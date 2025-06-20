Nachrichten mit Microsoft Teams überwachen
Gezielte Nachrichten direkt in den Posteingang Ihres Teams. Keine Codierung erforderlich.Jetzt loslegen
Einfacher Austausch von Neuigkeiten mit Ihrem Team
Teilen Sie Nachrichten aus verschiedenen Quellen mit responsiven RSS-Feeds von RSS.app. Fügen Sie Ihren Kanälen Nachrichten-Feeds hinzu und präsentieren Sie die neuesten automatisch aktualisierten Inhalte.Nachrichten zu automatisieren war noch nie so einfach. Halten Sie alle Mitarbeiter mit gezielten Nachrichten für bestimmte Teams auf dem Laufenden. Mit Tools wie Feedly und Zapier haben Sie mehr Möglichkeiten, Inhalte automatisch in all Ihren Kanälen zu teilen. Bleiben Sie von jeder App aus in Verbindung.Es ist kein Programmieren erforderlich! Fügen Sie einfach das RSS-Codesnippet in Ihren RSS-Connector ein und wählen Sie aus, wie häufig Sie die Beiträge erhalten möchten. That's it! Die Integration von Microsoft Teams und RSS.app ist der einfachste Weg, Neuigkeiten mit Ihrem Team zu teilen.
Hinzufügen von RSS-Feeds zu Microsoft Teams
Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app
Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.
Wählen Sie Ihren Widget-Stil
Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.
Anpassen des Designs
Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.
Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes
Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!
Alles, was Sie für RSS-Feeds in Microsoft Teams brauchen
Automatisch aktualisierte Inhalte
RSS.app hält Ihre Teams-Updates auf dem neuesten Stand. Wann immer neue Inhalte in Ihrem Feed erscheinen, veröffentlicht Teams sie sofort.
Funktioniert mit jeder Quelle
Erstellen Sie Feeds von jeder Website, jedem Blog oder jeder Social-Media-Seite. RSS.app verwandelt jeden Inhalt in einen zuverlässigen Feed, den Sie mit Teams verbinden können.
Keine technische Einrichtung
Kopieren Sie einfach die URL Ihres RSS.app-Feeds und fügen Sie sie in den RSS-Connector von Teams ein - Ihre Automatisierung läuft sofort an.
Zuverlässig und konsistent
RSS.app sorgt dafür, dass Ihre Feeds strukturiert und aktuell bleiben, so dass Ihre Team-Benachrichtigungen immer korrekt und pünktlich sind.
Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds
Bündel
Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds in einem Stream. Perfekt, um Inhalte aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu verfolgen.
Sammlungen
Kuratieren Sie Beiträge manuell und verwandeln Sie sie in ein benutzerdefiniertes Widget. Ideal für die Erstellung von Themenseiten, Ressourcen-Hubs oder Marken-Highlights.
Filter
Blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, entfernen Sie Duplikate oder verwenden Sie Schlüsselwortfilter (Whitelist/Blacklist), um genau das anzuzeigen, was wichtig ist.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.