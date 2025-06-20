Beiträge in Sammlungen zusammenstellen
Wechseln Sie in den Kuratiermodus, um alle Ihre Feeds an einem Ort zu durchsuchen. Wählen Sie einzelne Beiträge aus und fügen Sie sie zu einer Sammlung hinzu, um einen individuellen Feed zu erstellen.Jetzt loslegen
Warum Benutzer den Kuratiermodus lieben
Alle Ihre Feeds, eine Ansicht
Kein Wechsel mehr zwischen Tabs oder Feeds. Curate bietet Ihnen ein einziges Dashboard zum Lesen, Vergleichen und Sammeln von Beiträgen aus all Ihren Quellen.
Schnelleres Surfen
Anstatt jeden Feed einzeln zu öffnen, können Sie die Beiträge Seite für Seite durchblättern und sie mit einem einzigen Klick zu den Sammlungen hinzufügen.
Smartere Sammlungen
Jede Sammlung wird zu ihrem eigenen RSS-Feed. Betten Sie ihn auf Ihrer Website ein, teilen Sie den XML-Link oder senden Sie Updates an Telegram, Discord, Slack und E-Mail.
Hauptmerkmale des Kuratiermodus
Seite-an-Seite-Ansicht
Ihre Feeds erscheinen auf der linken Seite, die Beiträge auf der rechten. Sie können blättern, vergleichen und Beiträge zu Sammlungen hinzufügen, ohne die Seite zu wechseln.
Mit einem Klick zum Inkasso
Wählen Sie einen Beitrag aus und senden Sie ihn direkt in eine Ihrer bestehenden Sammlungen.
Themenbezogene Organisation
Fassen Sie Inhalte aus mehreren Feeds in einem kuratierten Stream zusammen, der genau Ihren Fokus widerspiegelt.
Widget-Integration
Zeigen Sie kuratierte Sammlungen auf Ihrer Website, Ihrem Blog oder Ihrem internen Dashboard mit anpassbaren Widgets an.
Warnungen & Freigabe
Senden Sie ausgewählte Beiträge an Slack, Discord, Telegram oder E-Mail. Halten Sie Ihr Team und Ihr Publikum mit jeder Aktualisierung auf dem Laufenden.
Curate Mode in 3 einfachen Schritten
Kuratieren-Modus starten1
Alle Ihre Feeds werden auf der linken Seite angezeigt und können an einem Ort durchsucht werden.
Sofortiges Durchsuchen2
Klicken Sie auf einen beliebigen Feed, um die neuesten Beiträge nebeneinander anzuzeigen.
Erstellen Sie Ihre Sammlung3
Wählen Sie herausragende Beiträge aus und fügen Sie sie mit einem Klick in eine Sammlung ein. Das war's.
Wer profitiert am meisten von Curate
Redakteure & Kuratoren
Filtern Sie das Rauschen und erstellen Sie Feeds mit den relevantesten Inhalten für Ihr Publikum.
Marketing-Teams
Stellen Sie Beiträge aus mehreren Feeds zu kampagnenfähigen Kollektionen für Berichte und Newsletter zusammen.
Forscher und Analysten
Speichern und organisieren Sie schnell wertvolle Erkenntnisse aus verschiedenen Quellen in einem kuratierten Feed.
Community-Manager
Liefern Sie einen sauberen Strom von kuratierten Beiträgen an Kanäle, ohne Ihr Publikum zu überfordern.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.