RSS Feeds Email Bot

Wie kann ich einen RSS-Feed mit einer E-Mail verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der RSS Feed to Email Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln? Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Artikeln für alle Pläne. Sie können sofortige E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten, je nach Ihrer Präferenz.

Kann ich filtern, welche Nachrichten an meine E-Mail geschickt werden? Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Titel, Inhalt, Kategorie oder Autor ein- oder auszuschließen.

Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten? Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Digest-E-Mails fassen alle neuen Artikel in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.