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Klaviyo

Automatisieren Sie Ihre E-Mails mit RSS & Klaviyo

Senden Sie Ihre neuesten Nachrichten oder sozialen Updates an Abonnenten mit RSS.app. Keine Codierung erforderlich.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Senden Sie automatisch Updates an Ihr Publikum

Versenden Sie E-Mail-Newsletter und Produktneuheiten an Ihre Kunden mit Klaviyo. Responsive RSS-Feeds lassen sich leicht in Klaviyo integrieren, um automatisch aktualisierte Inhalte direkt in Ihrem Posteingang bereitzustellen.

Mit RSS.app können Sie ganz einfach gezielte Produktaktualisierungen an Ihre Kunden senden. Tools wie Shopify, Automate.io und Zapier werden alle von der RSS.app und Klaviyo Integration unterstützt. Senden Sie Inhalte zwischen Apps einfacher und schneller.

Klaviyo macht es Ihnen leicht, RSS-Feeds hinzuzufügen - ganz ohne Programmierkenntnisse. Kopieren Sie einfach das RSS-Code-Snippet von RSS.app und fügen Sie es in Ihre Klaviyo-Vorlage ein. Ihr Feed wird automatisch aktualisiert, so dass Ihre Kunden die neuesten Updates erhalten.

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RSS.app ermöglicht es Ihnen, RSS-Feeds zu Klaviyo hinzuzufügen. Nutzen Sie diese Integration, um Ihre Kunden über die neuesten Produkt-Updates zu informieren.

Wie man RSS-Feeds zu Klaviyo hinzufügt

1
Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app

Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.

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Wählen Sie Ihren Widget-Stil

Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.

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Anpassen des Designs

Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.

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Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes

Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!

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Alles, was Sie von einem RSS-Widget erwarten

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Automatisch aktualisierte Inhalte

Halten Sie Ihre E-Mails frisch. RSS.app-Feeds werden automatisch aktualisiert, keine manuelle Arbeit erforderlich.

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Funktioniert mit jeder Quelle

Erstellen Sie RSS-Feeds von Websites, Blogs oder sozialen Seiten. RSS.app verwandelt jeden Inhalt in einen Klaviyo-kompatiblen Feed.

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Keine technische Einrichtung

Kopieren Sie einfach die URL Ihres RSS.app-Feeds und fügen Sie sie in Klaviyo ein. Ihre E-Mails werden automatisch mit neuen Beiträgen gefüllt.

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Zuverlässig und beständig

RSS.app hält Ihre Feeds strukturiert und auf dem neuesten Stand, damit Ihre automatisierten E-Mails immer die richtigen Inhalte senden.

Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds

Bündel

Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds in einem Stream. Perfekt, um Inhalte aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu verfolgen.

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Sammlungen

Kuratieren Sie Beiträge manuell und verwandeln Sie sie in ein benutzerdefiniertes Widget. Ideal für die Erstellung von Themenseiten, Ressourcen-Hubs oder Marken-Highlights.

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Filter

Blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, entfernen Sie Duplikate oder verwenden Sie Schlüsselwortfilter (Whitelist/Blacklist), um genau das anzuzeigen, was wichtig ist.

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Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich RSS.app mit Klaviyo verbinden?
Nachdem Sie einen Feed in RSS.app erstellt haben, kopieren Sie Ihre Feed-URL und fügen sie als Web-Feed in Klaviyo hinzu, um automatisch neue Inhalte zu beziehen.
Wie oft wird der Feed aktualisiert?
Der Feed aktualisiert sich automatisch. Je nach Tarif sehen Sie alle 15 bis 60 Minuten neue Beiträge.
Muss ich etwas programmieren?
Keine Kodierung erforderlich. Fügen Sie einfach die URL Ihres RSS.app-Feeds in Klaviyo ein.
Welche Arten von Feeds kann ich mit RSS.app erstellen?
Ja. Sie können Feeds von fast jeder Website, jedem Blog oder jeder Social-Media-Seite erstellen, selbst wenn diese keinen integrierten RSS-Feed haben.
Was kann ich in meine E-Mails aufnehmen?
Sie können automatisch Beitragstitel, Bilder und Links aus Ihrem RSS.app Feed zu Ihren Klaviyo Kampagnen und Flows hinzufügen.

Schließen Sie sich Tausenden von Klaviyo-Nutzern an, die RSS.app verwenden, um ihre E-Mails auf dem neuesten Stand zu halten.

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