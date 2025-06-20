Beiträge in Sammlungen zusammenstellen

Warum Benutzer den Kuratiermodus lieben

Alle Ihre Feeds, eine Ansicht Kein Wechsel mehr zwischen Tabs oder Feeds. Curate bietet Ihnen ein einziges Dashboard zum Lesen, Vergleichen und Sammeln von Beiträgen aus all Ihren Quellen.

Schnelleres Surfen Anstatt jeden Feed einzeln zu öffnen, können Sie die Beiträge Seite für Seite durchblättern und sie mit einem einzigen Klick zu den Sammlungen hinzufügen.