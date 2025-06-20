Automatisieren Sie Ihre E-Mails mit RSS & Klaviyo

Senden Sie automatisch Updates an Ihr Publikum

Versenden Sie E-Mail-Newsletter und Produktneuheiten an Ihre Kunden mit Klaviyo. Responsive RSS-Feeds lassen sich leicht in Klaviyo integrieren, um automatisch aktualisierte Inhalte direkt in Ihrem Posteingang bereitzustellen.Mit RSS.app können Sie ganz einfach gezielte Produktaktualisierungen an Ihre Kunden senden. Tools wie Shopify, Automate.io und Zapier werden alle von der RSS.app und Klaviyo Integration unterstützt. Senden Sie Inhalte zwischen Apps einfacher und schneller.Klaviyo macht es Ihnen leicht, RSS-Feeds hinzuzufügen - ganz ohne Programmierkenntnisse. Kopieren Sie einfach das RSS-Code-Snippet von RSS.app und fügen Sie es in Ihre Klaviyo-Vorlage ein. Ihr Feed wird automatisch aktualisiert, so dass Ihre Kunden die neuesten Updates erhalten.