Mit der Erkennung von Website-Änderungen immer einen Schritt voraus

Überwachen Sie jede Webseite auf Aktualisierungen und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn sich etwas ändert. Von Textänderungen und neuen Links bis hin zu Bildaktualisierungen und Preisschwankungen.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum die Erkennung von Änderungen wichtig ist

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Wettbewerbsvorteil

Erkennen Sie sofort, wenn Wettbewerber ihre Preise oder Inhalte ändern, und reagieren Sie schneller als alle anderen.

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Sofortige Warnungen

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen in Slack, Discord oder Telegram, wenn eine Änderung eintritt. Sie müssen keine Seiten mehr aktualisieren oder Updates verpassen.

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Inhalt, dem Sie vertrauen können

Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte, Berichte und Daten zuverlässig bleiben, indem Sie immer mit den neuesten Informationen arbeiten.

Was Sie mit Change Detection verfolgen können

Text-Updates

Erkennen Sie Änderungen in On-Page-Texten wie Produktbeschreibungen, Ankündigungen, Nachrichtenartikeln oder Aktualisierungen von Richtlinien.

Text-Updates

Link Änderungen

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn URLs hinzugefügt, entfernt oder umgeleitet werden. Ideal, um defekte Links, Affiliate-Änderungen oder versteckte SEO-Änderungen zu erkennen.

Link Änderungen

Bild-Updates

Erkennen Sie Aktualisierungen von Bannern, Produktfotos oder Markenartikeln. Bleiben Sie über Designänderungen informiert, die sich auf Vertrauen und Konversion auswirken.

Bild-Updates

Preis- und Datenverfolgung

Überwachen Sie Änderungen bei numerischen Werten wie Produktpreisen, Verfügbarkeit, Bewertungen oder Leistungskennzahlen. Ideal für E-Commerce und Finanzen.

Preis- und Datenverfolgung

Wie Change Detection in 3 Schritten funktioniert

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Zielelement auswählen

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Wählen Sie das genaue Seitenelement, das Sie verfolgen möchten: Text, Link, Bild oder Zahl.

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Überwachung konfigurieren

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Verwenden Sie den CSS-Selektor oder erstellen Sie eigene Regeln, um festzulegen, was verfolgt werden soll.

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Sofortige Warnmeldungen erhalten

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Erhalten Sie Benachrichtigungen in Discord, Telegram oder Slack, sobald eine Änderung festgestellt wird, damit Sie sofort handeln können.

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Warum Change Detection verwenden?

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Relevante Warnungen

Sie werden nur benachrichtigt, wenn sich genau das Element ändert, das Sie interessiert.

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Produktivitätssteigerung

Automatisieren Sie Verfolgungsworkflows und überspringen Sie manuelle Seitenaktualisierungen oder sich wiederholende Prüfungen.

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Zuverlässiger Inhalt

Halten Sie Ihre Website stets mit den genauesten, geprüften Informationen auf dem neuesten Stand.

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Überwachung der Sicherheit

Erkennen Sie unerwartete Bearbeitungen oder nicht autorisierte Änderungen, die auf Sicherheitsprobleme hinweisen könnten.

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Benutzerdefinierte Alarme

Kontrollieren Sie, wann, wo und wie die Benachrichtigungen Sie erreichen.

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Verlaufsverfolgung

Greifen Sie auf eine vollständige Zeitleiste der erkannten Änderungen zu, um Prüfungen, Berichte und Analysen zu erleichtern.

Wo die Erkennung von Veränderungen einen Einfluss hat

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Aggregation von Inhalten

Sammeln Sie automatisch Aktualisierungen von jeder beliebigen Website, um Ihre Daten stets aktuell zu halten.

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Analyse der Wettbewerber

Verfolgen Sie die Websites von Wettbewerbern auf Produktaktualisierungen, Preisänderungen oder neue Kampagnen.

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Einhaltung von Vorschriften

Erkennen Sie nicht autorisierte Bearbeitungen oder Änderungen, um die Einhaltung von Industriestandards zu gewährleisten.

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Preisüberwachung

Verfolgen Sie Preisveränderungen auf E-Commerce- oder Finanzseiten in Echtzeit und passen Sie Ihre Strategie sofort an.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

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Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

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Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

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M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Automatisieren Sie, was wichtig ist. Erfassen Sie jede Änderung.

Überprüfen Sie Seiten nicht mehr manuell. Überwachen Sie Inhalte, Links und Bilder und lassen Sie sich benachrichtigen, sobald sich etwas ändert.
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