Google News Widgets für Ihre Website
Diese Widgets, die in Ihre Website eingebettet werden, zeigen Nachrichten und Schlagzeilen von Google News an. Sie können leicht an das Design Ihrer Website angepasst und mit Code-Snippets hinzugefügt werden.Widget erstellen
Vorteile der Verwendung von Google News Widgets
Anpassbare News Feeds
Nutzer wählen Nachrichteninhalte (z. B. lokale, aktuelle, benutzerdefinierte) aus, die auf ihrer Website angezeigt werden sollen, um die Relevanz zu erhöhen.
Erhöhtes Engagement
Echtzeit-Nachrichten auf der Website steigern das Engagement, indem sie die Besucher informieren und auf dem Laufenden halten
Verbesserter Website-Verkehr
Die Anzeige von Google News auf der Website kann die Besucherzahlen erhöhen, indem sie Besucher mit neuen und frischen Inhalten anlockt
Google News Widgets können verwendet werden
Widget zur Website-Homepage hinzufügen
Nutzer wählen Nachrichteninhalte aus (lokal, aktuell, benutzerdefiniert), um ihrem Publikum gezielte und relevante Nachrichten zu liefern
Erstellen einer Video-Seite
Erstellen Sie eine Website, die sich mit Nachrichten befasst, und fügen Sie ein Google News Widget hinzu, damit die Nutzer die neuesten Nachrichten erhalten können.
Widget im Blog verwenden
Fügen Sie das Google News Widget in die Blog-Seitenleiste ein, damit die Leser auf aktuelle Nachrichten zugreifen können, ohne Ihren Blog zu verlassen.
Hinzufügen eines Widgets zu einer Nachrichten-Webseite
Fügen Sie ein Google News Widget zur Veranstaltungswebseite hinzu, damit Besucher schnell auf Veranstaltungsinformationen und Branchennachrichten zugreifen können
Vorteile von Google News Widgets
Einfach zu bedienen
Google News Widgets sind benutzerfreundlich und erfordern keine technischen Fähigkeiten oder Programmierkenntnisse
Personalisierung
Passen Sie Videoinhalte auf Ihrer Website mit YouTube-Widgets an. Optionen für Player-Größe, -Layout und -Farbschema sowie für die Mobilfreundlichkeit
Dynamischer Inhalt
Google News Widgets werden automatisch aktualisiert und versorgen die Leser mit den neuesten Nachrichten. So bleibt Ihre Website aktuell und interessant
Verbessern Sie Ihr Engagement
Google News Widgets können dazu beitragen, das Engagement der Nutzer zu verbessern, indem sie ihnen die neuesten Nachrichten in Echtzeit anzeigen, die sie direkt auf Ihrer Website oder Ihrem Blog sehen können.
Verbesserte SEO
Google News Widgets können dazu beitragen, die Suchmaschinenoptimierung Ihrer Website zu verbessern, da sie den Besuchern relevante und gezielte Inhalte zeigen, die mehr Besucher anziehen können.
Verlaufsverfolgung
Greifen Sie auf eine vollständige Zeitleiste der erkannten Änderungen zu, um Prüfungen, Berichte und Analysen zu erleichtern.
Wo kann man Google News Widgets verwenden?
Nachrichten-Websites
Nachrichten-Websites können Google News Widgets verwenden, um Nachrichten zu bestimmten Themen anzuzeigen. Dies kann Besuchern helfen, schnell Informationen zu finden, die sie interessieren, und die Verweildauer auf der Website erhöhen
Blogs
Blogger können Google News Widgets verwenden, um ihrem Blog zusätzlichen Inhalt und Wert zu verleihen. Durch die Anzeige der neuesten Nachrichten und Artikel, die mit dem Thema oder der Nische ihres Blogs zusammenhängen, können Blogger neue Leser anziehen
Business-Websites
Unternehmenswebsites können Google News Widgets verwenden, um Nachrichten aus der Branche oder Themen im Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen anzuzeigen. Dies kann dazu beitragen, das Interesse an dem Unternehmen zu steigern
Persönliche Websites
Die Nutzer können Google News Widgets auf Websites verwenden, um Nachrichten zu Themen anzuzeigen, die sie interessieren. Dies kann helfen, eine informative Seite zu erstellen, die für ihre Angehörigen von Interesse ist
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
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