Anzeige mehrerer RSS-Feeds in einem schönen Rasterlayout
Anzeigen von Beiträgen als übersichtliche, blätterbare Liste auf Ihrer Website
Automatisch rotierender Schieberegler für die Präsentation von besonderen Inhalten
Rollende Schlagzeilenleiste für aktuelle Nachrichten
Pinterest-ähnliches Raster für visuelle Inhalte und Fotos
Redaktionelles Layout mit vorgestellten Beiträgen und Miniaturansichten
Dynamische Liste, die automatisch mit Ihren neuesten Inhalten aktualisiert wird
Nachrichtenquellen, Publikationen und Medienberichterstattung automatisch überwachen
Blogs, Stellenausschreibungen, Preise und Medienberichte von Wettbewerbern beobachten
Soziale Erwähnungen auf Reddit, Google News und Bewertungsseiten verfolgen
Patentanmeldungen, regulatorische Änderungen, Gerichtsakten und Rechtsnachrichten überwachen
Unternehmensnachrichten, Branchenaktualisierungen und Kundenfeedback an Arbeitstools liefern
Automatisch aktualisierende Social Walls, News-Galerien und Ticker auf jeder Website einbetten
Institutionelle Nachrichten, Krypto-Updates und Marktsignale aggregieren
Portfolio-Unternehmensupdates, Presse und Social-Activity für VCs verfolgen
CVEs, Bedrohungsintelligenz und Sicherheitshinweise von Anbietern überwachen
Gesetzgebungsänderungen, Compliance-Updates und Regierungsankündigungen verfolgen
Lernen Sie die Grundlagen von RSS-Feeds und Web-Syndication
Automatisches Erstellen von Feeds von jeder Website
RSS-Inhalte auf jeder Website einbetten
Automatisches Veröffentlichen von Inhalten auf Messaging-Plattformen
Nachrichten, Updates und Tipps von RSS.app
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