddits, Benutzerprofile, Multireddits und Suchanfragen. Private Subreddits sind nicht zugänglich.
Weitere Integrationen

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Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar