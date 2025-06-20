Integrationen
Microsoft Teams

Nachrichten mit Microsoft Teams überwachen

Gezielte Nachrichten direkt in den Posteingang Ihres Teams. Keine Codierung erforderlich.

Jetzt loslegen
headerTitle
Provider Logo
Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Einfacher Austausch von Neuigkeiten mit Ihrem Team

Teilen Sie Nachrichten aus verschiedenen Quellen mit responsiven RSS-Feeds von RSS.app. Fügen Sie Ihren Kanälen Nachrichten-Feeds hinzu und präsentieren Sie die neuesten automatisch aktualisierten Inhalte.

Nachrichten zu automatisieren war noch nie so einfach. Halten Sie alle Mitarbeiter mit gezielten Nachrichten für bestimmte Teams auf dem Laufenden. Mit Tools wie Feedly und Zapier haben Sie mehr Möglichkeiten, Inhalte automatisch in all Ihren Kanälen zu teilen. Bleiben Sie von jeder App aus in Verbindung.

Es ist kein Programmieren erforderlich! Fügen Sie einfach das RSS-Codesnippet in Ihren RSS-Connector ein und wählen Sie aus, wie häufig Sie die Beiträge erhalten möchten. That's it! Die Integration von Microsoft Teams und RSS.app ist der einfachste Weg, Neuigkeiten mit Ihrem Team zu teilen.

Provider Logo
Microsoft Teams macht das Teilen von Inhalten einfach. Verwenden Sie RSS.app, um Ihre Teammitglieder über die neuesten RSS-Newsfeeds zu informieren.

Hinzufügen von RSS-Feeds zu Microsoft Teams

1
Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app

Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.

How to add
Provider logo
2
Wählen Sie Ihren Widget-Stil

Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.

How to add
Provider logo
3
Anpassen des Designs

Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.

How to add
Provider logo
4
Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes

Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!

How to add
Provider logo

Alles, was Sie für RSS-Feeds in Microsoft Teams brauchen

benefitsCard1Title

Automatisch aktualisierte Inhalte

RSS.app hält Ihre Teams-Updates auf dem neuesten Stand. Wann immer neue Inhalte in Ihrem Feed erscheinen, veröffentlicht Teams sie sofort.

benefitsCard2Title

Funktioniert mit jeder Quelle

Erstellen Sie Feeds von jeder Website, jedem Blog oder jeder Social-Media-Seite. RSS.app verwandelt jeden Inhalt in einen zuverlässigen Feed, den Sie mit Teams verbinden können.

benefitsCard3Title

Keine technische Einrichtung

Kopieren Sie einfach die URL Ihres RSS.app-Feeds und fügen Sie sie in den RSS-Connector von Teams ein - Ihre Automatisierung läuft sofort an.

benefitsCard4Title

Zuverlässig und konsistent

RSS.app sorgt dafür, dass Ihre Feeds strukturiert und aktuell bleiben, so dass Ihre Team-Benachrichtigungen immer korrekt und pünktlich sind.

Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds

Bündel

Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds in einem Stream. Perfekt, um Inhalte aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu verfolgen.

widgets-integrations-common-new:feedManagementCard1Title
Sammlungen

Kuratieren Sie Beiträge manuell und verwandeln Sie sie in ein benutzerdefiniertes Widget. Ideal für die Erstellung von Themenseiten, Ressourcen-Hubs oder Marken-Highlights.

widgets-integrations-common-new:feedManagementCard2Title
Filter

Blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, entfernen Sie Duplikate oder verwenden Sie Schlüsselwortfilter (Whitelist/Blacklist), um genau das anzuzeigen, was wichtig ist.

widgets-integrations-common-new:feedManagementCard3Title
Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich meinen RSS-Feed in Microsoft Teams integrieren?
Wählen Sie den Feed aus, den Sie in Microsoft Teams integrieren möchten, indem Sie auf "Meine Feeds" gehen. Kopieren Sie unter dem Feed "Übersicht" die XML-URL und fügen Sie sie über den RSS-Connector zu Ihrem Microsoft Teams-Kanal hinzu.
Wie oft wird der Feed aktualisiert?
Der Feed aktualisiert sich automatisch. Je nach Tarif sehen Sie alle 15 bis 60 Minuten neue Beiträge.
Muss ich etwas programmieren?
Keine Kodierung erforderlich. Kopieren Sie einfach Ihren RSS.app-Feed-Link und fügen Sie ihn zu Microsoft Teams hinzu.
Kann ich RSS.app mit jeder beliebigen Anwendung verwenden?
Ja. Sie können Ihren Feed mit Tausenden von Apps verbinden, indem Sie Automatisierungsplattformen wie Zapier, Notion oder Mailchimp verwenden.
Welche Arten von Feeds kann ich mit RSS.app erstellen?
RSS.app kann Feeds von fast jeder Website, jedem Blog oder jeder Social-Media-Seite erstellen, auch wenn diese selbst keinen RSS-Feed anbieten.

Schließen Sie sich Tausenden von Teams-Nutzern an, die RSS.app verwenden, um ihre Teams auf dem Laufenden zu halten.

Jetzt loslegen
Provider Logo