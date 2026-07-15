Reddit Telegram Bot

Reddit-zu-Telegram-Bot: Sofortiges automatisches Teilen von Beiträgen
Posten Sie automatisch Reddit-Inhalte in Ihrem Telegram-Kanal. Überwachen Sie jeden Subreddit, Benutzer oder jede Suche - teilen Sie die besten Inhalte in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
Reddit-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen Subreddit, Reddit-Benutzer oder einer Suchanfrage.
Automatisch in Telegram posten
Jeder neue Beitrag wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.
Warum den Reddit to Telegram Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpassen Sie keine aktuellen Inhalte. Dein Bot überwacht Subreddits rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Telegram.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man einen Reddit zu Telegram Bot einrichtet
Reddit verbinden1
Geben Sie einen beliebigen Subreddit, ein Benutzerprofil oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Telegramm verbinden2
Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.
Automatisierung genießen3
Beiträge erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.
Integration von Reddit und Telegram
Der einfachste Weg, Reddit-Inhalte automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Community-Managern, Content-Kuratoren und Enthusiasten weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für Reddit to Telegram Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen Reddit und Telegram zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Heiße Beiträge werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram geteilt.
Intelligente Inhaltsfilter
Filtern Sie nach Flair, Upvotes, Schlüsselwörtern oder Beitragstyp. Teilen Sie nur die besten Inhalte aus jedem Subreddit.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Beiträge in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Beiträge an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einem einzigen Subreddit aus.
Reddit zu Telegram in Aktion sehen
Wer benutzt den Reddit zu Telegram Bot?
Kuratoren der Gemeinschaft
Teilen Sie automatisch die besten Reddit-Inhalte mit Ihrem Telegram-Publikum. Kuratieren Sie ohne manuellen Aufwand.
Nischen-Interessengruppen
Halten Sie Ihre Telegram-Community mit relevanten Subreddit-Diskussionen und aktuellen Beiträgen auf dem Laufenden.
Nachrichten und Trendbeobachter
Beobachte aktuelle Subreddits und teile aktuelle Inhalte in Echtzeit auf Telegram.
Häufig gestellte Fragen: Reddit zu Telegram Bot
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