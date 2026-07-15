RSS Feeds Email Bot

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RSS Feed to Email Bot
Automation Bot

RSS Feed to Email Bot: Erhalten Sie Updates in Ihrem Posteingang

Empfangen Sie RSS-Feed-Inhalte direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Verbinden Sie beliebige RSS-Feeds und lassen Sie sich Artikel, Podcasts und Updates automatisch zustellen. Keine Codierung erforderlich.

RSS-Feed-Integration

Verbinden Sie eine beliebige RSS-Feed-URL. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts und mehr.

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Automatisch an E-Mail senden

Jeder neue Artikel wird automatisch an Ihren E-Mail-Posteingang oder an die Zusammenfassung geliefert.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den RSS Feed to Email Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Warnungen
Automatisierte 24/7-Warnungen

Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Artikel von Feeds, die Sie interessieren.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Einrichten eines RSS-Feed zum E-Mail-Bot

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RSS-Feed verbinden

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Geben Sie eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts und mehr.

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E-Mail verbinden

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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.

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Automatisierung genießen

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Die Nachrichten kommen automatisch in Ihrem Posteingang an. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
RSS-Feed und E-Mail-Integration

Der einfachste Weg, RSS-Updates per E-Mail zu erhalten. Perfekt für das Kuratieren von Inhalten, das Beobachten von Nachrichten und um informiert zu bleiben.

Leistungsstarke Funktionen für die RSS-Feed-E-Mail-Automatisierung

Alles, was Sie brauchen, um RSS-Benachrichtigungen direkt per E-Mail zu automatisieren.

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Sofort- oder Verdauungsmodus

Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.

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Intelligente Inhaltsfilter

Sie können Artikel nach Stichwort, Kategorie oder Autor ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur die relevantesten Inhalte.

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Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen

Steuern Sie, wie Elemente in E-Mails erscheinen. Fügen Sie Titel, Inhalt, Bilder und formatierten Text ein.

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Mehrere E-Mail-Adressen

Senden Sie Benachrichtigungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten über einen einzigen Feed.

RSS-Feed zu E-Mail in Aktion sehen

Neuer RSS-Eintrag veröffentlicht
Neuer RSS-Eintrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofortige Zustellung in den Posteingang
Sofortige Zustellung in den Posteingang

Wer nutzt den RSS Feed to Email Bot?

Wissensarbeiter
Wissensarbeiter

Bleiben Sie auf dem Laufenden über Branchenblogs und Veröffentlichungen. Erhalten Sie täglich kuratierte Inhalte in Ihren Posteingang.

Forscher und Analysten
Forscher und Analysten

Überwachen Sie akademische Feeds, Branchenberichte und Nachrichtenquellen. Archivieren Sie wichtige Inhalte in Ihrer E-Mail.

Vielbeschäftigte Fachkräfte
Vielbeschäftigte Fachkräfte

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Ihren Lieblingsblogs und Newslettern, ohne mehrere Websites besuchen zu müssen. Alles an einem Ort.

Häufig gestellte Fragen: RSS-Feed zum E-Mail-Bot

Wie kann ich einen RSS-Feed mit einer E-Mail verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der RSS Feed to Email Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Artikeln für alle Pläne. Sie können sofortige E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten, je nach Ihrer Präferenz.
Kann ich filtern, welche Nachrichten an meine E-Mail geschickt werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Titel, Inhalt, Kategorie oder Autor ein- oder auszuschließen.
Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten?
Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Digest-E-Mails fassen alle neuen Artikel in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.
Welche Arten von RSS-Feeds werden unterstützt?
Wir unterstützen alle Standard-RSS- und Atom-Feeds, einschließlich Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts, YouTube-Kanäle und alle Websites mit einem RSS-Feed.
Weitere Integrationen

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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar