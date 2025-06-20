Google News Widgets für Ihre Website

Diese Widgets, die in Ihre Website eingebettet werden, zeigen Nachrichten und Schlagzeilen von Google News an. Sie können leicht an das Design Ihrer Website angepasst und mit Code-Snippets hinzugefügt werden.

Widget erstellen
headerTitle
Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt

Vorteile der Verwendung von Google News Widgets

benefitsCard1Title

Anpassbare News Feeds

Nutzer wählen Nachrichteninhalte (z. B. lokale, aktuelle, benutzerdefinierte) aus, die auf ihrer Website angezeigt werden sollen, um die Relevanz zu erhöhen.

benefitsCard2Title

Erhöhtes Engagement

Echtzeit-Nachrichten auf der Website steigern das Engagement, indem sie die Besucher informieren und auf dem Laufenden halten

benefitsCard3Title

Verbesserter Website-Verkehr

Die Anzeige von Google News auf der Website kann die Besucherzahlen erhöhen, indem sie Besucher mit neuen und frischen Inhalten anlockt

Google News Widgets können verwendet werden

Widget zur Website-Homepage hinzufügen

Nutzer wählen Nachrichteninhalte aus (lokal, aktuell, benutzerdefiniert), um ihrem Publikum gezielte und relevante Nachrichten zu liefern

Widget zur Website-Homepage hinzufügen

Erstellen einer Video-Seite

Erstellen Sie eine Website, die sich mit Nachrichten befasst, und fügen Sie ein Google News Widget hinzu, damit die Nutzer die neuesten Nachrichten erhalten können.

Erstellen einer Video-Seite

Widget im Blog verwenden

Fügen Sie das Google News Widget in die Blog-Seitenleiste ein, damit die Leser auf aktuelle Nachrichten zugreifen können, ohne Ihren Blog zu verlassen.

Widget im Blog verwenden

Hinzufügen eines Widgets zu einer Nachrichten-Webseite

Fügen Sie ein Google News Widget zur Veranstaltungswebseite hinzu, damit Besucher schnell auf Veranstaltungsinformationen und Branchennachrichten zugreifen können

Hinzufügen eines Widgets zu einer Nachrichten-Webseite

Vorteile von Google News Widgets

featuresCard1Title

Einfach zu bedienen

Google News Widgets sind benutzerfreundlich und erfordern keine technischen Fähigkeiten oder Programmierkenntnisse

featuresCard2Title

Personalisierung

Passen Sie Videoinhalte auf Ihrer Website mit YouTube-Widgets an. Optionen für Player-Größe, -Layout und -Farbschema sowie für die Mobilfreundlichkeit

featuresCard3Title

Dynamischer Inhalt

Google News Widgets werden automatisch aktualisiert und versorgen die Leser mit den neuesten Nachrichten. So bleibt Ihre Website aktuell und interessant

featuresCard4Title

Verbessern Sie Ihr Engagement

Google News Widgets können dazu beitragen, das Engagement der Nutzer zu verbessern, indem sie ihnen die neuesten Nachrichten in Echtzeit anzeigen, die sie direkt auf Ihrer Website oder Ihrem Blog sehen können.

featuresCard5Title

Verbesserte SEO

Google News Widgets können dazu beitragen, die Suchmaschinenoptimierung Ihrer Website zu verbessern, da sie den Besuchern relevante und gezielte Inhalte zeigen, die mehr Besucher anziehen können.

featuresCard6Title

Verlaufsverfolgung

Greifen Sie auf eine vollständige Zeitleiste der erkannten Änderungen zu, um Prüfungen, Berichte und Analysen zu erleichtern.

Wo kann man Google News Widgets verwenden?

useCasesCard1Title

Nachrichten-Websites

Nachrichten-Websites können Google News Widgets verwenden, um Nachrichten zu bestimmten Themen anzuzeigen. Dies kann Besuchern helfen, schnell Informationen zu finden, die sie interessieren, und die Verweildauer auf der Website erhöhen

useCasesCard2Title

Blogs

Blogger können Google News Widgets verwenden, um ihrem Blog zusätzlichen Inhalt und Wert zu verleihen. Durch die Anzeige der neuesten Nachrichten und Artikel, die mit dem Thema oder der Nische ihres Blogs zusammenhängen, können Blogger neue Leser anziehen

useCasesCard3Title

Business-Websites

Unternehmenswebsites können Google News Widgets verwenden, um Nachrichten aus der Branche oder Themen im Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen anzuzeigen. Dies kann dazu beitragen, das Interesse an dem Unternehmen zu steigern

useCasesCard4Title

Persönliche Websites

Die Nutzer können Google News Widgets auf Websites verwenden, um Nachrichten zu Themen anzuzeigen, die sie interessieren. Dies kann helfen, eine informative Seite zu erstellen, die für ihre Angehörigen von Interesse ist

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Schließen Sie sich Tausenden von zufriedenen Nutzern an, indem Sie jetzt Ihren ersten Feed erstellen.

Mein erstes Futter erhalten
© 2026 RSS.app - FeedsApp Inc.Terms & ConditionsPrivacy