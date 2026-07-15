RSS Feeds Slack Bot

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RSS Feed to Slack Bot
Automation Bot

RSS-Feed zum Slack-Bot: Sofortige automatische Freigabe von Updates

Veröffentlichen Sie automatisch RSS-Feed-Inhalte in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Verbinden Sie beliebige RSS-Feeds - teilen Sie Artikel, Branchennachrichten und Updates in Echtzeit mit Ihrem Team.

RSS-Feed-Integration

Verbinden Sie eine beliebige RSS-Feed-URL. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts und mehr.

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Automatisch auf Slack posten

Jedes neue Element wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den RSS-Feed zum Slack-Bot wählen?

24/7 Automatisierte Buchung
24/7 Automatisierte Buchung

Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht rund um die Uhr RSS-Feeds und postet Updates automatisch auf Slack.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

RSS-Feed für Slack-Bot einrichten

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RSS-Feed verbinden

1

Geben Sie eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Branchenpublikationen und mehr.

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Schlupf verbinden

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Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.

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Automatisierung genießen

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Feed-Elemente erscheinen automatisch in Slack. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
RSS-Feed und Slack-Integration

Der einfachste Weg, RSS-Inhalte automatisch in Slack zu teilen. Produktteams, Vermarkter und Unternehmen weltweit vertrauen darauf.

Leistungsstarke Funktionen für RSS Feed to Slack Automation

Alles, was Sie brauchen, um die Freigabe von Inhalten aus beliebigen RSS-Feeds für Slack zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Elemente werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack gepostet.

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Intelligente Inhaltsfilter

Sie können Elemente nach Stichwort, Kategorie oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.

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Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Elemente in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Titel, Beschreibung und umfangreichen Anhängen an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Elemente an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche von einem einzigen Feed aus.

RSS-Feed zu Slack in Aktion sehen

Neuer RSS-Eintrag veröffentlicht
Neuer RSS-Eintrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Slack geteilt
Sofort in Slack geteilt

Wer nutzt den RSS-Feed zum Slack-Bot?

Produkt- und Entwicklungsteams
Produkt- und Entwicklungsteams

Verfolgen Sie Branchenblogs, Dokumentations-Updates und technische Neuigkeiten. Halten Sie Ihr Team ohne manuellen Aufwand auf dem Laufenden.

Teams für Marketing und Inhalt
Teams für Marketing und Inhalt

Verfolgen Sie Blogs von Mitbewerbern, Branchenpublikationen und Inhaltstrends. Holen Sie sich Inspiration für Ihren Kanal.

Führungs- und Strategieteams
Führungs- und Strategieteams

Bleiben Sie auf dem Laufenden über Branchennachrichten, Markttrends und Thought Leadership. Kuratierte Inhalte in Ihrem Slack.

Häufig gestellte Fragen: RSS-Feed zum Slack-Bot

Wie kann ich einen RSS-Feed mit Slack verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Dann fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der RSS-Feed zum Slack-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln?
Unser Bot prüft alle 15 Minuten auf neue Artikel für alle Pläne. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Elemente an Slack weitergegeben werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Titel, Inhalt, Kategorie oder Autor ein- oder auszuschließen.
Kann ich anpassen, wie Elemente in Slack angezeigt werden?
Ja! Passen Sie die Formatierung der Nachricht an, einschließlich Titel, Beschreibung, Bilder und Links. Wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.
Welche Arten von RSS-Feeds werden unterstützt?
Wir unterstützen alle Standard-RSS- und Atom-Feeds, einschließlich Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts, YouTube-Kanäle und alle Websites mit einem RSS-Feed.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar