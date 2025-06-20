Nachrichten mit Microsoft Teams überwachen

Einfacher Austausch von Neuigkeiten mit Ihrem Team

Teilen Sie Nachrichten aus verschiedenen Quellen mit responsiven RSS-Feeds von RSS.app. Fügen Sie Ihren Kanälen Nachrichten-Feeds hinzu und präsentieren Sie die neuesten automatisch aktualisierten Inhalte.Nachrichten zu automatisieren war noch nie so einfach. Halten Sie alle Mitarbeiter mit gezielten Nachrichten für bestimmte Teams auf dem Laufenden. Mit Tools wie Feedly und Zapier haben Sie mehr Möglichkeiten, Inhalte automatisch in all Ihren Kanälen zu teilen. Bleiben Sie von jeder App aus in Verbindung.Es ist kein Programmieren erforderlich! Fügen Sie einfach das RSS-Codesnippet in Ihren RSS-Connector ein und wählen Sie aus, wie häufig Sie die Beiträge erhalten möchten. That's it! Die Integration von Microsoft Teams und RSS.app ist der einfachste Weg, Neuigkeiten mit Ihrem Team zu teilen.