RSS Feeds Slack Bot

Alles, was Sie brauchen, um die Freigabe von Inhalten aus beliebigen RSS-Feeds für Slack zu automatisieren.

Aktualisierungen in Echtzeit Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Elemente werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack gepostet.

Intelligente Inhaltsfilter Sie können Elemente nach Stichwort, Kategorie oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.

Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung Steuern Sie, wie Elemente in Slack angezeigt werden. Passen Sie die Formatierung mit Titel, Beschreibung und umfangreichen Anhängen an.