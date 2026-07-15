Wie man E-Mail-Benachrichtigungen von Facebook-Seiten erhält
Innerhalb weniger Minuten können Sie mit RSS.app E-Mail-Benachrichtigungen einrichten und erhalten, wenn neue Beiträge auf öffentlichen Facebook-Seiten veröffentlicht werden.Facebook als E-Mail erhalten
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9:18 AM (23 minutes ago)
2 einfache Schritte für den Einstieg
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